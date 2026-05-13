”Țeapa” luată de James Hetfield. Clătinându-se ușor, a ieșit după 3 minute din restaurant, iar noi avem imaginile

Este rumoare în Capitală! „Regii rock-ului” au ajuns ieri, 12 mai, în România și pregătesc concertul exploziv din această seară. Membrii trupei Metallica au revenit în Capitală, în cadrul turneului mondial M72, iar fanii sunt în extaz. James Hetfield, solistul trupei, a venit însoțit de logodnica sa, iar cei doi s-au bucurat ieri de o plimbare pe străzile din Capitală. La final și-au dorit să ia masa la un restaurant de top, însă au luat „țeapă”.

Ieri, 12 mai, membrii legendarei trupe Metallica au revenit la București. Una dintre cele mai iubite trupe de heavy metal ale tuturor timpurilor a sosit mai devreme cu o zi înainte show-ul din această seară, 13 mai, cu două avioane private, ambele Bombardier Challenger 350, de la Atena. După ce și-au salutat fanii de la aeroport, legendele rock-ului s-au îndreptat către hotel, iar mai apoi s-au bucurat de „peisajul” din Capitală.

”Țeapa” luată de James Hetfield

James Hetfield, solistul trupei Metallica, nu a zăbovit prea mult la hotel, ci a părut mai dornic să cutreiere Bucureștiul. Acesta a îmbinat cumva utilul cu plăcutul. Spunem asta, căci artistul a venit însoțit de logodnica sa, Adriana Gillett, iar vizita lor la București pare să fie mai mult decât o simplă deplasare pentru concert. O putem considera o mică lună de miere.

La scurt timp după ce s-au cazat, cei doi au ieșit la plimbare pe străzile din București. Au vizitat inclusiv un anticariat și s-au arătat interesați de mai multe obiecte vintage. După plimbare, aceștia s-au îndreptat direct spre cină, alegând Băcănia Veche, local cunoscut în oraș pentru preparatele de top.

Iar distracția nu s-a încheiat aici. După cină, James Hetfield și Adriana Gillett și-au dorit să continue seara, așa că au ajuns la Savart Rooftop. Însă, aici solistul de la Metallica a luat „țeapă”. A intrat în local, a stat trei minute, iar apoi a ieșit.

Se pare că locul era destul de aglomerat, așa că James Hetfield nu a prins masă liberă. Spre deosebire de America, în România, indiferent de statut, o masă liberă în localurile din centrul Capitalei nu este pentru oricine.

Metallica se întoarce pentru a cincea oară în România și promite să facă, din nou, spectacol pe scena de la Arena Națională. Biletele pentru cel mai mare eveniment rock al anului s-au evaporat aproape instant. Concertul are loc în această seară, 13 mai, iar accesul spectatorilor începe de la ora 16:00. Knocked Loose intră pe scenă în jurul orei 18:00, Gojira la 19:00, iar Metallica este așteptată în jurul orei 20:30.

