Scandal după finala Chefi la Cuțite! Bianca Podosu nu s-a mai abținut și a spus tot despre câștigătoarea Marina Luca: „Ești degeaba!”

Este scandal după finala Chefi la Cuțite! Marina Luca este cea care a reușit să își adjudece victoria și să pună mâna pe trofeu și pe marele premiu. Însă, reușita ei se pare că i-a nemulțumit pe unii, în special pe colega sa, Bianca Podosu. Bruneta nu s-a mai abținut și a mitraliat-o pe câștigătoare.

Câștigătorul sezonului 17 Chefi la Cuțite este Marina Luca. La preselecții, tânăra a primit Cuțitul de aur din partea lui chef Alexandru Sautner, iar în cele din urmă a reușit să aducă și victoria în echipa acestuia. Deznodământul nu a fost însă pe placul unora, care au considerat că, de fapt, Alex Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki, ar fi trebuit să fie câștigătorul.

Scandal după finala Chefi la Cuțite

După ce s-a aflat câștigătorul sezonului 17 Chefi la Cuțite, Bianca Podosu a luat foc și nu s-a mai abținut. Bruneta nu a plăcut-o niciodată pe câștigătoare, iar acum s-a dezlănțuit la adresa ei. Ieri, 27 mai, Alex Dodoaia a făcut un live pe rețelele de socializare, la care s-a alăturat și Bianca Podosu.

Ei bine, în cadrul live-ului Bianca a spus tot ce crede despre câștigătoare și nu a avut deloc cuvinte de laudă la adresa acesteia. Susține că Alex ar fi trebuit să câștige, iar pe Marina Luca a mitraliat-o.

„Nu mă interesează cum vreți să îmi spuneți, dar ceea ce s-a întâmplat…Și eu zic la fel (n.r. că Alex Dodoaia trebuia să câștige). Hai să nu ne mai dăm ce nu suntem și să ridicăm în slăvi un om, care chiar…nici nu știe să se bucure, nici nu știe să aprecieze. Îți râde în față, se dă prieten cu tine și după te vorbește. Degeaba lucrezi la nu știu câte stele și ai nu știu ce școli, dacă nu știi să fii om ești degeaba! Asta e părerea mea”, a spus Bianca Podosu, despre Marina Luca.

Și fanii emisiunii au fost împărțiți în două tabere după aflarea câștigătorului. Unii au felicitat-o pe Marina Luca și spun că a meritat din plin victoria. În timp ce alții nu sunt deloc de acord cu rezultatul și spun că adevăratul câștigător este Alex Dodoaia.

