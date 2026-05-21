Acasă » Știri » Doliu în lumea artistică! A murit pianista Alina Pavalache

De: Irina Vlad 21/05/2026 | 19:37
Este doliu în muzica românească! Alina Pavalache, pianistă și promotoare a muzicii lui George Enescu, a murit. Originară din Iași și stabilită în Paris, trecerea în neființă a artistei a îndurerat întreaga comunitate din țară și de peste hotare. 

Pentru publicul larg, numele Alinei Pavalache rămâne legat de George Enescu. În activitatea sa de peste hotare, regretata pianistă era una dintre prezențele constante ale comunității muzicale românești din Franța, fiind profesor de pian și vocal coach la Conservatorul „Serge Rachmainoff” din Paris.

Alina Pavalache s-a născut într-o familie de muzicieni, cu mama cântăreață la Opera din Iași și tatăl dirijor, fiind crescută cu sentimentul că muzica poate deveni o formă de rezistență și exprimare interioară. A studiat la școala de muzică din Iași, apoi a urmat cursurile conservatorului „George Enescu” din București. De-a lungul carierei, Alina Pavalache a fost nu doar pianistă, ci și pedagog, acompaniator și formator de artiști.

“M-am născut și am crescut în aceste povești spuse cu pasiune de părinții mei, părinți care au continuat menirea pe care au avut-o, pentru că fiecare dintre ei a ajuns la muzică pe căi un pic întortocheate, tata plecând de la seminar, iar pe mama a auzit-o cineva cântând la biserică”, spunea pianista Alina Pavalache într-un interviu pentru Radio România Cultural.

A colaborat cu nume importante ale scenei lirice, dar și cu interpreți aflați la început de drum. ICR Paris o prezenta ca pianistă și vocal coach, doctor în interpretare muzicală, cu o activitate consistentă în concerte și masterclassuri dedicate artiștilor lirici. A lucrat cu artiști consacrați, a susținut tineri muzicieni și a legat numele lui George Enescu de scena pariziană, într-un moment în care promovarea muzicii românești în străinătate depinde adesea de oameni care își asumă, discret și perseverent, rolul de punte culturală.

Dispariția pianistei Alina Pavalache lasă în urmă destinul unui muzician care a fost împărțit în trei colțuri ale lumii: Iași, București și Paris, dedicându-se deopotrivă scenei și formării tinerilor artiști. Pentru lumea muzicală, numele pianistei va rămâne veșnic legat de generațiile de artiști pe care le-a format, inspirat și sprijinit de-a lungul timpului. Pentru marele public, numele artistei va rămâne asociat cu George Enescu.

