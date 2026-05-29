Alertă alimentară! Produsul cumpărat frecvent de români, retras de pe rafturi: contaminat cu o bacterie periculoasă

O nouă alertă alimentară a fost emisă în România, după ce autoritățile au identificat prezența unei bacterii periculoase într-un produs comercializat într-un important lanț de magazine. Este vorba despre un lot de salată de icre cu hering și ceapă, retras urgent de la vânzare din cauza contaminării cu Listeria monocytogenes, o bacterie care poate provoca probleme serioase de sănătate.

Produsul vizat este „Gustări pescărești – Salată de icre cu hering și ceapă”, ambalat la 70 de grame și produs de compania Negro 2000 SRL. Acesta a fost comercializat în magazinele Profi din mai multe județe ale țării. Măsura retragerii a fost luată imediat după depistarea neconformităților, pentru a preveni eventualele riscuri pentru consumatori.

Unde se găsește lotul de icre contaminate

Conform informațiilor transmise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, produsul afectat face parte din lotul 1363PB și are termen de valabilitate 25 iunie 2026. Autoritățile recomandă persoanelor care au cumpărat acest produs să nu îl consume și să îl returneze în magazinele Profi, unde vor primi înapoi contravaloarea acestuia, pe baza bonului fiscal. Produsul a fost distribuit în unități Profi din județele Prahova, Giurgiu, Teleorman, Călărași, Dâmbovița, Buzău, Argeș, Ialomița și Brăila.

Listeria monocytogenes este o bacterie ce poate ajunge în organism prin consumul de alimente contaminate. Aceasta se întâlnește frecvent în produse nepasteurizate, preparate din carne insuficient gătită sau alimente gata pentru consum care nu au fost păstrate în condiții corespunzătoare. Specialiștii precizează că bacteria nu se transmite prin contact direct între persoane, însă poate provoca infecții severe în cazul persoanelor vulnerabile, precum femeile însărcinate, vârstnicii sau cei cu sistem imunitar slăbit.