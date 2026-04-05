Ce se întâmplă cu clima planetei. Datele oficiale indică un record istoric de temperaturi

Cel mai recent studiu al cercetătorilor climatologici arătat că omenirea încălzește planeta mai repede ca niciodată. Dezintegrarea climatică se produce într-un ritm tot mai rapid, rata de încălzire aproape dublându-se, potrivit cercetării care exclude efectul factorilor naturali din spatele temperaturilor toride înregistrate în ultimii ani.

Experții Agenției de meteorologie ONU au declarat că clima planetei este „mai dezechilibrată decât în orice alt moment din istoria observată. Între 2015 și 2025, au fost înregistrați cei mai călduroși 11 ani din istorie. Anul trecut a fost cu aproximativ 1,43 °C peste valoarea de referință din perioada 1850-1900, pe lângă faptul că a doborât un record de căldură oceanică.

Cel mai recent studiu de la Institutul din Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic a constatat că încălzirea globală s-a accelerat de la o rată constantă de mai puțin de 0,2 °C pe deceniu între 1970 și 2015 la aproximativ 0,35 °C pe deceniu în ultimii 10 ani. Rata este mai mare decât cea observată de oamenii de știință de când au început să măsoare sistematic temperatura Pământului în 1880.

„Dacă rata de încălzire din ultimii 10 ani continuă, aceasta ar duce la o depășire pe termen lung a limitei de 1,5 °C (2,7 °F) prevăzută în Acordul de la Paris înainte de 2030”, a declarat Stefan Rahmstorf, om de știință la Institutul din Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic și coautor al studiului.

Ce se întâmplă, de fapt, cu clima planetei

Căldura extremă din ultimii ani a fost amplificată de fluctuațiile naturale – precum ciclurile solare, erupțiile vulcanice și fenomenul meteorologic El Niño – ceea ce i-a determinat pe oamenii de știință să se întrebe dacă valorile surprinzătoare ale temperaturii reprezintă valori aberante sau sunt rezultatul unei intensificări a încălzirii globale.

Cercetătorii climatologi bănuiesc că o încălzire globală de 1,5–2 °C ar putea fi suficientă pentru a declanșa „puncte de inflexiune” aproape apocaliptice, ale căror efecte se vor manifesta pe parcursul a zeci și sute de ani, probabilitatea unei catastrofe crescând odată cu intensificarea încălzirii. Aceștia sunt mai siguri în ceea ce privește daunele pe care le va provoca schimbarea climatică pe termen scurt, cum ar fi intensificarea valurilor de căldură și precipitațiile mai abundente în timpul furtunilor.

Ultimii trei ani au fost cea mai caldă perioadă înregistrată vreodată, a confirmat Organizația Meteorologică Mondială în ianuarie. Oamenii de știință au continuat să înregistreze niveluri record de poluare care încălzește planeta, exprimându-și în același timp temerile că rezervoarele de carbon ale planetei – sistemele naturale care elimină CO2 din atmosferă – ar putea începe să cedeze.

„Viteza cu care Pământul continuă să se încălzească depinde, în ultimă instanță, de cât de recede reducem la zero emisiile globale de CO2 provenite din combustibilii fosili”,a mai spus Stefan Rahmstorf, om de știință la Institutul din Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic și coautor al studiului.

