Lovitură pentru bucureșteni! Călătoria cu metroul se scumpește de la 1 mai. Cât vor costa biletele

De: Alina Drăgan 05/04/2026 | 10:43
Scumpirile carburanților din ultima perioadă i-au făcut pe mulți bucureșteni să își lase mașinile acasă și să migreze către transportul în comun. Însă, acum, o nouă lovitură vine pentru cei din Capitală. Potrivit unui nou proiect, Metrorex va mări tarifele de la 1 mai. Cât va costa o călătorie cu metroul?

În Bucureşti, societatea de transport a înregistrat creșteri semnificative în vânzarea de bilete şi abonamente. Este vorba de o creștere de 8%, în condițiile în care creşterea anuală era de trei procente. Din cauza scumpirii carburanților mulți bucureșteni s-au reorientat și au ales transportul în comun, însă în curând prețurile vor crește și aici.

O nouă lovitură vine pentru locuitorii din Capitală. Potrivit unui nou proiect, Metrorex va mări tarifele de la 1 mai. Ultima scumpire a călătoriilor cu metroul a avut loc în ianuarie 2025, când prețul unei călătorii a crescut de la 3 lei la 5 lei.

Decizia de scumpire a biletelor a fost votată sâmbătă, 4 aprilie, în cadrul Consiliul de Administrație al Metrorex. Potrivit unor surse, decizia majorării prețurilor călătoriilor cu metroul va fi publicată oficial săptămâna viitoare.

Mai exact, conducerea Metrorex propune majorarea prețului unei călătorii de la 5 lei, la 7 lei, începând cu 1 mai. Preţurile vor fi majorate şi la abonamente. În acest context, Ministrul Transporturilor a declarat, la Digi 24, că analizează dacă este sustenabilă această măsură.

Ultima dată când biletele de metrou s-au scumpit a fost în ianuarie 2025. Atunci, prețul unei călătorii a crescut de la 3 la 5 lei, iar cartela cu 10 călătorii s-a scumpit de la 25 la 40 de lei. De asemenea, abonamentul de 24 de ore a ajuns la 12 lei, de la 8 lei, iar cel de 72 de ore a crescut de la 20 la 35 de lei.

În ceea ce privește abonamentul săptămânal, acesta a fost majorat de la 35 la 45 de lei. În același timp, abonamentul lunar a urcat la 100 de lei, față de 80 de lei. Iar abonamentul pentru șase luni a ajuns la 500 de lei, de la 400 de lei. Abonamentul anual a ajuns la 900 de lei, de la 700 de lei.

 

