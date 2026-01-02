Laura Cosoi, însărcinată pentru a 5-a oară! A făcut anunțul chiar de ziua ei de naștere: ”Mulțumim, Doamne, pentru darul primit!”

Vești incredibile pentru Laura Cosoi la început de an! Chiar de ziua ei de naștere, vedeta a avut o surpriză și a aflat că este, din nou, însărcinată. A făcut anunțul cel mare și în mediul online și a anunțat cu entuziasm că așteaptă al cincilea copil. Fanii au felicitat-o imediat.

Laura Cosoi a început anul cu vești mari. Astăzi, 2 ianuarie, aceasta își sărbătorește ziua de naștere și a marcat-o într-un mod la care nimeni nu se aștepta. Ei bine, se pare că vedeta este însărcinată pentru a cincea oară și tocmai ce a făcut marele anunț.

Laura Cosoi a postat în mediul online un filmuleț impresionant, în care apare dând vestea importantă atât soțului său, cât și familiei, iar acum a trasmis-o și către fanii săi. Interanuții au fost surprinși și au felicitat-o imediat.

„Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața — viața în cea mai pura, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Mulțumim, Doamne pentru darul primit!”, a scris Laura Cosoi, în mediul online

Pentru moment, vedeta nu a dezvăluit sexul bebelușui, însă a vrut să împărtășească și fanilor săi bucuria momentului.

Cum se descurcă Laura Cosoi cu patru copii

Până când noul membru al familiei o să vină pe lume, Laura Cosoi se ocupă îndeaproape de fetițele sale. Vedeta și partenerul ei, Cosmin, mai au patru copii, ce le ocupă aproape tot timpul. Însă, actrița nu se plânge, căci are un ajutor de nădejde în soțul ei.

„De când a venit pe lume și Aida, îmi dau seama că nu ne mai permitem să fim așa. Una e să fii relaxat cu un copil, căruia îi acorzi toată atenția. Nici să o împarți la doi nu e foarte dificil. Dar când sunt patru e solicitant și e important să fie niște ochi în plus să îi urmărească. Până acum, nu am stat cu frica în sân, deși e adevărat că le creștem mai organizat, respectăm niște reguli. Altfel, nu am face față. (…) Cosmin e la fel de implicat ca mine în viața copiilor. La noi nu a fost diferența asta: mama trebuie să facă niște lucruri, tata altele. Ne completăm, iar fetele îl adoră, pur și simplu! El spune despre mine că sunt mămoasă, dar de fapt îi surprind des în momente frumoase. Cosmin se joacă cu ele, e genul acesta de părinte. În plus, are multă răbdare, așa că nu e de mirare că-l iubesc așa mult. Se implică să le facă puternice, sportive, le duce cu bicicleta, cu schiurile, una în față, una în spate și două pe picioare. Continuu! Nu se lasă, nu obosește, nu se plânge. Parcă nimic nu e greu pentru el. E un bărbat foarte asumat din punctul acesta de vedere”, declara Laura Cosoi, în urmă cu ceva timp

