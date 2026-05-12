Ce meserie are soțul Georgianei Lobonț la bază. Rareș Ciciovan a renunțat la jobul bănos pentru a fi managerul soției

Rareș Ciciovan, în vârstă de 35 de ani, este soțul artistei Georgiana Lobonț, de 32 de ani. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu 10 ani și au împreună doi copii: o fiică în vârstă de 6 ani, Irina Maria, și un băiat în vârstă de 7 ani, Eduard Nicholas. Află ce studii are la bază soțul cântăreței și de ce a renunțat la ea.

Ce meserie are soțul Georgianei Lobonț

Rareș Ciciovan este din Dej. Medic stomatolog de profesie, a renunțat la cariera pentru care a învățat din greu din dorința de a fi managerul soției. Este fanul ei numărul 1, evident, și a jucat un rol important în clădirea carierei de care Georgiana Lobonț se bucură în prezent.

După ce s-au căsătorit, cei doi soți au investit banii care le-au rămas din darul de nuntă într-un apartament. Au vrut să îl dea în chirie și să trăiască din banii obținuți lunar. Dar Rareș Ciciovan a avut o idee mai bună, una care le-a schimbat radical viața.

Cum s-au cunoscut Rareș și Georgiana

Cântăreața de muzică populară s-a îndrăgostit la prima vedere de Rareș când era în clasa a IX-a. Prima lor întâlnire a fost întâmplătoare, pe o stradă din Gherla. Soarta pare că a hărăzit ca cei doi să fie împreună, deoarece părinții erau prieteni de familie, deși copiii nu știau acest lucru.

„Povestea noastră de dragoste se aseamănă cu poveștile de dragoste din basme. Eu eram în clasa a IX-a, iar soțul meu în a XII-a. Eram în primele zile de liceu, când ieșeam de la școală. Pe drum, la un colț de stradă, m-am intersectat cu un băiat foarte drăguț, blond cu ochii albaștri, parcă era un actor de la Hollywood. Nu-l văzusem niciodată, deși locuiam în Gherla de o viață. Din prima cred că m-am îndrăgostit de el. Partea amuzantă e că părinții noștri erau prieteni de familie, dar eu nu le cunoșteam băiatul. Îmi doream să aflu cine este, dar nu prea aveam cum, nici cei din anturajul meu nu-l cunoșteau”, a dezvăluit Georgiana Lobonț.

Când s-a căsătorit Georgiana Lobonț cu Rareș

Artista Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan s-au căsătorit în 2016.

„Aveam 22 de ani iar Rareș 25. Acum 8 ani”, a spus Georgiana Lobonț pe contul ei de Instagram.

În luna ianuarie, artista mărturisea că îl iubește pe Rareș de 12 ani și că vor aniversa 10 ani de când și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.

„Anul acesta, în martie, împlinim 10 ani de când suntem căsătoriți și vreo 12 de relație… De când mi-a intra la suflet, Rareș? De când eram pe clasa a 9-a. Un băiat hotărât, inteligent și foarte asumat care și-a dorit o familie. M-a găsit pe mine, care-mi doream același lucru…”, a mai spus vedeta.

Georgiana merge peste tot cu Rareș

Artista și soțul ei sunt împreună în fiecare zi de atunci. Aceasta a mărturisit că a fost despărțită de soțul ei din cauza concertelor de puține ori. Înainte să se căsătorească, Georgiana Lobonț mergea la toate cântările însoțită de tatăl ei. Motivul? Era singurul mod în care se simțea în siguranță.

„Rareș e de nelipsit. Tot timpul e cu mine. Am fost odată fără el, era un concert la Koln, în Germania, culmea și peste mări și țări. A trebuit să merg singură, pentru că atunci așa s-a nimerit. Familiile noastre, bunicii să fie plecați și nu aveam cu cine să lăsăm copiii, să fie un om de încredere pe o durată de trei zile. Nu am avut ce să facem, l-am lăsat pe Rareș. A mai fost o dată la ceva nuntă la care el nu a putut să vină, tot din cauza asta. Dar în rest, nu mă duc fără el. Nu îmi place să merg singură, simt ca și cum Georgiana Lobonț ar fi compusă din Georgiana și Rareș și nu îmi place să merg singură, fără el nicăieri. Și până să fiu cunoscută, să mă căsătoresc, mergeam la evenimente cu tata. Nu mergeam singură. Nu îmi place, nu mă simt eu bine. Așa mă simt încrezătoare, securizată din toate punctele de vedere.”, a precizat Georgiana Lobonț.

Rareș Ciciovan a investit banii în cariera soției

Fostul medic stomatolog a vândut apartamentul pe care l-au luat cu suma de 41.000 de euro, dar au ascuns acest lucru de părinții lor. Rareș a decis ca toți banii să fie investiți în cariera Georgianei Lobonț. A vrut să o ajute să reușească în muzică și munca lui a dat roade!

Banii obținuți din vânzarea apartamentului au fost investiți în realizarea albumelor muzicale ale solistei, în costumele de scenă și promovarea ei pe rețelele sociale. În prezent, cei doi locuiesc într-un penthouse de lux din Cluj – vezi aici imagini.

„Rareș s-a dedicat total carierei mele. După ce ne-am căsătorit, ne-am luat un apartament și am crezut că facem bani din chirii, ca investiție, pentru că acesta era un vis de-al nostru, să investim în imobiliare. Apoi, am vrut să vindem apartamentul și să investim în plan muzical, pentru că niciunul dintre noi nu mai practicăm meseriile de bază: eu consilier juridic sau avocat și el stomatolog. Noi nu aveam o situație financiară care să ne permită să ne susținem pe drumul cântecului. Lui i-a venit această idee și a zis că își asumă, că puteam să nu ne înțelegem, eram după cinci luni de căsătorie. Acum suntem pe plus, suntem mulțumiți. Deci lui îi mulțumesc din toată inima”, a declarat Georgiana Lobonț la Antena Stars.

Soțul Georgianei Lobonț, probleme cu legea

Soțul Georgianei Lobonț, Rareș Valerian Ciciovan, a fost condamnat la 9 luni de închisoare în februarie 2025. Această condamnare a fost pronunțată de Judecătoria Alba Iulia, în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției. Vezi aici ce infracțiune gravă a recunoscut că a comis.

Ce studii are Georgiana Lobonț

Artista s-a născut pe data de 9 aprilie 1994, în Gherla, județul Cluj. A moștenit talentul și iubirea pentru muzică de la părinții ei, dar și de la o mătușă care interpretează muzică populară. Cântă de la vârsta de 4 ani și a reușit, în timp, să își clădească o reală carieră în România.

„La vârsta de 4 ani am urcat pentru prima dată pe o scenă, în fața unui public larg. Am cântat cu o orchestră adevărată și am concurat la concursul de muzică „Tip Top Mini Top” unde am câștigat premiul al doilea. A fost prima dată când m-am îndrăgostit de viața de artist. Mi-a plăcut atât de mult încât nu am mai renunțat niciodată”, a povestit artista.

În 2005, când avea doar 11 ani, a apărut pentru prima dată în cadrul unei emisiuni folclorice. Primii bani din muzică i-a câștigat când avea doar 12 ani. În 2010, la vârsta de 16 ani, și-a lansat primul album muzical intitulat „Mi-o spus frunza fagului”, în colaborare cu Taraful Ardealul. 7 ani mai târziu a lansat albumul „Vin nuntașii după mine”, care i-a adus și mai mult succes.

A studiat la Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” din Cluj, la secția canto-popular. În clasa a IX-a, s-a îndrăgostit la prima vedere de soțul ei. Apoi s-a înscris la Facultatea de Drept din Cluj, pe care a terminat-o în 2016. Dar nu a profesat niciodată meseria de consilier juridic, avocat sau judecător, cum visa.

Când a cunoscut succesul Georgiana Lobonț

Cu toate că are o carieră lungă în muzică, artista a cunoscut succesul real cu piesa ‘Fata mea’, pe care o cântă alături de Armin Nicoară.

„Boom-ul a fost cu piesa ‘Fata mea’. Până atunci a fost doar o ascensiune frumoasă. Toată cariera mea o am desfășurată cu fiecare pas în parte. La mine nu a fost să sar de la 1 la 10 direct, să mă pierd și să nu știu cum să gestionez asta. Dacă se întâmpla așa, cred că o luam razna, dacă deveneam instant faimoasă. Am reușit un succes răsunător, dar în 2010 am scos primul meu album”, a povestit Georgiana Lobonț despre cariera sa.

Supranumită „nașa de vedete”

Cunoscută în România ca una dintre cele mai populare artiste din folclorul românesc și muzica de petrecere, Georgiana este renumită în showbiz-ul autohton ca „nașă de vedete”. Aceasta a botezat mai mulți copii ai artiștilor, dar a și cununat numeroase cupluri din industria muzicală.

Printre ei se numără Armin Nicoară cu Claudia Puican.

