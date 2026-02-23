Imagini scandaloase cu fostul prinț Andrew. Fratele Regelui Charles, surprins în timp ce se juca cu un copil folosind o jucărie nepotrivită

După ce fostul prinț Andrew a fost arestat săptămâna trecută în legătură cu dosarul Epstein, acum apar noi imagini revoltătoare cu fratele Regelui Charles, iar întreaga lume este revoltată.

Acuzat că ar fi fost complicele magnatului american Jeffrey Epstein, condamnat pentru abuzuri sexuale, Andrew apare într-o serie de imagini jucându-se cu un copil. Nimic ieșit din comun până aici, doar că micuțul apare în imagini jucându-se cu o jucărie mai degrabă pentru adulți.

Imaginile datează din anul 2011 și îl arată pe Andrew Mountbatten-Windsor în timp ce se apleacă pe podea și rostogolește o minge împreună cu un copil mic, de doar trei ani. Deși gestul pare la prima vedere inocent, mingea are forma și designul unui sân, inclusiv o proeminență care imită un sfârc, scrie TMZ. Într-o altă imagine, Andrew apare stând pe canapea cu același copil. Sursele TMZ spun că aceste fotografii au fost făcute în reședința lui Andrew din Windsor, acum puțin peste 15 ani. De asemenea, sursele spun că Andrew nu era singur cu copilul.

Imaginile pot fi văzute AICI.

Fostul prinț Andrew a fost arestat

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles al Marii Britanii, a fost arestat sub suspiciunea de abuz în timpul exercitării unei funciții publice.

Andrew, care a împlinit 66 de ani chiar în ziua în care a fost reținut, a negat în repetate rânduri acuzațiile care i-au fost aduse în legătură cu dezvăluirile din dosarul Epstein, dar se pare că autoritățile iau în considerare plângerile la adresa acestuia.

„Ca parte a anchetei, am arestat astăzi, 19 februarie, un bărbat de aproximativ șaizeci de ani din Norfolk, sub suspiciunea de abuz în funcție publică, și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk. Bărbatul se află în custodia poliției în acest moment.

Mai multe mașini de Poliție au sosit la moșia Sandringham din Norfolk joi dimineață. Totul vine după ce poliția din Thames Valley a declarat că a primit o plângere potrivit căreia fostul prinț ar fi divulgat informații confidențiale către Jeffrey Epstein.

