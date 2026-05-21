Sfârșit tragic pentru o tânără baschetbalistă. A murit după ce a fost lovită cu mașina

De: Alina Drăgan 21/05/2026 | 22:29
Sfârșit tragic pentru o baschetbalistă în vârstă de 20 de ani! Aceasta s-a stins din viață în urma unui accident rutier. Tânăra a fost lovită de o mașină, iar impactul i-a fost, în cele din urmă, fatal. Șoferul care a provocat accidentul, un tânăr de 18 ani, a fugit de la locul faptei.

Emily Mae Smith, studentă la State University of New York și căpitanul echipei de baschet, a murit la vârsta de doar 20 de ani, din cauza unui șofer vitezoman. Aceasta a fost lovită de o mașină în Potsdam. Șoferul a fugit de la locul faptei, iar alarma a fost dată târziu, de niște trecători.

După ce alarma a fost dată, echipele de salvare s-au deplasat la fața locului și au găsit-o pe Emily încă în viață. Sportiva a fost transportată de urgență la spital. Însă, în ciuda eforturilor medicilor, baschetbalista nu a mai putut fi salvată și a fost declarat decesul.

Șoferul care a provocat accidentul, un tânăr de 18 ani, a fugit de la fața locului. Polițiștii au urmărit camerele de supraveghere din zonă și au identificat un autoturism Cadillac Escalade negru implicat în accident. Patru ore mai târziu, tânărul a fost găsit și reținut de către oamenii legii.

Vestea morții tinerei baschetbaliste a căzut ca un trăsnet pentru apropiați și colegii de echipă. Nimeni nu se aștepta la sfârșitul tragic al acesteia, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„Sunt îndurerată de pierderea căpitanului nostru de echipă, Emily. A fost o tânără extraordinară, iubită de coechipieri, antrenori și de toți cei pe care i-a întâlnit. Prezența ei ne va lipsi enorm. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia ei în aceste momente foarte dificile.

Suntem îndurerați și devastați de vestea trecerii în neființă a lui Emily. A pierde un suflet atât de strălucitor la o vârstă atât de fragedă este o tragedie. În numele tuturor membrilor echipei Potsdam Bears transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei”, a declarat antrenoarea principală, Brittany Cohen.

 

