Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea, din darul de nuntă! Suma este gigantică!

Duminică, 10 mai, Victor Cornea și Andreea Bălan au făcut nunta. Evenimentul a fost unul grandios, cu peste 250 de invitați. Atmosfera a fost incendiară, nuntașii s-au distrat ca la carte, iar la final au înmânat darul celor doi miri. Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea, din darul de nuntă?

Nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea a avut loc duminică, 10 mai. Cununia religioasă și petrecerea s-au ținut într-o locație de top, pe malul Lacului Buftea. Pentru marele eveniment au fost făcute pregătiri serioase, iar cei peste 250 de invitați au avut parte de o atmosferă spectaculoasă și numeroase surprize.

Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea, din darul de nuntă

Andreea Bălan și-a dorit o nuntă ca la carte, așa că a fost atentă și la cel mai mic detaliu. Atmosfera la marea petrecere a fost întreținută de artiști de top precum 3 Sud Est, Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani, trupa The Colours, Flick și Nea Mărin. De asemenea, meniul a fost unul de lux, iar artista a purtat patru rochii de mireasă.

Ei bine, și cum invitații s-au simțit cât se poate de bine la nuntă, au scos și bani frumoși din buzunare. Darul de nuntă a fost între 500 și 1.500 de euro. Așa că putem spune că eforturile au meritat, căci la final cei doi miri au strâns bani frumoși.

La nuntă au fost prezenți 250 de invitați, să presupunem că 200 dintre ei au oferit câte 500 de euro. Ceea ce înseamnă un total de 100.000 de euro. Restul de 50 de invitați, rude apropiate, nași, prieteni apropiați, au fost ceva mai darnici, având în vedere apropierea de miri. Aceștia au dat în jur de 1.500 de euro fiecare. Ceea ce înseamnă un total de 75.000 de euro.

Iar după calculul final putem spune că Andreea Bălan și Victor Cornea s-au ales după marea nuntă cu în jur de 175.000 de euro. Suma este una impresionantă, dar și pregătirile au fost pe măsură. Acum, cei doi miri încep un nou drum și sunt dornici să își petreacă restul vieții împreună.

CITEȘTE ȘI:

Ce meniu special au avut Andreea Bălan și Victor Cornea la nunta lor. Invitații au fost răsfățați cu preparate delicioase

Foc de artificii fabulos, un tort special și o ținută atipică. Noi imagini de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea

Foto: Instagram