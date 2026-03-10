Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Selena Gomez a fost diagnosticată cu o tulburare psihică. Cum o ajută soțul ei, Benny Blanco, în momentele dificile?

Selena Gomez a fost diagnosticată cu o tulburare psihică. Cum o ajută soțul ei, Benny Blanco, în momentele dificile?

De: Diana Cernea 10/03/2026 | 10:33
Selena Gomez a fost diagnosticată cu o tulburare psihică. Cum o ajută soțul ei, Benny Blanco, în momentele dificile?
Selena Gomez, sursa- captură social media Selena Gomez

Selena Gomez a vorbit de mai multe ori în ultimii ani despre problemele ei de sănătate mintală, iar acum revine asupra subiectului alături de soțul ei, Benny Blanco. În primul episod al noului podcast al producătorului, cei doi au explicat cum reușesc să gestioneze împreună episoadele maniacale ale artistei și cum își construiesc viața de familie în ciuda dificultăților.

Selena Gomez a dezvăluit în 2020 că a fost diagnosticată cu tulburare bipolară. De atunci, artista a vorbit deschis despre această experiență, inclusiv în documentarul din 2022, My Mind & Me.

Selena Gomez, diagnosticată cu tulburare bipolară

Pe lângă această afecțiune, cântăreața suferă și de lupus, iar acum câțiva ani a trecut printr-un transplant de rinichi. Ea a povestit că aceste probleme de sănătate i-au influențat profund viața.

În ultimii ani, Selena s-a implicat activ în proiecte dedicate sănătății mintale. Ea a lansat platforma Wondermind, un spațiu online dedicat discuțiilor despre echilibrul emoțional și sănătatea psihică.

Selena Gomez și Benny Blanco au vorbit despre acest subiect în primul episod al podcastului producătorului, Friends Keep Secrets. Artista a explicat că, după ani de terapie și perioade petrecute în centre de recuperare, a învățat să recunoască semnele care anunță începutul unui episod maniacal.

Benny Blanco o sprijină emoțional pe Selena Gomez

În astfel de momente, rolul lui Benny Blanco devine esențial.

„Este o situație foarte delicată”, a spus producătorul. „Nu este momentul să încerci să convingi sau să contrazici pe cineva atunci când trece printr-un astfel de episod.”

În schimb, el încearcă să o asculte și să o ajute să se calmeze, oferindu-i sprijinul emoțional de care are nevoie. Pentru Selena Gomez, faptul că are alături un partener care îi înțelege starea de spirit este extrem de important.

„Este de mare ajutor să ai lângă tine pe cineva care înțelege prin ce treci și care știe cum să fie acolo pentru tine”, a spus artista.

Ea a mărturisit că diagnosticul de tulburare bipolară a fost, în cele din urmă, o formă de eliberare. În trecut, în momentele dificile, avea tendința de a se izola și simțea că ceva nu este în regulă, fără să știe exact ce se întâmplă. Astăzi, spune ea, sprijinul oamenilor din jur este esențial.

„Dacă sunt în preajma unor persoane care mă fac să mă simt bine și cu care pot vorbi deschis despre orice, asta mă ajută foarte mult.”

Selena Gomez și Benny Blanco își doresc mulți copii

Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit în septembrie anul trecut și deja își fac planuri mari pentru viitor. În cadrul podcast-ului, artista a mărturisit că și-ar dori o familie numeroasă.

„Mi-ar plăcea să am patru copii, dar știu că este un vis ambițios”, a spus ea.

Ideea i-a venit după ce a revăzut filmul The Family Stone din 2005, în care o familie numeroasă se adună în jurul mesei de sărbători.

În trecut, Selena Gomez a explicat că lupusul de care suferă o împiedică să ducă o sarcină la termen. Cu toate acestea, nu a renunțat la visul de a deveni mamă. Artista spune că ia în calcul maternitatea surogat sau adopția.

„Mă consider norocoasă că există oameni minunați care pot ajuta prin maternitate surogat sau prin adopție. Ambele sunt opțiuni foarte importante pentru mine”, declara ea într-un interviu acordat revistei Vanity Fair în 2024.

Pentru Selena Gomez, familia înseamnă foarte mult, iar sprijinul lui Benny Blanco pare să fie unul dintre pilonii care o ajută să privească cu încredere către viitor.

CITEȘTE ȘI:  Selena Gomez îi face o nouă declarație de dragoste soțului ei, după scandalul legat de tălpile lui murdare. Câți copii vrea să aibă cântăreața cu Benny Blanco

Selena Gomez, mesaj pentru soțul ei după ce acesta a apărut cu tălpile murdare la primul lui podcast. Ce i-a transmis cântăreața

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Detalii noi în cazul Epstein: o gardiancă l-a căutat pe Google cu câteva minute înainte de moartea sa. DOJ dezvăluie și existența unui depozit suspect de bani
Showbiz internațional
Detalii noi în cazul Epstein: o gardiancă l-a căutat pe Google cu câteva minute înainte de moartea sa.…
Kevin Federline, prima reacție după arestarea lui Britney Spears pentru conducere sub influență. Ce i-ar fi cauzat derapajul, de fapt
Showbiz internațional
Kevin Federline, prima reacție după arestarea lui Britney Spears pentru conducere sub influență. Ce i-ar fi cauzat derapajul,…
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Mediafax
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani...
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo
Adevarul
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce...
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte în luptă: „O bere, somn și înapoi la treabă”
Digi24
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând...
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Parteneri
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Click.ro
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă:...
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
go4it.ro
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ploșnițe într‐un liceu cunoscut din Capitală! Părinții fac acuzații grave: ”Copiii se tem ...
Ploșnițe într‐un liceu cunoscut din Capitală! Părinții fac acuzații grave: ”Copiii se tem să mai stea în bancă”
Un bărbat a plătit un bilet de autobuz cu o monedă. După 70 de ani s-a aflat ce comoară antică ...
Un bărbat a plătit un bilet de autobuz cu o monedă. După 70 de ani s-a aflat ce comoară antică era, de fapt
Despărțire neașteptată: sportivul și iubita lui și-au spus „adio” în mare secret. De vină ...
Despărțire neașteptată: sportivul și iubita lui și-au spus „adio” în mare secret. De vină ar fi o cântăreață celebră: „Am devenit țapul ispășitor”
Daciana Sârbu, noi dezvăluiri despre relația cu iubitul tinerel: ”Toată viața am fost judecată”
Daciana Sârbu, noi dezvăluiri despre relația cu iubitul tinerel: ”Toată viața am fost judecată”
Cum va fi vremea de Florii 2026. ANM anunță temperaturi neașteptate
Cum va fi vremea de Florii 2026. ANM anunță temperaturi neașteptate
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: ”Ne-am gândit și la nume”
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: ”Ne-am gândit și la nume”
Vezi toate știrile
×