Prințul William încasează sume fabuloase! Moștenirea regală care îi aduce peste 30 de milioane de dolari pe an

22/01/2026 | 07:50
Potrivit Vanity Fair, finanțele Prințului de Wales sunt mai solide ca niciodată. În 2026, Prince William urmează să încaseze peste 30 de milioane de dolari dintr-o singură sursă: Ducatul de Cornwall, una dintre cele mai vechi și mai bogate structuri patrimoniale ale Coroanei britanice.

Ducatul de Cornwall, „motorul” financiar al moștenitorului coroanei

Conform raportului anual Integrated Impact Report, Ducatul de Cornwall a generat în ultimul an un surplus distribuibil de 22,9 milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 30,9 milioane de dolari. Suma este ușor mai mică decât cea raportată în anul precedent, însă rămâne impresionantă și confirmă stabilitatea financiară a domeniului.

Acesta este al doilea an în care Prințul William se află la conducerea ducatului, poziție rezervată în mod tradițional moștenitorului tronului. Proprietatea i-a revenit în 2022, după moartea Reginei Elisabeta a II-a și urcarea pe tron a Regelui Charles al III-lea. Creat în 1337 de regele Edward al III-lea, Ducatul de Cornwall cuprinde ferme, terenuri agricole, clădiri rezidențiale și alte active întinse pe aproximativ 130.000 de acri, în 23 de comitate din Anglia și Țara Galilor. Valoarea totală a domeniului este estimată la peste un miliard de dolari.

Fără salariu regal, dar cu responsabilități majore

Prințul William nu primește un salariu clasic pentru îndatoririle sale regale. Veniturile obținute din Ducatul de Cornwall acoperă cheltuielile private, oficiale și caritabile ale familiei sale — inclusiv ale soției sale, Kate Middleton, și ale copiilor lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Tradiția spune că, într-o zi, Ducatul va fi moștenit de Prințul George, atunci când tatăl său va deveni rege.

Raportul anual subliniază că anul recent încheiat a fost „unul al schimbării și evoluției”, cu un accent puternic pe impactul pozitiv asupra oamenilor, comunităților și mediului. Printre obiectivele-cheie se numără atingerea neutralității climatice până în 2032, combaterea fenomenului persoanelor fără adăpost și susținerea sănătății mintale în comunitățile rurale.

De asemenea, Ducatul a investit în refacerea habitatelor naturale, a creat sute de hectare de zone verzi și a demarat proiecte ambițioase de locuințe accesibile, inclusiv un plan care ar putea aduce aproape 1.000 de case noi în Kent. Pentru Prințul William, moștenirea nu înseamnă doar bani, ci și o responsabilitate majoră față de viitor.

