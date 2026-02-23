Ce a apărut deasupra misterioasei „Zone 51” din SUA. Cu puțin timp înainte, Donald Trump ceruse declasificarea unor informații despre extratereștri

La doar câteva ore după ce președintele Donald Trump a cerut publicarea dosarelor privind OZN-urile și viața extraterestră, un avion ultrasecret al Forțelor Aeriene a fost observat vineri dimineață în apropierea Zonei 51.

Datele de urmărire a zborului arată un Boeing 737-600, cunoscut sub numele de „Janet”, decolând de pe Aeroportul Internațional Harry Reid, principalul aeroport din Las Vegas, scrie Daily Mail.

Avionul s-a îndreptat spre Poligonul de Testare Tonopah, o zonă strâns legată de Zona 51 din cadrul Complexului Nellis Range din Nevada. Ambele locații strict secrete testează aeronave și arme avansate.

De mult timp se zvonește că Zona 51 ar găzdui nave spațiale extraterestre prăbușite și alte tehnologii misterioase, ceea ce i-a determinat pe unii să speculeze că zborul de vineri ar putea fi legat de anunțul lui Trump.

Președintele i-a ordonat secretarului Apărării, Pete Hegseth, să publice dosarele guvernamentale legate de extratereștri și OZN-uri, după ce l-a criticat pe fostul președinte Barack Obama pentru că ar fi confirmat existența acestora într-un podcast.

Donald Trump a cerut desecretizarea dosarelor despre viața extraterestră

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va ordona agențiilor americane, inclusiv Departamentului Apărării, să „înceapă procesul de identificare și publicare” a dosarelor guvernamentale despre OZN-uri și viață extraterestră.

Trump a făcut declarația într-o postare pe Truth Social, după ce l-a acuzat pe Barack Obama că a dezvăluit informații clasificate atunci când fostul președinte a spus că „extratereștrii sunt reali” într-un podcast săptămâna trecută.

„Nu ar fi trebuit să facă asta. A făcut o mare greșeală”, le-a declarat Trump reporterilor de la bordul Air Force One, .

Întrebat dacă și el crede că extratereștrii sunt reali, Trump a răspuns: „Ei bine, nu știu dacă sunt reali sau nu”.

Trump a declarat joi, la bordul Air Force One, că, deși mulți oameni cred în existența extratereștrilor, el nu vorbește niciodată despre asta și „nu are o opinie în această privință”.

Apoi, câteva ore mai târziu, a postat pe Truth Social că „pe baza interesului extraordinar arătat”, va solicita publicarea dosarelor „legate de viața extraterestră, fenomenele aeriene neidentificate (UAP) și obiectele zburătoare neidentificate (OZN-uri), precum și orice alte informații legate de aceste chestiuni extrem de complexe, dar extrem de interesante și importante”.

