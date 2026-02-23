Acasă » Știri » Știri externe » Bărbatul împușcat de agenți ai serviciilor secrete lângă reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago devenise obsedat de dosarul Epstein

De: Daniel Matei 23/02/2026 | 10:00
Bărbatul înarmat, împușcat mortal duminică de agenți ai Serviciilor Secrete în fața proprietății președintelui SUA, Donald Trump, din Mar-a-Lago, devenise din ce în ce mai obsedat de dosarele Epstein și era, de asemenea, un susținător vocal al lui Trump.

Austin Tucker Martin i-a trimis un mesaj text unui coleg pe 15 februarie 2026, în care scria: „Nu știu dacă ai citit despre dosarele Epstein, dar răul este real și inconfundabil. Cel mai bun lucru pe care îl putem face oameni ca tine și ca mine este să ne folosim de puțina influență pe care o avem. Să le spunem și altora ce auziți despre dosarele Epstein și ce face Guvernul în această privință. Să creștem gradul de conștientizare”, scrie TMZ.

Surse care au lucrat cu Austin la Pine Needles Lodge & Golf Club din Carolina de Nord au declarat pentru TMZ că acesta a devenit obsedat de Epstein în urma ultimelor dezvăluiri publicate de presă legate de dosarul acestuia.

Mai mulți colegi ai acestuia au declarat că bărbatul a fost profund tulburat de ceea ce credea a fi o mușamalizare realizată de Administrația Trump în acest caz și vorbea adesea despre „oameni puternici” care „scăpau nepedepsiți”.

Bărbatul era nemulțumit de situația economiei

În același timp, Austin își exprima deschis credința creștină și opiniile politice. El și-a exprimat în mod regulat sprijinul pentru Trump, spunându-le colegilor chiar la sfârșitul anului trecut că îl considera un lider puternic.

Apropiații lui Martin îl descriu ca fiind bine intenționat, dar din ce în ce mai frustrat, în special în privința economiei. Potrivit surselor, el se plângea adesea că tinerii au nevoie de două locuri de muncă sau de colegi de apartament pentru a-și permite să se mute din casa părinților. De altfel, el încă locuia cu părinții

Austin a încercat, de asemenea, să înființeze un sindicat la locul de muncă pentru a cere conducerii salarii mai mari, dar nimeni nu a semnat adeziunea la sindicat. În afara slujbei sale, era artist plastic, încercând să vândă desene cu peisaje locale și oameni din oraș pentru a mai obține un venit.

Incident grav în apropierea reședinței lui Donald Trump

Momente tensionate pentru familia Donald Trump, după un nou incident grav de securitate petrecut în apropierea reședinței sale din Florida. Un bărbat a fost împușcat mortal de agenții United States Secret Service după ce a încercat să pătrundă ilegal pe proprietatea Mar-a-Lago, în cursul nopții de duminică.

Potrivit informațiilor oficiale, incidentul a avut loc în jurul orei 1:30, când un tânăr de aproximativ 20 de ani a intrat într-un perimetru strict securizat al domeniului.

Autoritățile au transmis că suspectul avea asupra sa un obiect care părea a fi o pușcă, precum și un recipient cu combustibil, elemente care au amplificat gravitatea situației. Agenții federali, împreună cu un reprezentant al Palm Beach County Sheriff’s Office, au intervenit imediat pentru a-l opri.

Un bărbat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago și Serviciile Secrete l-au împușcat. Ce au descoperit asupra lui

Donald Trump le cere autorităților americane să desecretizeze documente despre OZN-uri și extratereștri. Ce acuzații îi aduce lui Barack Obama

