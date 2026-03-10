Selena Gomez a fost diagnosticată cu o tulburare psihică. Cum o ajută soțul ei, Benny Blanco, în momentele dificile?

Selena Gomez a vorbit de mai multe ori în ultimii ani despre problemele ei de sănătate mintală, iar acum revine asupra subiectului alături de soțul ei, Benny Blanco. În primul episod al noului podcast al producătorului, cei doi au explicat cum reușesc să gestioneze împreună episoadele maniacale ale artistei și cum își construiesc viața de familie în ciuda dificultăților.

Selena Gomez a dezvăluit în 2020 că a fost diagnosticată cu tulburare bipolară. De atunci, artista a vorbit deschis despre această experiență, inclusiv în documentarul din 2022, My Mind & Me.

Selena Gomez, diagnosticată cu tulburare bipolară

Pe lângă această afecțiune, cântăreața suferă și de lupus, iar acum câțiva ani a trecut printr-un transplant de rinichi. Ea a povestit că aceste probleme de sănătate i-au influențat profund viața.

În ultimii ani, Selena s-a implicat activ în proiecte dedicate sănătății mintale. Ea a lansat platforma Wondermind, un spațiu online dedicat discuțiilor despre echilibrul emoțional și sănătatea psihică.

Selena Gomez și Benny Blanco au vorbit despre acest subiect în primul episod al podcastului producătorului, Friends Keep Secrets. Artista a explicat că, după ani de terapie și perioade petrecute în centre de recuperare, a învățat să recunoască semnele care anunță începutul unui episod maniacal.

Benny Blanco o sprijină emoțional pe Selena Gomez

În astfel de momente, rolul lui Benny Blanco devine esențial.

„Este o situație foarte delicată”, a spus producătorul. „Nu este momentul să încerci să convingi sau să contrazici pe cineva atunci când trece printr-un astfel de episod.”

În schimb, el încearcă să o asculte și să o ajute să se calmeze, oferindu-i sprijinul emoțional de care are nevoie. Pentru Selena Gomez, faptul că are alături un partener care îi înțelege starea de spirit este extrem de important.

„Este de mare ajutor să ai lângă tine pe cineva care înțelege prin ce treci și care știe cum să fie acolo pentru tine”, a spus artista.

Ea a mărturisit că diagnosticul de tulburare bipolară a fost, în cele din urmă, o formă de eliberare. În trecut, în momentele dificile, avea tendința de a se izola și simțea că ceva nu este în regulă, fără să știe exact ce se întâmplă. Astăzi, spune ea, sprijinul oamenilor din jur este esențial.

„Dacă sunt în preajma unor persoane care mă fac să mă simt bine și cu care pot vorbi deschis despre orice, asta mă ajută foarte mult.”

Selena Gomez și Benny Blanco își doresc mulți copii

Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit în septembrie anul trecut și deja își fac planuri mari pentru viitor. În cadrul podcast-ului, artista a mărturisit că și-ar dori o familie numeroasă.

„Mi-ar plăcea să am patru copii, dar știu că este un vis ambițios”, a spus ea.

Ideea i-a venit după ce a revăzut filmul The Family Stone din 2005, în care o familie numeroasă se adună în jurul mesei de sărbători.

În trecut, Selena Gomez a explicat că lupusul de care suferă o împiedică să ducă o sarcină la termen. Cu toate acestea, nu a renunțat la visul de a deveni mamă. Artista spune că ia în calcul maternitatea surogat sau adopția.

„Mă consider norocoasă că există oameni minunați care pot ajuta prin maternitate surogat sau prin adopție. Ambele sunt opțiuni foarte importante pentru mine”, declara ea într-un interviu acordat revistei Vanity Fair în 2024.

Pentru Selena Gomez, familia înseamnă foarte mult, iar sprijinul lui Benny Blanco pare să fie unul dintre pilonii care o ajută să privească cu încredere către viitor.

