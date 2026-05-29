Finala Românii au talent 2026. Trupa Re-born a câștigat marele premiu de 120.000 de euro

Vineri, 29 mai, a avut loc marea finală Românii au talent 2026. Cei mai apreciați concurenți ai sezonului 16 au urcat pe scenă pentru ultimele reprezentații și au concurat pentru marele premiu în valoare de 120.000 de euro.

Cei 10 finaliști din sezonul 16 al emisiunii Românii au talent au adus pe scenă cele mai spectaculoase și intense momente de dans, muzică, artă, energie și povești impresionante. În acest an, unul dintre trofeele râvnite a fost premiul de originalitate, în valoare de 10.000 de euro.

Sezonul 16 al emisiunii Românii au talent a fost câștigat de Trupa Re-born. Trupa Re-Born este o formație de dans contemporan și gimnastică formată din 12 fete din Târgu Mureș, cu vârste între 15 și 19 ani.

Acestea au concurat în sezonul 16 al emisiunii „Românii au talent” (2026), reușind să se califice în marea finală datorită momentelor lor emoționante și pline de energie: ”Vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au votat în această seară”, a fost prima reacție a fetelor după aflarea rezultatelor.

Locul doi și premiul în valoare de 20.000 de euro au fost câștigate de Albert Oprea, iar locul trei și cecul în valoare de 10.000 de euro au revenit Antoniei Voroneanu. Copila de 10 ani a impresionat juriul cu un moment de contorsionism.

Cine sunt finaliștii Românii au talent 2026

Albert Oprea, puștiul care creează tablouri din piese de lego

Lucas Moroșan, un copil de 9 ani care cântă și arată ca un superstar

Alexis Stan, cel mai tânăr pilot licențiat din lume

Antonia Voroneanu, contorsionim și o poveste care mișcă orice suflet

Bianca Muntean, primul Golden Buzz al sezonului 16

Trupa Re-born sau cum arată drumul spre fericire în pași de dans

Eric și Eduard (7 și 3 ani), doi frați din Sibiu care au transformat scena într-o explozie de energie și inocență, printr-un dans fecioresc

Rebeca Romescu, demonstrație de dans la superlativ

Iosif Mândru lucrează în construcții, dar marea lui pasiune este vioara

Mikhail Ermakov și câinii spi au topit inimile tuturor

