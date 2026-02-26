Acasă » Știri » Știri externe » Stephen Hawking, fotografiat alături de două femei îmbrăcate sumar, pe insula lui Epstein. Cum explică familia imaginile

Stephen Hawking, fotografiat alături de două femei îmbrăcate sumar, pe insula lui Epstein. Cum explică familia imaginile

De: Daniel Matei 26/02/2026 | 10:16
Sursa foto: Shutterstock

O fotografie cu Stephen Hawking alături de două femei în costume de baie, a apărut într-o nouă serie de documente din dosarele Epstein, publicate de Departamentul de Justiție al SUA.

Fotografia cu fizicianul britanic a început să facă furori în presă după ce a fost publicată împreună cu alte dosare legate de ancheta Epstein, iar un purtător de cuvânt al familiei regretatului savant a declarat pentru ziarul britanic The Times că cele două femei erau de fapt îngrijitoarele lui Hawking, scrie People.

Familia sa a continuat să declare publicației că fotografia a fost făcută la un simpozion științific la The Ritz-Carlton din St. Thomas în 2006, unde Hawking, care suferea de scleroză laterală amiotrofică și a murit în 2018, a ținut un discurs despre cosmologia cuantică.

Sursa foto: Profimedia

Mai târziu în același an, Epstein a fost acuzat de infracțiuni sexuale și FBI a început o anchetă. Miliardarul american a murit într-o închisoare din New York în august 2019.

Conferința din 2006 a fost finanțată de Epstein, potrivit The Times. Deși subiectul principal al conferinței a fost „confruntarea cu gravitația”, participanții s-au putut relaxa și pe plajă și au putut face o excursie la „refugiul privat de pe insula din apropiere” al lui Epstein, potrivit unei postări online a Fundației Edge, care are legături cu finanțatorul american.

Stephen Hawking apare de mai multe ori în dosarele Epstein

Evenimentul nu a fost singura dată când Hawking a apărut în dosarele Epstein. O fotografie, apărută în 2015, îl înfățișa pe fizician alături de alți clienți pe o terasă, în timp ce o alta îl arăta pe Hawking participând la un tur submarin din Little Saint James, una dintre insulele private ale lui Epstein, potrivit The Times.

Hawking a fost menționat și într-un e-mail publicat anterior de Epstein către complicea sa Ghislaine Maxwell, când finanțatorul a menționat că a oferit o recompensă pentru a infirma o acuzație nefondată conform căreia Hawking s-ar fi implicat într-o „orgie cu minori” în Insulele Virgine, unde Epstein avea o locuință.

E-mailul a fost publicat ca urmare a unui proces intentat de Virginia Giuffre, care i-a acuzat pe Epstein și pe fostul prinț Andrew de abuz sexual și care s-a sinucis anul trecut, împotriva lui Maxwell. Cazul a fost soluționat în afara instanței, iar Andrew a negat în repetate rânduri orice faptă ilegală. Hawking este menționat de aproximativ 250 de ori în dosarele Epstein, conform dosarelor analizate de PEOPLE, deși nu a fost acuzat de nicio infracțiune, iar faptul că este menționat în dosare nu este o dovadă că acesta ar fi comis fapte ilegale.

