E oficial! Cătălin Măruță revine în media. A “furat” un angajat de la Antena 1

Cătălin Măruță revine în media. A "furat" un angajat de la Antena 1

De: David Ioan 28/05/2026 | 12:22
Cătălin Măruță pregătește una dintre cele mai surprinzătoare reveniri din media, iar mișcarea lui a atras imediat atenția industriei. Prezentatorul a reușit să coopteze în noul său proiect un om din echipa Antenei 1, o mutare care arată clar că planurile sale sunt mult mai ample decât părea inițial.

Radu Ciucă, implicat până acum în producția „Furnicuțele”, emisiunea coordonată de Denise Rifai, a acceptat să se alăture proiectului lui Măruță, semn că formatul pregătit are ambiții mari și o structură profesionistă.

E oficial! Cătălin Măruță revine în media

Noul concept va apărea pe canalul de YouTube „Măruță și prietenii”, acolo unde prezentatorul a început deja să construiască un public fidel. De această dată, însă, miza este mult mai ridicată.

Producția se numește „Sosurile lui Măruță” și promite un tip de conținut intens, direct și incomod pentru invitați. Formatul se bazează pe întrebări care nu lasă loc de eschivă, combinate cu sosuri extrem de iuți, menite să pună presiune pe cei care acceptă provocarea.

Anunțul lansării a fost făcut chiar de Cătălin Măruță, printr-un mesaj care a devenit rapid viral.

„Pe canalul de Youtube ‘Măruță și prietenii’ începe ceva… EXTREM de picant. «Sosurile lui Măruță» întrebări incomode, invitați fără scăpare și sosuri care ard mai tare decât răspunsurile. Primul episod… nebunie.”, a scris acesta pe Instagram, lăsând să se înțeleagă că debutul va fi unul exploziv.

A “furat” un angajat de la Antena 1

Tonul mesajului arată că Măruță mizează pe autenticitate, tensiune și entertainment pur, un mix care funcționează excelent în mediul online.

Recrutarea lui Radu Ciucă din echipa Antenei 1 confirmă că proiectul nu este doar o încercare punctuală, ci o producție gândită cu resurse, strategie și oameni cu experiență în televiziune. Mutarea arată și o tendință tot mai vizibilă: vedetele TV migrează către online, unde libertatea editorială este mai mare, iar reacția publicului este imediată.

CITEŞTE ŞI: Cătălin Măruță, poveste uluitoare. Un fan a supraviețuit operației doar ca să-i răspundă la telefon

Cătălin Măruță revine în televiziune?! A fost ofertat pentru un show zilnic, ca la Pro TV

