Acasă » Știri » ”Țeapa” luată de James Hetfield. Clătinându-se ușor, a ieșit după 3 minute din restaurant, iar noi avem imaginile

”Țeapa” luată de James Hetfield. Clătinându-se ușor, a ieșit după 3 minute din restaurant, iar noi avem imaginile

De: Alina Drăgan 13/05/2026 | 09:15
”Țeapa” luată de James Hetfield
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Este rumoare în Capitală! „Regii rock-ului” au ajuns ieri, 12 mai, în România și pregătesc concertul exploziv din această seară. Membrii trupei Metallica au revenit în Capitală, în cadrul turneului mondial M72, iar fanii sunt în extaz. James Hetfield, solistul trupei, a venit însoțit de logodnica sa, iar cei doi s-au bucurat ieri de o plimbare pe străzile din Capitală. La final și-au dorit să ia masa la un restaurant de top, însă au luat „țeapă”.

Ieri, 12 mai, membrii legendarei trupe Metallica au revenit la București. Una dintre cele mai iubite trupe de heavy metal ale tuturor timpurilor a sosit mai devreme cu o zi înainte show-ul din această seară, 13 mai, cu două avioane private, ambele Bombardier Challenger 350, de la Atena. După ce și-au salutat fanii de la aeroport, legendele rock-ului s-au îndreptat către hotel, iar mai apoi s-au bucurat de „peisajul” din Capitală.

”Țeapa” luată de James Hetfield

James Hetfield, solistul trupei Metallica, nu a zăbovit prea mult la hotel, ci a părut mai dornic să cutreiere Bucureștiul. Acesta a îmbinat cumva utilul cu plăcutul. Spunem asta, căci artistul a venit însoțit de logodnica sa, Adriana Gillett, iar vizita lor la București pare să fie mai mult decât o simplă deplasare pentru concert. O putem considera o mică lună de miere.

La scurt timp după ce s-au cazat, cei doi au ieșit la plimbare pe străzile din București. Au vizitat inclusiv un anticariat și s-au arătat interesați de mai multe obiecte vintage. După plimbare, aceștia s-au îndreptat direct spre cină, alegând Băcănia Veche, local cunoscut în oraș pentru preparatele de top.

Iar distracția nu s-a încheiat aici. După cină, James Hetfield și Adriana Gillett și-au dorit să continue seara, așa că au ajuns la Savart Rooftop. Însă, aici solistul de la Metallica a luat „țeapă”. A intrat în local, a stat trei minute, iar apoi a ieșit.

”Țeapa” luată de James Hetfield

Se pare că locul era destul de aglomerat, așa că James Hetfield nu a prins masă liberă. Spre deosebire de America, în România, indiferent de statut, o masă liberă în localurile din centrul Capitalei nu este pentru oricine.

Metallica se întoarce pentru a cincea oară în România și promite să facă, din nou, spectacol pe scena de la Arena Națională. Biletele pentru cel mai mare eveniment rock al anului s-au evaporat aproape instant. Concertul are loc în această seară, 13 mai, iar accesul spectatorilor începe de la ora 16:00. Knocked Loose intră pe scenă în jurul orei 18:00, Gojira la 19:00, iar Metallica este așteptată în jurul orei 20:30.

 

CITEȘTE ȘI:

Ce i-a făcut un fan lui James Hetfield chiar la ieșirea din hotel. Solistul trupei Metallica a reacționat imediat

Primele imagini cu membrii trupei Metallica înainte de show-ul uriaș de pe Arena Națională. „Zeii rock-ului” au aterizat la București cu două avioane private

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un psiholog din București, a murit după ce a căzut de la etajul 3
Știri
Un psiholog din București, a murit după ce a căzut de la etajul 3
Cum a apărut Medana la priveghiul lui Ioan Isaiu? Mesajul tulburător
Știri
Cum a apărut Medana la priveghiul lui Ioan Isaiu? Mesajul tulburător
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un an
Mediafax
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un...
Metrorex, răspuns oficial pentru Gândul: Niciun tren Alstom din cele 13 cumpărate cu 100 mil. € în 2020 nu are avizele tehnice și de siguranță de la Autoritatea Feroviară Română
Gandul.ro
Metrorex, răspuns oficial pentru Gândul: Niciun tren Alstom din cele 13 cumpărate cu...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe longevitate: ce funcționează cu adevărat
Adevarul
Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe...
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
Digi24
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al...
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Parteneri
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux are piscină și o grădină uriașă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
Click.ro
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a...
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov dă exemplul morții lui Stalin
Digi 24
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov...
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Digi24
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Cea mai vândută mașină japoneză primește o versiune aniversară
Promotor.ro
Cea mai vândută mașină japoneză primește o versiune aniversară
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în...
Reduceri LIDL la scule fără fir Parkside și alte gadgeturi utile
go4it.ro
Reduceri LIDL la scule fără fir Parkside și alte gadgeturi utile
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Metrorex, răspuns oficial pentru Gândul: Niciun tren Alstom din cele 13 cumpărate cu 100 mil. € în 2020 nu are avizele tehnice și de siguranță de la Autoritatea Feroviară Română
Gandul.ro
Metrorex, răspuns oficial pentru Gândul: Niciun tren Alstom din cele 13 cumpărate cu 100 mil....
ULTIMA ORĂ
Un psiholog din București, a murit după ce a căzut de la etajul 3
Un psiholog din București, a murit după ce a căzut de la etajul 3
Cum a apărut Medana la priveghiul lui Ioan Isaiu? Mesajul tulburător
Cum a apărut Medana la priveghiul lui Ioan Isaiu? Mesajul tulburător
Doliu în muzica românească! A murit Aurelian Octav Popa
Doliu în muzica românească! A murit Aurelian Octav Popa
Cabral și Andreea Ibacka, detalii intime despre viața de cuplu. De ce nu mai dormeau împreună
Cabral și Andreea Ibacka, detalii intime despre viața de cuplu. De ce nu mai dormeau împreună
Cresc pensiile cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru această categorie de pensionari din România. ...
Cresc pensiile cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează și care este condiția
BANCUL ZILEI | Pensionarul și farmacista
BANCUL ZILEI | Pensionarul și farmacista
Vezi toate știrile