Laura Cosoi și-a siderat soacra! Declarațiile ei au stârnit indignare între mămici: „Trebuie să mănânc prima dacă mi-e foame. Nu copiii, nu soțul”

De: Anca Chihaie 12/10/2025 | 11:47
Laura Cosoi / Foto: Captură Video Facebook
Mamă a patru copii, cu o viață intensă între familie, filmări și proiecte personale, Laura Cosoi și-a construit propriul ritm. Nu urmează rețete impuse, nu se lasă prinsă în comparații și nu se pedepsește pentru momentele de oboseală. A înțeles că a fi o mamă bună nu înseamnă a fi mereu disponibilă, ci a avea energia și starea potrivite pentru a fi prezentă cu adevărat.

În fiecare zi, programul ei se învârte între grădiniță, școală, casă și filmări. Fetele mai mari sunt preluate de tată dimineața, cea mică rămâne cu ea, iar după-amiaza toată familia se reunește. Viața de familie este ca a unei echipe, nu un chin zilnic pe care unele mame îl au în momentul în care familia se mărește.

Laura Cosoi și-a siderat soacra!

Chiar și atunci când vine vorba de gătit, actrița refuză presiunea impusă multor femei de a avea zilnic o masă completă pentru familie. În casa lor, mesele pot fi și simple sau improvizate, fără ca asta să însemne lipsă de grijă. Pentru ea, o cină rapidă, o gustare sau o porție de clătite pot fi suficiente. Ceea ce contează este atmosfera, nu performanța culinară.

Laura Cosoi a mărturisit că abordarea ei diferită față de mâncare și prioritizarea propriilor nevoi a stârnit stupoare în familia soțului. Reacția soacrei a fost una vizibilă, reflectând faptul că modul de gândire al actriței contrastează cu așteptările tradiționale legate de rolul unei mame sau soții. În acest context, Laura își urmează regulile proprii, fără a se lăsa influențată de alte priviri.

„Trebuie să mănânc prima dacă mi-e foame. Nu copiii, nu soțul. Eu trebuie să mănânc prima, ca să pot să am răbdare cu ei. Nevoile mele sunt la fel de importante ca ale copiilor mei… Soacră-mea mă privește siderată. Dacă nu am grijă de mine, nu pot avea grijă de ei”, a spus Laura Cosoi în podcastul „E vremea mea”.

De ce nu doarme Laura Cosoi cu copiii ei

Somnul, la rândul său, este o prioritate. Laura consideră că odihna este esențială pentru a putea susține ritmul intens al vieții de familie. În loc să transforme noaptea într-un teren al haosului, și-a impus limite sănătoase. Fiecare copil are propriul pat, iar spațiul personal al părinților rămâne un loc de refacere și liniște. Această disciplină blândă nu înseamnă lipsă de afecțiune, ci o formă de dragoste matură și echilibrată.

„În patul meu nu îmi doresc copii. Eu am nevoie de somn. Pentru mine, asta e sfânt! Dacă nu dorm, sunt irascibilă și eu am de gestionat toată familia. Eu, dacă nu dorm, nu mai funcționează nimic.

Mă joc cu fetele seara, ne giugiulim, dar în patul meu trebuie să pot dormi. Dacă un copil adoarme lângă mine, îl las, apoi îl duc în patul lui. Nu e lipsă de afecțiune, e dragoste lucidă”, a mai spus Laura Cosoi.

Ce a învățat Laura Cosoi de la mama ei

Cu această ocazie, Laura Cosoi a împărtășit cel mai de preț lucru pe care l-a învățat de la mama ei, după ani de zile în care și-a criticat părintele pentru că nu stă la cratiță, ca alte femei din acele vremuri. Se pare că acum, după ani de zile, vedeta noastră aplică în propria ei familie ceea ce a văzut la mama sa.

„De la mama am învățat tot ce înseamnă să fii femeie. M-a învățat să am grijă de mine, să mă respect și, mai ales, să nu fac eu ce poate face altcineva. Dacă poți plăti pe cineva să facă curat sau cumpărături, fă-o. Tu trebuie să ai timp pentru tine!

(n.r. în adolescență) Îi reproșam că nu e genul de mamă la cratiță. Acum realizez că mi-a arătat ceva mult mai greu de învățat: libertatea de a fi eu.”

