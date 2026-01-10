Acasă » Știri » Mama lui Sergiu, reacție după arestarea polițistului care i-a ucis fiul: „Nu voi avea liniște până nu…”

Mama lui Sergiu, reacție după arestarea polițistului care i-a ucis fiul: „Nu voi avea liniște până nu…”

De: Irina Vlad 10/01/2026 | 18:04
Mama lui Sergiu, reacție după arestarea polițistului care i-a ucis fiul: „Nu voi avea liniște până nu...”
Mama lui Sergiu, reacție după arestarea polițistului care i-a ucis fiul: „Nu voi avea liniște până nu...”/ sursă foto: socila media

După zeci de ore de audieri, polițistul Riccardo Salvagno, principalul suspect în cazul morții lui Sergiu Țârnă, a recunoscut că el a fost cel care i-a luat viața tânărului de 25 de ani. La mijloc a fost vorba despre un șantaj. Victima l-ar fi amenințat pe polițist că face publice mai multe imagini compromițătoare cu el. După ce le-a mărturisit autorităților adevărul, mama băiatului i-a jurat răzbunare. 

Sergiu Țârnă a fost ucis cu un glonț în frunte, în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie 2026, în zona Malcontenta din Mira, Veneția. Principalul suspect a fost Riccardo Salvagno, un polițist în vârsăt de 40 de ani, fost ofițer de poliție locală din Veneția.

”Știu bine ce fel de persoană era”

După crimă, bărbatul a încercat să se facă nevăzut, însă a fost prins la scurt timp și arestat. Recent, acesta le-a recunoscut procurorilor că el este cel care a comis crimă. Însoțit de avocatul său, bărbatul a mărturisit că se temea de faptul că Sergiu ar fi făcut publice mai multe imagini și filmulețe cu el și un transsexual – dintr-un club de noapte.

Ulterior, polițistul Riccardo Salvagno — aflat în spatele gratiilor — a negat apoi că intenția lui era să ucidă: „Voiam să-l speriem, să-l batem, dar a fugit, așa că l-am oprit. Apoi, arma s-a descărcat accidental”, a spus polițistul.

Sergiu a fost omorât în noaptea de Anul Nou/ sursă foto: social media

Aflând motivul pentru care nu își va mai vedea fiul niciodată, Anastasia Burghelea, mama lui Sergiu, i-a declarat război polițistului Riccardo și a jurat că nu se va lăsa până când nu își va face dreptate. Aceasta a mărturisit că nu va avea liniște până când nu se va face lumină asupra felului în care fiul ei a fost ucis și mai ales care au fost motivele. De asemenea, aceasta respinge toate lucrurile pe care polițistul le-a spus despre Sergiu

„Știu bine ce fel de persoană era… pot spune cu certitudine că Sergiu nu era persoana în care a fost descrisă. Cei vinovați trebuie să plătească, pentru că justiția încă nu a fost făcută. Nu voi avea liniște până când nu se va face lumină”, a spus Anastasia Burghelea, mama lui Sergiu.

