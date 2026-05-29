Acasă » Știri » Alertă alimentară! Produsul cumpărat frecvent de români, retras de pe rafturi: contaminat cu o bacterie periculoasă

Alertă alimentară! Produsul cumpărat frecvent de români, retras de pe rafturi: contaminat cu o bacterie periculoasă

De: Andreea Stăncescu 29/05/2026 | 20:07
Alertă alimentară! Produsul cumpărat frecvent de români, retras de pe rafturi: contaminat cu o bacterie periculoasă
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O nouă alertă alimentară a fost emisă în România, după ce autoritățile au identificat prezența unei bacterii periculoase într-un produs comercializat într-un important lanț de magazine. Este vorba despre un lot de salată de icre cu hering și ceapă, retras urgent de la vânzare din cauza contaminării cu Listeria monocytogenes, o bacterie care poate provoca probleme serioase de sănătate.

Produsul vizat este „Gustări pescărești – Salată de icre cu hering și ceapă”, ambalat la 70 de grame și produs de compania Negro 2000 SRL. Acesta a fost comercializat în magazinele Profi din mai multe județe ale țării. Măsura retragerii a fost luată imediat după depistarea neconformităților, pentru a preveni eventualele riscuri pentru consumatori.

Sursa foto: Pexels

Unde se găsește lotul de icre contaminate

Conform informațiilor transmise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, produsul afectat face parte din lotul 1363PB și are termen de valabilitate 25 iunie 2026. Autoritățile recomandă persoanelor care au cumpărat acest produs să nu îl consume și să îl returneze în magazinele Profi, unde vor primi înapoi contravaloarea acestuia, pe baza bonului fiscal. Produsul a fost distribuit în unități Profi din județele Prahova, Giurgiu, Teleorman, Călărași, Dâmbovița, Buzău, Argeș, Ialomița și Brăila.

Listeria monocytogenes este o bacterie ce poate ajunge în organism prin consumul de alimente contaminate. Aceasta se întâlnește frecvent în produse nepasteurizate, preparate din carne insuficient gătită sau alimente gata pentru consum care nu au fost păstrate în condiții corespunzătoare. Specialiștii precizează că bacteria nu se transmite prin contact direct între persoane, însă poate provoca infecții severe în cazul persoanelor vulnerabile, precum femeile însărcinate, vârstnicii sau cei cu sistem imunitar slăbit.

CITEȘTE ȘI: Cât a ajuns să coste un covrig cu mac pe Aeroportul Otopeni. Românii au crezut ca apare o cifră in plus la preț
Salariul unui casier de supermarket în Elveția i-a uimit pe români. Cât poate câștiga, de fapt, într-o lună
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nadia Comăneci, apariție spectaculoasă la gala împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 la Jocurile Olimpice
Știri
Nadia Comăneci, apariție spectaculoasă la gala împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 la…
Drona prăbușită în Galați, un atac direct asupra României?! Cozmin Gușă: ”Trebuie să ne temem”
Știri
Drona prăbușită în Galați, un atac direct asupra României?! Cozmin Gușă: ”Trebuie să ne temem”
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
Mediafax
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
Putin amenință o nouă țară, după drona CĂZUTĂ la GALAȚI! „Ar putea avea soarta Ucrainei!”
Gandul.ro
Putin amenință o nouă țară, după drona CĂZUTĂ la GALAȚI! „Ar putea avea...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000 de euro în timp ce tundea iarba
Adevarul
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000...
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă...
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Mediafax
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Parteneri
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
Click.ro
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De...
Cine sunt victimele incidentului cu dronă de la Galați. Primele informații de la medici despre starea lor după explozie
Digi 24
Cine sunt victimele incidentului cu dronă de la Galați. Primele informații de la medici despre...
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
go4it.ro
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Putin amenință o nouă țară, după drona CĂZUTĂ la GALAȚI! „Ar putea avea soarta Ucrainei!”
Gandul.ro
Putin amenință o nouă țară, după drona CĂZUTĂ la GALAȚI! „Ar putea avea soarta Ucrainei!”
ULTIMA ORĂ
Nadia Comăneci, apariție spectaculoasă la gala împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 la ...
Nadia Comăneci, apariție spectaculoasă la gala împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 la Jocurile Olimpice
Bancul de weekend | Din jurnalul unei femei: „Ieri am făcut o criză de isterie și am plecat ...
Bancul de weekend | Din jurnalul unei femei: „Ieri am făcut o criză de isterie și am plecat de acasă”
Cristian Porcari lămurește misterul din jurul relației cu Iuliana Beregoi! Ce s-a întâmplat, de ...
Cristian Porcari lămurește misterul din jurul relației cu Iuliana Beregoi! Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi: “Sunt nopți în care ea…”
Drona prăbușită în Galați, un atac direct asupra României?! Cozmin Gușă: ”Trebuie să ne temem”
Drona prăbușită în Galați, un atac direct asupra României?! Cozmin Gușă: ”Trebuie să ne temem”
Vladimir Putin, primele declarații despre drona căzută pe un bloc din Galați: ”Rusia e pregătită ...
Vladimir Putin, primele declarații despre drona căzută pe un bloc din Galați: ”Rusia e pregătită să facă o anchetă”
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit 30 de kilograme. Transformare uluitoare!
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit 30 de kilograme. Transformare uluitoare!
Vezi toate știrile