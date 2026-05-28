Incident tragic la metrou! O persoană a murit în stația Precizie. Circulația a fost oprită zeci de minute

Incident tragic la metrou! Circulația metroului din Capitală a fost dată peste cap în această dimineață. Unuia dintre călători i s-a făcut rău, iar alarma a fost dată imediat. Din păcate, echipajele de salvare nu au mai putut face nimic și a fost declarat decesul. Circulația a fost oprită zeci de minute.

În această dimineață, 28 mai, un nou incident a avut loc la metrou. Unuia dintre călători i s-a făcut rău. Alarma a fost dată în jurul orei 9:10, în trenul care circula pe linia 2. Circulația a fost oprită pe unul dintre sensurile de mers.

Incident tragic la metrou

În această dimineață, 28 mai, un echipaj SMURD a intervenit de urgență la stația de metrou Preciziei din București, după ce unei persoane i s-a făcut rău. Potrivit Metrorex, incidentul a fost raportat în jurul orei 09:10, în trenul care circula pe linia 2.

Echipajele de salvare au ajuns rapid la fața locului și au început manevrele de resuscitare. Însă, din păcate, bărbatul nu a mai răspuns și a fost declarat decesul. Potrivit informațiilor transmise de Metrorex, circulația s-a desfășurat temporar pe un singur fir, pe ambele sensuri, pe tronsonul Preciziei – Politehnică.

Reamintim că încă un incident a avut loc pe aceeași linie și săptămâna trecută. În data de 20 mai, circulația metroului a fost dată peste cap după un incident petrecut în stația Păcii, unde un bărbat de aproximativ 45 de ani a căzut pe șine.

A fost vorba despre un bărbat care lucrează ca subofițer în cadrul ISU București-Ilfov. Acesta se afla în timpul liber atunci când s-a produs incidentul.

„Metrorex informează că astăzi, 20.05.2026, în jurul orei 14:45, în staţia de metrou Păcii, firul 2, în direcţia Preciziei a avut loc o posibilă tentativă de suicid. În urma acestui eveniment regretabil, circulaţia trenurilor de metrou va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situaţii”, a transmis Metrorex.

CITEȘTE ȘI:

Cine este bărbatul care a căzut pe șine în stația de metrou Păcii. Medicii sunt rezervați în privința lui

Panică într-o stație de metrou din Viena. O româncă a atacat două persoane cu o forfecuță de unghii