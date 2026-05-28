Culisele colaborării lui Cătălin Măruță cu Radu Ciucă. Pleacă de la Antena 1?

Colaborarea dintre Cătălin Măruță și Radu Ciucă a aprins imediat discuții după ce prezentatorul de la Pro TV a anunțat noua sa serie de pe YouTube, „Sosurile lui Măruță”, în care l-a cooptat și pe fostul său coleg. CANCAN.RO a aflat cum stă treaba de fapt și ce se întâmplă cu Ciucă în realitate, dincolo de zvonurile care fac valuri în online.

Anunțul lui Măruță a fost suficient pentru ca mulți să creadă că Radu Ciucă ar fi pe punctul de a părăsi Antena 1, însă în realitate situația este mult mai calmă decât pare.

Culisele colaborării lui Cătălin Măruță cu Radu Ciucă

Proiectul digital al lui Măruță era discutat de ceva timp, iar ideea de a-l readuce pe Ciucă într-un format relaxat, fără presiunea televiziunii, era deja cunoscută în cercurile apropiate. Cei doi au rămas în relații foarte bune, iar colaborarea pe YouTube nu a surprins pe nimeni din anturajul lor.

Între timp, Radu Ciucă este bine ancorat în proiectele Antenei 1. El face parte din emisiunea „Furnicuțele”, coordonată de Denise Rifai, și are contract ferm pentru 60 de episoade. Asta înseamnă că nu există nicio discuție despre o eventuală plecare, nicio tensiune și nicio negociere ascunsă.

Pleacă de la Antena 1?

Apariția în seria lui Măruță nu afectează cu nimic obligațiile sale din televiziune, fiind vorba despre un proiect online, independent, care nu intră în conflict cu grila Antenei.

În culise se știa deja că Măruță pregătește un format digital și că îl vrea pe Ciucă alături de el. Producătorii Antenei 1 nu au avut nicio obiecție, pentru că aparițiile în mediul online sunt permise atâta timp cât nu concurează direct cu proiectele postului. Practic, toată lumea a fost de acord cu această formulă, iar colaborarea nu ascunde niciun scandal.

CITEŞTE ŞI: E oficial! Cătălin Măruță revine în media. A “furat” un angajat de la Antena 1

Cătălin Măruță revine în televiziune?! A fost ofertat pentru un show zilnic, ca la Pro TV