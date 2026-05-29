Finala Românii au talent 2026. Trupa Re-born a câștigat marele premiu de 120.000 de euro

Vineri, 29 mai, a avut loc marea finală Românii au talent 2026. Cei mai apreciați concurenți ai sezonului 16 au urcat pe scenă pentru ultimele reprezentații și au concurat pentru marele premiu în valoare de 120.000 de euro.
Cei 10 finaliști din sezonul 16 al emisiunii Românii au talent au adus pe scenă cele mai spectaculoase și intense momente de dans, muzică, artă, energie și povești impresionante. În acest an, unul dintre trofeele râvnite a fost premiul de originalitate, în valoare de 10.000 de euro.
Sezonul 16 al emisiunii Românii au talent a fost câștigat de Trupa Re-born. Trupa Re-Born este o formație de dans contemporan și gimnastică formată din 12 fete din Târgu Mureș, cu vârste între 15 și 19 ani.
Acestea au concurat în sezonul 16 al emisiunii „Românii au talent” (2026), reușind să se califice în marea finală datorită momentelor lor emoționante și pline de energie: ”Vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au votat în această seară”, a fost prima reacție a fetelor după aflarea rezultatelor.
Locul doi și premiul în valoare de 20.000 de euro au fost câștigate de Albert Oprea, iar locul trei și cecul în valoare de 10.000 de euro au revenit Antoniei Voroneanu. Copila de 10 ani a impresionat juriul cu un moment de contorsionism.
Ce a difuzat Pro TV în locul emisiunii Românii au Talent, după ce a fost scoasă din grilă
Concurentul de la Românii au talent, condamnat la închisoare: „Îmi pare nespus de rău”