Panică într-o stație de metrou din Viena. O româncă a atacat două persoane cu o forfecuță de unghii

Incident violent într-o stație de metrou din Viena. În urma unui conflict violent, o româncă a atacat două persoane, o femei și un bărbat, cu o foarfecă de unghii, în plină zi, provocând panică în rândul călătorilor.

Incidentul a avut loc la începutul săptămânii în stația de metrou Westbahnhof din Viena. O ceartă între două femei și un bărbat a degenerat într-un atac fără precedent. O româncă în vârstă de 40 de ani a scos o foarfecă de unghii și i-a atacat pe cei doi – un bărbat de 38 de ani și partenera sa, o femeie de 39 de ani.

În timpul atacului, cele două persoane au suferit tăieturi în zona feței și a gâtului, apoi atacatoarea ar fi fugit în zona parcului Mauerer, notează presa străină. Ea a fost prinsă rapid în urma unei operațiuni de căutare și a fost reținută. Femeia de 39 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost internată la spital, în timp ce bărbatul de 38 de ani a fost externat după ce i s-a acordat primul ajutor.

Martorii susțin că încăierarea ar fi pornit de la o ceartă între cele trei persoane, care a degenerat rapid într-un atac violent. Arma folosită, forfecuța de unghii, a fost găsită la locul atacului și recuperată de autoritățile austriece.

