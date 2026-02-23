Acasă » Știri » Știri externe » Thalia a atras toate privirile la Gala Premiilor Lo Nuestro. Semnificația din spatele rochiei purtate de artistă

Thalia a atras toate privirile la Gala Premiilor Lo Nuestro. Semnificația din spatele rochiei purtate de artistă

De: Daniel Matei 23/02/2026 | 15:17
Thalia a atras toate privirile la Gala Premiilor Lo Nuestro. Semnificația din spatele rochiei purtate de artistă
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Gala Premiilor Lo Nuestro din 2026 a fost plină de vedete, iar Thalía s-a numărat printre ele, ea strălucind pe covorul roșu printr-o ținută care a atras atenția lumii întregi.

În lumina reflectoarelor, cântăreața a fost radiantă și i-a captivat pe fotografi cu eleganța sa caracteristică. Farmecul ei a fost amplificat de rochia sclipitoare pe care a purtat-o ​​la ceremonie, o piesă aleasă pentru această seară specială dintr-un motiv important, pe care l-a explicat în timpul evenimentului, scrie Hola.

Thalía a strălucit într-o rochie argintie, o ținută care a atras toate privirile. Artista a accesorizat-o cu o coroană asortată. Pentru această ocazie, cântăreața a ales o rochie de la casa de modă vietnameză JoliPoli, realizată cu broderie de cristale peste un material transparent. Designul este însoțit de un corset împodobit cu mărgele montate manual.

Sursa foto: Profimedia

Ce a reprezentat rochia purtată de Thalia la Premiile Lo Nuestro

Prin intermediul rețelelor de socializare, cântăreața și-a subliniat marea mândrie de a fi prezentă la Premiile Lo Nuestro, mulțumindu-i echipei sale, care a făcut posibilă îndeplinirea acestui vis important pentru ea.

Într-un interviu acordat lui Jomari Goyso pentru Univision, cântăreața a explicat de ce s-a îmbrăcat cu această rochie. Motivul din spatele acestei alegeri este legat de lansarea noului ei single, „Dancing Queen”, o versiune în spaniolă a clasicului ABBA.

„Este noul single, evident că toată lumea îl știe, ABBA, vă rog, melodia emblematică, dar foarte mult în stilul nostru, foarte latin, foarte mult în stilul nostru. Aceasta este tema tuturor hainelor mele, totul este potrivit pentru regi și regine. Suntem cu toții regi și regine, purtând coroanele noastre, cu capetele sus și strălucind puternic…”, a spus ea în interviu.

Gala din acest an a reunit numeroase nume importante din industria muzicii latino, printre care Maluma, Tokischa și Ryan Castro, însă apariția Thaliei a fost, potrivit reacțiilor din mediul online, una dintre cele mai comentate ale serii.

CITEȘTE ȘI:

Maluma, schimbare uriașă de look. Cântărețul a fost de nerecunoscut la Gala Premiilor Lo Nuestro

Premiile BAFTA 2026: „One Battle After Another”, marele câștigător. Care a fost dezamăgirea serii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Premiile BAFTA 2026: „One Battle After Another”, marele câștigător. Care a fost dezamăgirea serii
Showbiz internațional
Premiile BAFTA 2026: „One Battle After Another”, marele câștigător. Care a fost dezamăgirea serii
Maluma, schimbare uriașă de look. Cântărețul a fost de nerecunoscut la Gala Premiilor Lo Nuestro
Showbiz internațional
Maluma, schimbare uriașă de look. Cântărețul a fost de nerecunoscut la Gala Premiilor Lo Nuestro
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Mediafax
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Adevarul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie...
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale...
Parteneri
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți,...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Digi 24
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
go4it.ro
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cauza reală a morții influnceriței Bianca Dias. A murit la doar 27 de ani, după ce a suferit o intervenție ...
Cauza reală a morții influnceriței Bianca Dias. A murit la doar 27 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Cele 3 zodii care scapă de ghinion la sfârșitul lui februarie 2026. Universul le deschide noi uși!
Cele 3 zodii care scapă de ghinion la sfârșitul lui februarie 2026. Universul le deschide noi uși!
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost ...
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost chemată de urgență
Test de perspicacitate | Identificați 3 diferențe între acești doi bărbați care joacă șah
Test de perspicacitate | Identificați 3 diferențe între acești doi bărbați care joacă șah
BANCUL ZILEI | Dilemă la divorț: „Aveți 3 copii. Cum îi împărțiți?”
BANCUL ZILEI | Dilemă la divorț: „Aveți 3 copii. Cum îi împărțiți?”
Cine e bărbatul misterios din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel ...
Cine e bărbatul misterios din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță. Noi detalii care pot schimba cursul anchetei!
Vezi toate știrile
×