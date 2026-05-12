James Hetfield și proaspăta logodnică au atras toate privirile în centrul Capitalei. Solistul trupei Metallica, „lună de miere” în România

De: Andreea Stăncescu 12/05/2026 | 20:08
James Hetfield pare să îmbine utilul cu plăcutul în această perioadă. Solistul trupei Metallica a ajuns în România alături de logodnica sa, Adriana Gillett, iar vizita lor la București pare să fie mai mult decât o simplă deplasare pentru concert. Artistul profită de prezența în țara noastră atât pentru show-ul de pe Arena Națională, programat pe 13 mai, cât și pentru câteva zile petrecute alături de femeia cu care urmează să se căsătorească.

După ce au aterizat pe aeroport pentru concertul de miercuri, 13 mai, membrii trupei Metallica s-au îndreptat către hotelul de cinci stele unde au fost cazați. James Hetfield nu a stat prea mult timp „pe cameră” și a decis să iasă alături de logodnica sa pe străzile Capitalei.

James Hetfield și logodnica sa, Adriana Gillett, de mână prin București

Cei doi au fost surprinși plimbându-se prin București, unde au ales să viziteze inclusiv un anticariat. James Hetfield s-a arătat interesat de mai multe obiecte vintage și suveniruri, iar la un moment dat ar fi căutat chiar și o cruce veche, însă fără succes. Apariția lor a atras rapid atenția fanilor și a fotografilor prezenți în zonă.

Povestea de dragoste dintre James Hetfield și Adriana Gillett a devenit publică în ultimii ani, după divorțul artistului de Francesca Hetfield, femeia alături de care a avut o căsnicie de peste două decenii. În martie 2026, liderul Metallica a făcut marele pas și a cerut-o în căsătorie pe Adriana într-un mod spectaculos.

Cererea a avut loc în timpul unei sesiuni de scufundări, sub apă, unde muzicianul a afișat un mesaj prin care o întreba dacă vrea să îi devină soție. Logodna a fost confirmată ulterior pe conturile oficiale ale trupei, iar imaginile au devenit rapid virale în rândul fanilor Metallica din întreaga lume. Acum, România pare să fie una dintre primele destinații importante pe care cei doi le vizitează după anunțul oficial al logodnei.

