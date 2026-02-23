Thalia a atras toate privirile la Gala Premiilor Lo Nuestro. Semnificația din spatele rochiei purtate de artistă

Gala Premiilor Lo Nuestro din 2026 a fost plină de vedete, iar Thalía s-a numărat printre ele, ea strălucind pe covorul roșu printr-o ținută care a atras atenția lumii întregi.

În lumina reflectoarelor, cântăreața a fost radiantă și i-a captivat pe fotografi cu eleganța sa caracteristică. Farmecul ei a fost amplificat de rochia sclipitoare pe care a purtat-o ​​la ceremonie, o piesă aleasă pentru această seară specială dintr-un motiv important, pe care l-a explicat în timpul evenimentului, scrie Hola.

Thalía a strălucit într-o rochie argintie, o ținută care a atras toate privirile. Artista a accesorizat-o cu o coroană asortată. Pentru această ocazie, cântăreața a ales o rochie de la casa de modă vietnameză JoliPoli, realizată cu broderie de cristale peste un material transparent. Designul este însoțit de un corset împodobit cu mărgele montate manual.

Ce a reprezentat rochia purtată de Thalia la Premiile Lo Nuestro

Prin intermediul rețelelor de socializare, cântăreața și-a subliniat marea mândrie de a fi prezentă la Premiile Lo Nuestro, mulțumindu-i echipei sale, care a făcut posibilă îndeplinirea acestui vis important pentru ea.

Într-un interviu acordat lui Jomari Goyso pentru Univision, cântăreața a explicat de ce s-a îmbrăcat cu această rochie. Motivul din spatele acestei alegeri este legat de lansarea noului ei single, „Dancing Queen”, o versiune în spaniolă a clasicului ABBA.

„Este noul single, evident că toată lumea îl știe, ABBA, vă rog, melodia emblematică, dar foarte mult în stilul nostru, foarte latin, foarte mult în stilul nostru. Aceasta este tema tuturor hainelor mele, totul este potrivit pentru regi și regine. Suntem cu toții regi și regine, purtând coroanele noastre, cu capetele sus și strălucind puternic…”, a spus ea în interviu.

Gala din acest an a reunit numeroase nume importante din industria muzicii latino, printre care Maluma, Tokischa și Ryan Castro, însă apariția Thaliei a fost, potrivit reacțiilor din mediul online, una dintre cele mai comentate ale serii.

