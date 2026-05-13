Meghan Markle și Prințul Harry, mai relaxați ca niciodată la Disneyland. Cum au fost surprinși alături de cei mici și de invitatul surpriză

Meghan Markle a oferit fanilor o privire rară în intimitatea familiei sale, publicând imagini din modul în care și-a petrecut Ziua Mamei. Ducesa de Sussex a mers la Disneyland împreună cu cei doi copii ai săi, Prince Archie și Princess Lilibet, dar și alături de mama sa, Doria Ragland.

Meghan a publicat mai multe fotografii din timpul vizitei la Disneyland. Într-una dintre imagini, Doria Ragland apare zâmbitoare în timp ce primește un sărut pe obraz din partea fiicei sale.

Meghan Markle și Doria, imagini emoționante din parc

Ducesa a ales o ținută casual și elegantă, formată dintr-o cămașă albă și jeanși albaștri, în timp ce mama ei a purtat o cămașă bej și blugi. Cele două au respectat tradiția Disneyland și au purtat urechi de Mickey Mouse.

Prințul Harry a fost alături de familie pe tot parcursul zilei petrecute în parcul din Anaheim. Micuța Lilibet a purtat o rochie florală fără mâneci, iar Archie a fost îmbrăcat într-o cămașă neagră și jeanși albaștri, asemănător tatălui său.

În timp ce Archie a ales și el clasicele urechi Mickey Mouse, Harry a preferat o șapcă gri de tip trucker.

Meghan a distribuit și o fotografie emoționantă cu Lilibet îmbrățișând-o pe actrița care o interpretează pe Cenușăreasa în parc. În alte imagini, cei doi copii apar într-o plimbare cu barca prin Disneyland.

Omagiu special pentru mama sa

Cu ocazia Zilei Mamei, Meghan i-a dedicat mamei sale un videoclip din timpul excursiei. În imagini, Mickey Mouse se așază în genunchi pentru a-i săruta mâna Doriei Ragland, în timp ce Meghan râde fericită.

Familia Sussex nu este străină de celebrul parc de distracții. În 2025, Meghan și Harry au dus-o pe Lilibet la Disneyland pentru a-i sărbători cea de-a patra aniversare.

Cei doi au vorbit și despre amintirile lor legate de parc în cadrul emisiunii „The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland — A Special Edition of 20/20”, difuzată în septembrie 2025.

Harry și-a amintit cu nostalgie vizitele din copilărie:

„Am fost cu mama mea și cu fratele meu. Îmi amintesc foarte bine. Eram fascinat de toate personajele”

Ducele de Sussex a povestit că s-a dat de „10 sau poate 12 ori” în atracția Space Mountain.

„A fost magic să vedem reacția copiilor”

Meghan a mărturisit că Disneyland a fost mereu un loc special pentru ea, mai ales pentru că a crescut în sudul Californiei.

Harry a povestit cât de emoționant a fost să își vadă copiii descoperind pentru prima dată magia parcului. Harry a declarat:

„Ei spuneau: «Este incredibil!». Și noi le ziceam: «Nici măcar nu ați văzut tot. Pregătiți-vă să rămâneți fără cuvinte!»”

Acesta a adăugat că experiența i-a făcut și pe ei să retrăiască bucuria copilăriei.

„Să vezi copiii trăind toate aceste experiențe fără să știe la ce să se aștepte a fost minunat. Îți scoate din nou la suprafață copilul din tine”

Meghan Markle, despre rolul de mamă

În trecut, Meghan a vorbit și despre cât de important este pentru ea să fie prezentă în viața copiilor săi :

„Pentru ei să poată privi înapoi și să spună: «Doamne, cât de mult ne-a iubit!»- cred că acesta este cel mai frumos lucru legat de a fi mamă”

Ducesa a subliniat că iubirea nu stă în gesturi grandioase, ci în atenția și grija oferite copiilor zi de zi. Meghan a adăugat:

„Nu este despre gesturi mari, ci despre a spune: «Te văd. Sunt aici pentru tine și iubesc să îți urmăresc evoluția». Sunt atât de mândră de ei”

