Tragedie în Los Angeles: un artist a fost găsit mort pe Mt. Wilson. Ce au descoperit medicii legiști la autopsie

Identitatea bărbatului care a murit sâmbătă pe traseul Mt. Wilson Trail a fost dezvăluită de autorități. Este vorba despre Mark Smythe, compozitor de film și televiziune născut în Noua Zeelandă și stabilit în Los Angeles. Artistul avea 53 de ani și a suferit o urgență cardiacă în timpul unei drumeții.

Potrivit bazei de date online a medicului legist, cauza morții a fost o boală cardiovasculară aterosclerotică, afecțiune în care placa se acumulează pe pereții arterelor și poate provoca infarct.

Departamentul de Poliție din Sierra Madre a anunțat că bărbatul, neidentificat inițial, a murit după o urgență medicală survenită pe traseu și că nu există suspiciuni de natură criminală. Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului în jurul orei 10:00 și au încercat să îl resusciteze, însă fără succes.

Compozitorul Mark Smythe a murit

Mark Smythe conducea, din vara trecută, departamentul de „Composing for Visual Media” din cadrul Los Angeles Music College, potrivit site-ului său oficial. În 2023, a fost nominalizat la premiile Society of Composers and Lyricists pentru coloana sonoră a filmului „The Reef: Stalked”.

Sora compozitorului, Kate Ward-Smythe, a confirmat moartea acestuia într-o postare publicată pe Facebook. Aceasta a scris:

„Este o alinare să știm că făcea unul dintre lucrurile pe care le iubea, drumețiile pe dealuri, și le suntem recunoscători prietenilor lui minunați și echipelor de intervenție care au încercat atât de mult să îl resusciteze.”

Ea l-a descris pe Mark drept „o prezență puternică și plină de viață în Los Angeles”, apreciat ca profesor, compozitor, muzician și prieten loial:

„Era extrem de talentat și un adevărat susținător al muzicii și al artiștilor din toate genurile. Abia își începea cu adevărat drumul și mai avea atât de multe de oferit. Suntem devastați și încercăm să procesăm această tragedie.”

Mesaje emoționante din partea colegilor

Bear McCreary, cunoscut pentru coloanele sonore din seriale precum „Outlander”, „The Walking Dead” sau „Snowpiercer”, a spus că vestea morții lui Smythe este „îngrozitoare și ireală”.

„Entuziasmul și umorul lui Mark erau incredibile”, a scris acesta pe Instagram.

McCreary și-a amintit cum Smythe a venit cu „un rechin de pluș cu papion” pe covorul roșu al unei gale dedicate compozitorilor, după nominalizarea pentru muzica unui film cu rechini.

Compozitorul John Massari a declarat că „Mark era o lumină puternică și un spirit revigorant pentru comunitatea noastră”.

La rândul său, cântăreața Baraka May a scris un mesaj emoționant pe Instagram. Artista a transmis:

„Sunt profund îndurerată că mi-am pierdut prietenul. Mark, îmi lipsești și te iubesc. Îți mulțumesc pentru dragoste, pasiune, umor și bucurie.”

Aceasta a spus că Smythe era „amuzant, sarcastic și extrem de inteligent”, dar în același timp sensibil și pasionat atunci când lucra la muzică.

Comunitatea artistică, în stare de șoc

Organizația Los Angeles Film Conducting Intensive a transmis că Mark Smythe a fost „un talent strălucit și un prieten autentic pentru întreaga comunitate de compozitori”.

Totodată, Hollywood Music in Media Awards a amintit că artistul câștigase în 2013 un premiu important pentru cariera sa, la scurt timp după mutarea din Noua Zeelandă în Los Angeles. Reprezentanții organizației au transmis:

„Și-a construit rapid o carieră impresionantă în film, televiziune și scurtmetraje. Talentul și generozitatea lui au îmbogățit comunitatea noastră artistică. Va lipsi enorm.”

Moartea lui Mark Smythe este al doilea deces produs luna aceasta pe muntele Wilson. Pe 3 mai, un alt bărbat, identificat drept John McIntyre, în vârstă de 66 de ani, a murit după ce a căzut într-o râpă în aceeași zonă.

CITEȘTE ȘI: A scris istorie în jurnalism și a schimbat presa pentru totdeauna. Acum s-a stins din viață

Doliu în lumea Star Wars. Actorul care a jucat într-un rol legendar s-a stins la 82 de ani