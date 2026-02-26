Stephen Hawking, fotografiat alături de două femei îmbrăcate sumar, pe insula lui Epstein. Cum explică familia imaginile

O fotografie cu Stephen Hawking alături de două femei în costume de baie, a apărut într-o nouă serie de documente din dosarele Epstein, publicate de Departamentul de Justiție al SUA.

Fotografia cu fizicianul britanic a început să facă furori în presă după ce a fost publicată împreună cu alte dosare legate de ancheta Epstein, iar un purtător de cuvânt al familiei regretatului savant a declarat pentru ziarul britanic The Times că cele două femei erau de fapt îngrijitoarele lui Hawking, scrie People.

Familia sa a continuat să declare publicației că fotografia a fost făcută la un simpozion științific la The Ritz-Carlton din St. Thomas în 2006, unde Hawking, care suferea de scleroză laterală amiotrofică și a murit în 2018, a ținut un discurs despre cosmologia cuantică.

Mai târziu în același an, Epstein a fost acuzat de infracțiuni sexuale și FBI a început o anchetă. Miliardarul american a murit într-o închisoare din New York în august 2019.

Conferința din 2006 a fost finanțată de Epstein, potrivit The Times. Deși subiectul principal al conferinței a fost „confruntarea cu gravitația”, participanții s-au putut relaxa și pe plajă și au putut face o excursie la „refugiul privat de pe insula din apropiere” al lui Epstein, potrivit unei postări online a Fundației Edge, care are legături cu finanțatorul american.

Stephen Hawking apare de mai multe ori în dosarele Epstein

Evenimentul nu a fost singura dată când Hawking a apărut în dosarele Epstein. O fotografie, apărută în 2015, îl înfățișa pe fizician alături de alți clienți pe o terasă, în timp ce o alta îl arăta pe Hawking participând la un tur submarin din Little Saint James, una dintre insulele private ale lui Epstein, potrivit The Times.

Hawking a fost menționat și într-un e-mail publicat anterior de Epstein către complicea sa Ghislaine Maxwell, când finanțatorul a menționat că a oferit o recompensă pentru a infirma o acuzație nefondată conform căreia Hawking s-ar fi implicat într-o „orgie cu minori” în Insulele Virgine, unde Epstein avea o locuință.

E-mailul a fost publicat ca urmare a unui proces intentat de Virginia Giuffre, care i-a acuzat pe Epstein și pe fostul prinț Andrew de abuz sexual și care s-a sinucis anul trecut, împotriva lui Maxwell. Cazul a fost soluționat în afara instanței, iar Andrew a negat în repetate rânduri orice faptă ilegală. Hawking este menționat de aproximativ 250 de ori în dosarele Epstein, conform dosarelor analizate de PEOPLE, deși nu a fost acuzat de nicio infracțiune, iar faptul că este menționat în dosare nu este o dovadă că acesta ar fi comis fapte ilegale.

