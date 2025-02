Soțul Georgianei Lobonț, condamnat la închisoare! Judecătorilor nu le-a venit să creadă ce aud! Ce infracțiune gravă a recunoscut că a comis

Soțul cunoscutei cântărețe Georgiana Lobonț, Rareș Valerian Ciciovan, a fost condamnat la 9 luni de închisoare, după ce a recunoscut că a condus un vehicul fără a avea permis de conducere, deoarece permisul său era suspendat. Această condamnare a fost pronunțată de Judecătoria Alba Iulia, în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției!

În urma acestei decizii, pedeapsa a fost suspendată pentru o perioadă de 2 ani, timp în care Ciciovan va fi sub supraveghere. El va trebui să respecte anumite condiții, precum să se prezinte regulat la Serviciul de Probațiune din Cluj, să anunțe orice schimbare de adresă sau loc de muncă și să permită vizitele consilierului de probațiune.

De asemenea, Rareș Valerian Ciciovan va fi obligat să plătească 600 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Dacă nu va respecta condițiile impuse, ar putea risca să-și execute pedeapsa în regim de detenție.

Rareș Ciciovan a avut mai multe probleme din cauza unor abateri rutiere de-a lungul timpului. Soțul Georgianei Lobonț a primit sancțiuni la volan nu o dată, ci de șase ori. De fiecare dată, el a vrut anularea procesului verbal de contravenție.

Georgiana Lobonț face bani și din imobiliare

Îndrăgita solistă depune multă muncă, iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate! Pare că 2024 a fost cel mai profitabil an financiar pentru vedetă, iar câștigurile abundă, fiind reinvestite cu strategie. Georgiana Lobonț și partenerul său s-au implicat serios în afaceri și aspiră să facă valuri în domeniul construcțiilor.

„De când am început să fiu pe val, pentru mine, anul în actualitate a fost cel mai bun. Deci, da, pot spune că anul acesta a fost cel mai bun de până acum. Avem în plan să ne deschidem o afacere. De altfel, facem deja demersurile necesare și investim în ceva. Va fi o afacere în domeniul imobiliar, în construcții. Vor fi construite și case, și apartamente. Eu sunt ca o furnicuță, muncesc mult, nu stau degeaba, dar am grijă și să fac ceva cu banii, să îi investesc. De fapt, asta este esența, să facem bani, dar să și facem ceva cu resursele.

Așa, dacă aș merge să îmi cumpăr genți și haine și chestii trecătoare, care nu îmi aduc niciun profit, nu e ok. Așa, dacă îi investesc și într-un apartament, care să îmi aducă chirii și în alte afaceri, să producă ceva, atunci am o siguranță pe viitor. De afaceri se ocupă soțul, eu sunt cu banii, el e cu mintea. Acum, trebuie să-i dau Cezarului ce-i al Cezarului, are multe idei pe care le implementează. Cumva, eu sunt cea care vine cu banii, iar el e cu planul de afaceri”, a declarat Georgiana Lobonț pentru CANCAN.RO.

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.