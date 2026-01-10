Mama lui Sergiu, reacție după arestarea polițistului care i-a ucis fiul: „Nu voi avea liniște până nu...”

După zeci de ore de audieri, polițistul Riccardo Salvagno, principalul suspect în cazul morții lui Sergiu Țârnă, a recunoscut că el a fost cel care i-a luat viața tânărului de 25 de ani. La mijloc a fost vorba despre un șantaj. Victima l-ar fi amenințat pe polițist că face publice mai multe imagini compromițătoare cu el. După ce le-a mărturisit autorităților adevărul, mama băiatului i-a jurat răzbunare.

Sergiu Țârnă a fost ucis cu un glonț în frunte, în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie 2026, în zona Malcontenta din Mira, Veneția. Principalul suspect a fost Riccardo Salvagno, un polițist în vârsăt de 40 de ani, fost ofițer de poliție locală din Veneția.

”Știu bine ce fel de persoană era”

După crimă, bărbatul a încercat să se facă nevăzut, însă a fost prins la scurt timp și arestat. Recent, acesta le-a recunoscut procurorilor că el este cel care a comis crimă. Însoțit de avocatul său, bărbatul a mărturisit că se temea de faptul că Sergiu ar fi făcut publice mai multe imagini și filmulețe cu el și un transsexual – dintr-un club de noapte.

Ulterior, polițistul Riccardo Salvagno — aflat în spatele gratiilor — a negat apoi că intenția lui era să ucidă: „Voiam să-l speriem, să-l batem, dar a fugit, așa că l-am oprit. Apoi, arma s-a descărcat accidental”, a spus polițistul.

Aflând motivul pentru care nu își va mai vedea fiul niciodată, Anastasia Burghelea, mama lui Sergiu, i-a declarat război polițistului Riccardo și a jurat că nu se va lăsa până când nu își va face dreptate. Aceasta a mărturisit că nu va avea liniște până când nu se va face lumină asupra felului în care fiul ei a fost ucis și mai ales care au fost motivele. De asemenea, aceasta respinge toate lucrurile pe care polițistul le-a spus despre Sergiu

„Știu bine ce fel de persoană era… pot spune cu certitudine că Sergiu nu era persoana în care a fost descrisă. Cei vinovați trebuie să plătească, pentru că justiția încă nu a fost făcută. Nu voi avea liniște până când nu se va face lumină”, a spus Anastasia Burghelea, mama lui Sergiu.

De ce a fost ucis Sergiu Țârnă de Anul Nou de către polițistul italian. Cu ce îl avea la mână barmanul de 25 de ani

Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt