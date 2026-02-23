Acasă » Știri » Kate Middleton și Prințul William, apariție bulversantă la Premiile Bafta: ”Unde i-a dispărut părul? Îmbătrânește urât”

De: David Ioan 23/02/2026 | 08:59
Kate Middleton și Prințul William, apariție bulversantă la Premiile Bafta. Foto: Profimedia
Apariția lui Kate Middleton și a Prințului William la Premiile BAFTA 2026 a stârnit un val de reacții neașteptate în mediul online, deși momentul ar fi trebuit să fie unul pur festiv.

După trei ani de absență de pe covorul roșu al prestigiosului eveniment, Prințesa de Wales a revenit alături de soțul său, într-o seară care părea pregătită să celebreze eleganța și continuitatea regală.

Totuși, atenția publicului s-a mutat rapid de la ținutele impecabile la detalii fizice ale prințului, iar comentariile au devenit surprinzător de critice.

În timp ce Kate a atras privirile cu o rochie roz, cu umerii goi, William a optat pentru un sacou de catifea bordo, însă apariția acestuia a generat discuții aprinse despre schimbările vizibile ale look-ului său.

Pentru cuplul regal, prezența la BAFTA reprezintă un eveniment de tradiție, William fiind președintele Academiei Britanice de Film și Televiziune încă din 2010. De-a lungul anilor, cei doi au fost considerați un simbol al rafinamentului, iar aparițiile lor au fost analizate în detaliu de presa internațională.

În 2024, William a participat singur, în timp ce Kate se recupera după intervenția abdominală care a precedat anunțul diagnosticului acesteia de cancer. Tocmai de aceea, revenirea lor împreună pe covorul roșu ar fi trebuit să fie un moment de bucurie și solidaritate, însă reacțiile online au luat o turnură neașteptată.

În secțiunea de comentarii a unei postări de pe Instagram, internauții au început să remarce aspectul fizic al prințului, în special rarefierea părului. Mesaje precum “Unde i-a dispărut părul?” sau “Îmbătrânește urât, chiar dacă are atâția bani” au devenit virale, alimentând o discuție mai amplă despre presiunea publică asupra imaginii membrilor familiei regale.

Deși William a vorbit în trecut cu autoironie despre calviție, reacțiile de acum par mai dure decât de obicei, semn că publicul nu ezită să comenteze chiar și cele mai personale aspecte ale vieții lor.

Prințul William încasează sume fabuloase! Moștenirea regală care îi aduce peste 30 de milioane de dolari pe an

