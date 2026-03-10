Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: ”Ne-am gândit și la nume”

Actrița Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, se pregătesc pentru extinderea familiei, după ce au aflat recent sexul copilului pe care îl așteaptă. Aceasta va fi cea de-a cincea sarcină pentru Laura Cosoi, care se apropie de jumătatea perioadei prenatale și intenționează să se dedice complet momentelor care preced nașterea.

În ultimele luni, viața actriței a fost plină de activitate, cu numeroase proiecte în desfășurare, însă odată cu confirmarea sarcinii și cu aflarea sexului copilului, Laura Cosoi a decis să reducă ritmul și să intre într-o perioadă de odihnă. Această decizie vine după ce familia și-a planificat cu atenție fiecare pas, pentru a asigura un echilibru între carieră și viața personală.

Laura Cosoi a aflat sexul copilului

În acest moment, actrița se află aproape de luna a șasea de sarcină, moment în care majoritatea viitoarelor mame încep pregătirile pentru naștere. Laura Cosoi și soțul ei și-au concentrat atenția asupra acomodării celorlalte patru fetițe cu vestea venirii unui nou frățior sau frățioare, păstrând însă detaliile exacte pentru un moment ulterior. Prin această abordare, familia urmărește să transforme aflarea sexului copilului într-o surpriză pentru surorile mai mari, pregătind astfel o introducere blândă și simbolică a noului membru în familie.

„Am aflat ce o să avem, dar le facem fetițelor o surpriză, peste vreo două săptămâni. Ele încă nu știu, iar apoi o să anunțăm peste tot. Era simplu să le spunem, dar eu așa sunt, îmi place simbolistica, îmi place ca nimic să nu fie întâmplător și să marchez momentele importante”, a spus Laura Cosoi.

Pe lângă planificarea momentului în care copiii vor afla vestea, Laura Cosoi și soțul ei s-au gândit și la alegerea numelui. Deși au o variantă preferată, procesul nu este încă finalizat, întrucât se ține cont de opiniile tuturor membrilor familiei. Această atenție la detalii reflectă dorința părinților de a marca fiecare etapă importantă cu semnificație, evitând deciziile impulsive.

În ceea ce privește termenul nașterii, acesta este estimat pentru mijlocul lunii iulie, ceea ce înseamnă că mai sunt doar câteva luni până când familia va întâmpina noul membru. Până atunci, Laura Cosoi se concentrează pe pregătirea casei, amenajarea spațiului pentru bebeluș și acomodarea fetițelor mai mari cu ideea de frățior sau surioară.

Laura Cosoi, dezvăluiri după ce a anunțat că este însărcinată pentru a 5-a oară: ”Oamenii cred că ne dorim băiat”