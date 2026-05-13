Va juca sau nu Messi la Cupa Mondială 2026? Decizia Argentinei a pus pe jar lumea fotbalului

Lionel Messi a fost inclus în lotul preliminar al Argentinei pentru Cupa Mondială FIFA 2026, iar decizia pare să fi liniștit milioanele de fani care se întrebau dacă superstarul va mai participa la turneul final.

Căpitanul Argentinei face parte dintre cei 55 de jucători selecționați de antrenorul Lionel Scaloni pentru lista inițială a campioanei mondiale. Totuși, Messi, în vârstă de 38 de ani, nu și-a confirmat oficial prezența la competiția din vara aceasta.

Messi, încă indecis în privința viitorului său internațional

Starul lui Inter Miami a lăsat de mai multe ori să se înțeleagă că finalul carierei sale se apropie. După un meci al lui Inter Miami, Messi declara:

„Sunt conștient că joc ultimele mele meciuri și mă bucur de ele la maximum. Sunt sigur că vedeți ultimele mele momente la cel mai înalt nivel al fotbalului.”

Cu toate acestea, Messi nu a anunțat nici retragerea din națională, nici participarea sigură la turneul final care începe pe 11 iunie.

Scaloni l-a inclus pe Messi în lotul extins

Messi se află printre cei 16 atacanți convocați de Lionel Scaloni în lotul preliminar. Selecționerul l-a inclus și pe Gianluca Prestianni, chiar dacă acesta are o suspendare de șase meciuri și riscă să rateze primele două partide din faza grupelor.

Messi a participat la campania de calificare pentru Mondialul din 2026, însă accidentările l-au ținut departe de teren în ultimele meciuri ale Argentinei.

La acel moment, Scaloni declara că există „destul timp” pentru a lua o decizie privind viitorul lui Messi la echipa națională. Totuși, includerea sa în lotul preliminar pare să indice direcția aleasă de campionii mondiali.

Colegii își doresc cu orice preț prezența lui Messi

Coipierii lui Messi au vorbit deschis despre importanța sa pentru echipa Argentinei.

Julian Alvarez spunea după victoria cu 4-1 împotriva Braziliei în preliminariile sud-americane:

„Cu Messi poate că am fi marcat încă două sau trei goluri.”

La rândul său, Rodrigo De Paul a declarat:

„Cea mai bună versiune a echipei noastre este întotdeauna atunci când joacă numărul 10, pentru că el este cel mai mare din toate timpurile.”

Eroul Argentinei de la Mondialul din Qatar

Messi a marcat șapte goluri la Cupa Mondială din Qatar 2022, unde Argentina a cucerit trofeul mondial pentru prima dată după 36 de ani.

În finala cu Franța, încheiată 3-3 după prelungiri, căpitanul Argentinei a înscris primul gol al echipei sale în timpul regulamentar și a transformat primul penalty la loviturile de departajare.

Între timp, Gianluca Prestianni, în vârstă de 20 de ani, riscă să rateze cel puțin două meciuri ale Argentinei la Mondial din cauza unei suspendări de șase etape. Fotbalistul lui Benfica a fost acuzat că a folosit insulte homofobe la adresa lui Vinicius Jr. în timpul unui meci din Liga Campionilor disputat în februarie.

Prestianni a negat acuzațiile și a spus pe rețelele sociale că a fost „înțeles greșit”.

Suspendarea a fost dictată inițial de UEFA și extinsă ulterior de FIFA pentru toate competițiile oficiale din lume.

Argentina începe apărarea titlului împotriva Algeriei

Cupa Mondială 2026, organizată de Canada, Mexic și Statele Unite, se va încheia pe 19 iulie.

Argentina va debuta în apărarea trofeului pe 16 iunie, împotriva Algeriei, la Kansas City. Ulterior, sud-americanii vor întâlni Austria pe 22 iunie și Iordania pe 27 iunie, ambele partide urmând să se dispute la Dallas.

