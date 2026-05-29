De ce MApN nu a doborât drona care s-a prăbușit pe un bloc din Galați. Prima reacție a Armatei României

La aproape 24 de ore de la momentul în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați, Armata României a transmis prima reacție oficială. Reprezentanții MApN au încercat să liniștească populația, subliniind că siguranța cetățenilor rămâne principala prioritate a instituției.

Incidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri (28-29 mai), în jurul orei 2:00 dimineața. O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc și a lovit acopeișul unui bloc de 10 etaje din Galați, de pe strada Brăilei, zona Stirex, în apropiere de faleza Dunării, la circa 18 km de portul Reni.

Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate, iar două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. La locul exploziei au intervenit echipe ale ISU, MAI și Poliția Română, dar și o echipă de specialiști ai Serviciului Român de Informații din Poliția Română. Nu este singura dronă din Rusia care cade pe teritoriul României de la începutul războiului cu Ucraina. Au existat 47 de situații în care au fost identificate fragmente de drone rusești pe teritoriul țării noastre, 12 doar în acest an.

În urma incidentului de joi spre vineri, Armata Română a ridicat de urgență două avioane de luptă F-16 și un elicopter al Forțelor Aeriene Române din baza 86 Aeriană de la Fetești. De asemenea, autortiățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Galați, Tulcea și Brăila.

Armata României a transmis prima reacție oficială după ce drona rusească s-a prăbușit pe blocul de locuințe din Galați. Gabriela Saksa, reprezentanta MApN, a fost cea care le-a dat românilor asigurări că principala preocupare a instituției este protejarea cetățenilor și menținerea unui nivel ridicat de siguranță pentru pupulație.

Aceasta a precizat că structurile militare monitorizează permanent situația și colaborează cu celelalte insituții responsabile pentru evaluarea incidentului și limitarea oricăror viitoare riscuri.

„Știu că mulți dintre voi vă întrebați de ce nu am reușit să doborâm drona. Misiunea Armatei României este să îi protejeze pe oameni. De aceea fiecare decizie pe care o luăm urmărește în primul rând siguranța cetățenilor și evitarea oricărui risc suplimentar pentru populație. Cel mai important lucru pentru un militar nu este tehnica pe care o are la dispoziție, ci faptul că oamenii și teritoriul pe care le apără sunt în siguranță. Într-adevăr, imaginile din această noapte au speriat mulți oameni și pe bună dreptate. Când vezi o explozie aproape de locuințele oamenilor este normal să te gândești la cei dragi și să te întrebi dacă ești în siguranță. De un singur lucru vă putem asigura. Nu sunteți singuri. În spatele fiecărei alerte al fiecărei intervenții și decizii sunt oameni care lucrează permanent pentru a vă proteja. Militari, pompieri, polițiști și mulți alți specialiști au fost la datorie toată noaptea și continuă să fie și acum. Aveți încredere că tratăm această situație cu toată seriozitatea. Rămâneți calmi, informați-vă din surse oficiale și aveți grijă de cei dragi. Noi ne vom face în continuare datoria astfel încât viața să își urmeze cursul firesc. România este acasă pentru noi toți, iar siguranța oamenilor rămâne cea mai importantă misiune a noastră. ”, a fost mesajul transmis de Gabriela Saksa, angajată MApN.

