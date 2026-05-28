Se complică ancheta în cazul triplei crime din Târgu Jiu. Ce au dezvăluit vecinii

De: Irina Vlad 28/05/2026 | 13:12
Întreaga comunitate din Târgu Jiu este încă în stare de șoc după tripla crimă descoperită într-un apartament din oraș. O bunică și doi nepoți au fost găsiți fără viață. Alexandru Marinescu (39 de ani) și-ar fi ucis fratele și bunica apoi și-a luat viața. Vecinii celor trei sunt șocați și spun că între ei ar fi existat tot timpul conflicte. 

Alarma la 112 a fost dată miercuri, 27 mai, într-un cartier din Târgu Jiu, după ce o bătrână de 83 de ani și cei doi nepoți ai săi, de 39 și 40 de ani, au fost găsiți fără viață într-un apartament. Toți prezentau urme de violență, iar informațiile din anchetă arată că principalul suspect al crimei este Alexandru Marinescu, nepotul de 39 de ani. El și-ar fi ucis bunica și fratele, pe Vlad Marinescu (40 de ani), înainte de a-și lua viața.

Triplă crimă în Târgu Jiu: ce spun vecinii din comunitate

Întreaga comunitate de la Târgu Jiu este în stare de șoc. Rudele susțint că în familia victimelor au existat conflicte și în trecut, însă nimeni nu se aștepta la un astfel de deznodământ. Vecinii au confirmat că Alexandru Marinescu, bărbatul în vârstă de 39 de ani care ar fi fost autorul crimelor, a fost plecat în străinătate, iar la revenirea ar fi intrat în depresie după despărțirea de soția sa. Bărbatul și-ar fi amenințat rudele și în trecut, iar vecinii susțin că ar fi plănuit acest scenariu. În anul 2022 a fost internat la spital de două ori din cauza depresiei.

De asemenea, potrivit primelor detalii din anchetă, mama celor doi băieți decedați avea un ordin de protecție provizoriu pe numele său, după ce pe 26 mai, cu o zi înainte de crimă, bătrâna de 83 de ani a sunat la 112 și le-a cerut ajutorul după ce între ea și fiică ar fi existat un conflict violent.

Potrivit IPJ Gorj, bătrâna de 83 de ani ar fi fost întrebată de polițiști despre relația cu cei doi nepoți, iar femeia a menționat că unul dintre ei, Alexandru Marinescu, i-ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare în urmă cu aproximativ două luni. Femeia nu a cerut ordin de protecție împotriva acestuia și nici nu a depus plângere la poliție.

