Vladimir Putin, primele declarații despre drona căzută pe un bloc din Galați: ”Rusia e pregătită să facă o anchetă”

Președintele Vladimir Putin a reacționat public după ce o dronă a căzut pe un bloc de apartament din Galați. Liderul rus este dispus să desfășoare propria anchetă, însă doar în anumite condiții.

Reamintim că în noaptea de joi spre vineri (28-29 mai), un bloc de 10 etaje a fost lovit de o dronă rusească de tip Geran-2, provocând o explozie puternică și un incendiu. Drona, încărcată cu peste 30 de kilograme de explozibil, a plecat din Rusia și ar fi trebuit să ajungă pe teritoriul Ucrainei, însă a deviat de la traseu și a intrat pe teritoriul României. Zeci de locatari au fost evacuați, iar două persoane, o femei și un copil, au fost rănite.

Vladimir Puțin, prima reacție despre drona prăbușită în Galați

Vineri, 29 mai, președintele Nicușor Dan a vizitat blocul din Galați și s-a asigurat că toți cetățenii se pot întoarce în apartamentele lor, cu excepția celor care locuiesc în apartamentul care a fost afectat de explozia dronei. Anterior, șeful de stat i-a vizitat la spital pe femeia și copilul răniți în incident.

„Pentru apartamentul afectat, pagubele nu sunt majore, adică s-a afectat o suprafață relativ mică din plafon, care trebuie făcut un proiect, e o chestiune de săptămâni până când se pot întoarce. Am fost cu cei de la Poliția Națională, investigații criminale care au început ancheta lor și am văzut urma exploziei, modul în care ei cercetează mostre de substanță care să spună ce tip de explozibil a fost, tipul ăsta de chestiuni. Sunt calcule de rezistențe care urmează să se facă la cele două institute care analizează. Estimarea lor – cel puțin 30 de kilograme, repet, estimare, și explozibil clasic”, a spus Nicușor Dan.

După ce a fost informat despre incidentul din România, Vladimir Putin a declarat că are de gând să desfășoare propria anchetă, însă doar dacă i se vor oferi rămășițele din drona prăbușită la Galați.

„Nu au fost cercetate resturile acestei drone. Nimeni nu poate spune ce proveniență are un aparat de zbor sau altul până nu este realizată expertizarea acelui aparat de zbor. Noi știm că au zburat și prin Finlanda drone ucrainene și în Polonia și prin țările baltice au zburat tot drone ucrainene. Atunci prima reacție a fost exact ca cea de acum din România”, a declarat liderul de la Kremlin.

