Laura Cosoi, primele imagini cu burtica de gravidă! Mesajul transmis de prezentatoare i-a topit pe urmăritori

Laura Cosoi trăiește o perioadă importantă din viața sa, după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Prezentatoarea TV a publicat primele imagini în care își arată burtica de gravidă, iar fotografiile au atras imediat atenția publicului.

Apariția acesteia a generat interes în rândul urmăritorilor, care au reacționat rapid la noutatea făcută publică.

Laura Cosoi, primele imagini cu burtica de gravidă

Vestea sarcinii a fost dezvăluită chiar din Thailanda, acolo unde Laura Cosoi se afla într-o vacanță alături de soțul ei și cele patru fiice. Anunțul a venit într-un context relaxat, iar imaginile ulterioare au confirmat că sarcina este deja vizibilă.

Prezentatoarea a ales să împărtășească momentul cu comunitatea sa online, oferind astfel o primă privire asupra acestei noi etape din viața ei. De-a lungul carierei, Laura Cosoi s-a remarcat ca una dintre cele mai apreciate figuri din showbizul românesc, iar interesul publicului pentru viața ei personală a rămas constant.

Dezvăluirea privind cel de-al cincilea copil a fost primită cu numeroase reacții, iar imaginile recente au oferit un plus de vizibilitate acestui moment. În fotografii, vedeta apare într-o ipostază naturală, punând în evidență burtica de gravidă.

Mesajul transmis de prezentatoare i-a topit pe urmăritori

Postarea a fost însoțită de un mesaj scurt, dar încărcat de emoție.

„Cea mai frumoasă priveliște din lume“, a scris Laura Cosoi, referindu-se la burtica sa.

Mesajul a fost intens distribuit și comentat, iar urmăritorii au apreciat sinceritatea și deschiderea cu care prezentatoarea a ales să împărtășească acest moment.

Vacanța în Thailanda a reprezentat un prilej de relaxare pentru întreaga familie. Laura Cosoi a petrecut timp alături de soțul ei și de cele patru fiice, într-un cadru exotic.

În aceeași perioadă, familia Cosoi s-a aflat în compania unui alt cuplu cunoscut din showbizul românesc, Adela Popescu și Radu Vâlcan. Cei doi s-au bucurat alături de prezentatoare și de soțul acesteia de vestea privind extinderea familiei.

Laura Cosoi, la spital în Thailanda după ce a anunțat a cincea sarcină. Ce s-a întâmplat