Florentina, o tânără de 24 de ani din Bacău, a fost înjunghiată mortal de iubitul ei. Crima a avut loc în fața băiețelului lor de 5 ani

De: Irina Vlad 29/05/2026 | 18:56
Florentina era amenințată cu moartea constant de Daniel/ sursă foto: social media
Este doliu într-o familie din Cleja, județul Bacău, după ce Florentina (24 de ani) a fost înjunghiată în fața propriului copil de 5 ani. Tânăra a fost ucisă de partenerul ei, tatăl celui mic, din gelozie, după ce ani la rând a fost amenințată cu moartea. 

Florentina (24 de ani) și Daniel (28 de ani) nu erau căsătoriți, dar locuiau împreună alături de fiul lor de 5 ani. Între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan din cauză că ar fi consumat alcool care a degenerat rapid. Ulterior, bărbatul a acuzat-o pe Florentina de infidelitate.

Florentina a fost ucisă în fața copilului de 5 ani

Într-un moment necugetat, Daniel a luat un cuțit de bucătărie și a înjunghiat-o de mai multe ori pe Florentina. În momentul crimei, în casă se aflau și rudele bărbatului, mama și fratele acestuia. Din păcate, niciunul dintre ei nu a intervenit pentru a o apăra pe femeie. Înainte de atac, copilul de 5 ani a încercat în zadar să își avertizeze bunica în legătura cu cearta celor doi. Băiatul a fost martor la crimă și chiar a vrut să îi ofere mamei sale apă să bea, însă femeia își dăduse ultima suflare.

„Am venit înspre ei să văd care e treaba şi când am venit la uşă băieţelul mi-a sărit în braţe, „bunică, bunică hai că tati cu mami se ceartă”. Şi atunci a prins-o pe ea aşa, ea a vrut să fugă, a scăpat din mână băiatului şi a fugit la mine aşa. A fugit şi el după ea.

Noi pregăteam masa împreună cu nora mea și pregăteam afară în aer liber. Probabil că a fost acolo (n.r cuțitul), că eu nu l-am văzut în mâna lui, a povestit mama criminalului pentru Observatornews.

După ce a realizat ce a făcut, criminalul a fugit, fratele lui fiind cel care a sunat la 112 să anunțe fapta. La câteva ore distanță, criminalul a fost prins în podul unei case din apropierea casei și reținut pentru omor.

Mama Florentinei susține că fiica sa era amenințată constant cu moartea și agresată fizic de Daniel. În trecut, femeia spune că l-a reclamat la poliție și că, ulterior, a fost și ea agresată fizic de acesta. De asemenea, Florentina ar fi refuzat ordinul de protecție și și-ar fi retras o plângere depusă în urmă cu mai mult timp.

„O amenința, gelozia. El tot îmi omoară copilul. Am fost și bătută de el”, a spus mama Florentinei.

„Persoana care a omorât-o m-a sunat și mi-a zis vino și ia-o, spală-te cu ea pe cap. Când am ajuns la vale era prea târziu, era moartă”, a spus fratele Florentinei.

