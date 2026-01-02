Acasă » Știri » Laura Cosoi, însărcinată pentru a 5-a oară! A făcut anunțul chiar de ziua ei de naștere: ”Mulțumim, Doamne, pentru darul primit!”

Laura Cosoi, însărcinată pentru a 5-a oară! A făcut anunțul chiar de ziua ei de naștere: ”Mulțumim, Doamne, pentru darul primit!”

De: Alina Drăgan 02/01/2026 | 15:31
Laura Cosoi, însărcinată pentru a 5-a oară
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Vești incredibile pentru Laura Cosoi la început de an! Chiar de ziua ei de naștere, vedeta a avut o surpriză și a aflat că este, din nou, însărcinată. A făcut anunțul cel mare și în mediul online și a anunțat cu entuziasm că așteaptă al cincilea copil. Fanii au felicitat-o imediat.

Laura Cosoi a început anul cu vești mari. Astăzi, 2 ianuarie, aceasta își sărbătorește ziua de naștere și a marcat-o într-un mod la care nimeni nu se aștepta. Ei bine, se pare că vedeta este însărcinată pentru a cincea oară și tocmai ce a făcut marele anunț.

Laura Cosoi a postat în mediul online un filmuleț impresionant, în care apare dând vestea importantă atât soțului său, cât și familiei, iar acum a trasmis-o și către fanii săi. Interanuții au fost surprinși și au felicitat-o imediat.

„Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața — viața în cea mai pura, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Mulțumim, Doamne pentru darul primit!”, a scris Laura Cosoi, în mediul online

Laura Cosoi, însărcinată pentru a 5-a oară /Foto: Facebook

Pentru moment, vedeta nu a dezvăluit sexul bebelușui, însă a vrut să împărtășească și fanilor săi bucuria momentului.

Cum se descurcă Laura Cosoi cu patru copii

Până când noul membru al familiei o să vină pe lume, Laura Cosoi se ocupă îndeaproape de fetițele sale. Vedeta și partenerul ei, Cosmin, mai au patru copii, ce le ocupă aproape tot timpul. Însă, actrița nu se plânge, căci are un ajutor de nădejde în soțul ei.

„De când a venit pe lume și Aida, îmi dau seama că nu ne mai permitem să fim așa. Una e să fii relaxat cu un copil, căruia îi acorzi toată atenția. Nici să o împarți la doi nu e foarte dificil. Dar când sunt patru e solicitant și e important să fie niște ochi în plus să îi urmărească. Până acum, nu am stat cu frica în sân, deși e adevărat că le creștem mai organizat, respectăm niște reguli. Altfel, nu am face față. (…)

Cosmin e la fel de implicat ca mine în viața copiilor. La noi nu a fost diferența asta: mama trebuie să facă niște lucruri, tata altele. Ne completăm, iar fetele îl adoră, pur și simplu! El spune despre mine că sunt mămoasă, dar de fapt îi surprind des în momente frumoase. Cosmin se joacă cu ele, e genul acesta de părinte. În plus, are multă răbdare, așa că nu e de mirare că-l iubesc așa mult. Se implică să le facă puternice, sportive, le duce cu bicicleta, cu schiurile, una în față, una în spate și două pe picioare. Continuu! Nu se lasă, nu obosește, nu se plânge. Parcă nimic nu e greu pentru el. E un bărbat foarte asumat din punctul acesta de vedere”, declara Laura Cosoi, în urmă cu ceva timp

De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”

A schimbat foaia! Laura Cosoi, măsurile radicale pentru a echilibra situația în familie: „Nu mai puteam să gestionăm!” | EXCLUSIV

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Te-ai însura cu o româncă?” Cum a răspuns acest srilankez din Craiova la această întrebare
Știri
„Te-ai însura cu o româncă?” Cum a răspuns acest srilankez din Craiova la această întrebare
Sfârșit tragic pentru Marcel, un gălățean de 33 de ani. A fost ucis de prietenul său, în prima zi din an
Știri
Sfârșit tragic pentru Marcel, un gălățean de 33 de ani. A fost ucis de prietenul său, în prima…
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Mediafax
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei să se stingă din viață
Prosport.ro
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei...
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să...
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Mediafax
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Parteneri
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a...
FOTO. Natalia Mateuț, hot în costum de baie: „Fără filtru”
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, hot în costum de baie: „Fără filtru”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Click.ro
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi 24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la...
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Lansarea Trump Phone întârzie din nou: ce știm despre preț și specificații
go4it.ro
Lansarea Trump Phone întârzie din nou: ce știm despre preț și specificații
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Te-ai însura cu o româncă?” Cum a răspuns acest srilankez din Craiova la această întrebare
„Te-ai însura cu o româncă?” Cum a răspuns acest srilankez din Craiova la această întrebare
Sfârșit tragic pentru Marcel, un gălățean de 33 de ani. A fost ucis de prietenul său, în prima ...
Sfârșit tragic pentru Marcel, un gălățean de 33 de ani. A fost ucis de prietenul său, în prima zi din an
BANCUL ZILEI | Ion, Gheorghe și Regele Charles
BANCUL ZILEI | Ion, Gheorghe și Regele Charles
Tradiții neobișnuite de Anul Nou în Europa. De la baia în ape înghețate, până la concerte și ...
Tradiții neobișnuite de Anul Nou în Europa. De la baia în ape înghețate, până la concerte și parade fastuoase
Cât a costat rochia purtată de Raluka la Protevelion 2026. Cine este creatoarea ținutei all-black
Cât a costat rochia purtată de Raluka la Protevelion 2026. Cine este creatoarea ținutei all-black
De ce dorm copiii nordicilor afară iarna. Fac asta chiar și la -20 de grade Celsius
De ce dorm copiii nordicilor afară iarna. Fac asta chiar și la -20 de grade Celsius
Vezi toate știrile
×