Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare”. Care erau temerile viitorului rege

Prințul William l-a considerat pe unchiul său, Andrew Mountbatten-Windsor, o „amenințare” la adresa sa și a familiei sale cu câteva luni înainte ca fratele Regelui Charles, în vârstă de 66 de ani, să devină primul membru al familiei regale arestat în aproape 400 de ani.

Andrew a fost arestat joi în timp ce se afla la domiciliul său din domeniul Sandringham, pentru legăturile sale cu pedofilul Jeffrey Epstein, dar a fost eliberat doar câteva ore mai târziu, amintește Radar Online.

Arestarea fostului prinț, deși a fost un șoc, a produs bucurie în rândul multor oameni, în special al lui William, despre care se spune că l-ar fi vrut pe Andrew plecat definitiv din familia regală, scrie sursa citată.

O sursă apropiată Familiei Regale a susținut anterior că viitorul rege îl considera pe Andrew „o amenințare la adresa monarhiei”.

„În opinia sa, Andrew nu a făcut altceva decât să aducă rușine și dizgrație familiei regale”, a declarat sursa la acea vreme.

În octombrie 2025, Andrew a fost deposedat de titlurile sale regale de către fratele său, regele Charles, în urma legăturii sale cu Epstein Virginia Giuffre, o victimă a finanțatorului american, îl dăduse în judecată și pe Andrew pentru că ar fi agresat-o sexual când avea 17 ani. Deși Andrew a continuat să nege acuzațiile, a ajuns la o înțelegere cu Giuffre, în schimbul a 16 milioane de dolari.

Fostul prinț Andrew a fost arestat

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles al Marii Britanii, a fost arestat sub suspiciunea de abuz în timpul exercitării unei funciții publice.

Andrew, care a împlinit 66 de ani chiar în ziua în care a fost reținut, a negat în repetate rânduri acuzațiile care i-au fost aduse în legătură cu dezvăluirile din dosarul Epstein, dar se pare că autoritățile iau în considerare plângerile la adresa acestuia.

„Ca parte a anchetei, am arestat astăzi, 19 februarie, un bărbat de aproximativ șaizeci de ani din Norfolk, sub suspiciunea de abuz în funcție publică, și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk. Bărbatul se află în custodia poliției în acest moment.

Mai multe mașini de Poliție au sosit la moșia Sandringham din Norfolk joi dimineață. Totul vine după ce poliția din Thames Valley a declarat că a primit o plângere potrivit căreia fostul prinț ar fi divulgat informații confidențiale către Jeffrey Epstein.

