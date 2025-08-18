Acasă » Știri » Câți euro a plătit Laura Cosoi pentru un masaj, în Bali. Actrița a crezut că nu vede bine!

De: Irina Vlad 18/08/2025 | 19:53
Cât a plătit Laura Cosoi pentru un masaj în Bali/ sursă foto: Instagram
Laura Cosoi se află în aceste zile în Bali. Împreună cu soțul și fetițele ei, prezentatoarea TV a experimentat tratamente corporale și terapia cu sunet, tehnici autentice balineze. Mare i-a fost surprinderea când a văzut căt trebuie să scoată din buzunar pentru un masaj de relaxare. În București nici ”bună ziua” nu dai de banii ăștia.

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, împreună cu cele 4 fetițe ale lor au plecat în Bali, una dintre destinațiile lor preferate de vacanță. În acest an, plecarea a fost organizată în perioada în care Vera, una dintre fetițele lor, împlinește 5 ani. Familia prezentatoarei TV s-au cazat în Ubud.

„Bucuria vieții noastre, Vera, a venit pe lume acum 5 ani. Copilul nostru iubit și plin de lumină. La mulți ani fericiți, suflet frumos! Să fii mereu sănătoasă, fericită și înconjurată de energia bună pe care o răspândești.

Să-ți păstrezi zâmbetul cuceritor și să ne ții de mână ori de câte ori simți nevoia. Noi vom fi mereu lângă tine – cu iubire, cu răbdare și cu inima deschisă. La mulți ani, Vera bună”, a scris Laura Cosoi, pe Instagram.

Cât a plătit Laura Cosoi pe un masaj de relaxare în Bali

De asemenea, în urmă cu 8 zile, pe data de 10 august, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpeanu au împlinit 10 ani de căsătorie. Și cel loc mai potrivit ar fi putut alege pentru a aniversa ”nunta de aluminiu” dacă nu în Bali. Extrem de activă pe rețelele de socializare, prezentatoarea Tv i-a transmis soțului ei un mesaj emoționant.

„Azi sărbătorim 10 ani de la nunta noastră, sau, cum se spune simbolic, aniversăm «Nunta de aluminiu». Au fost 10 ani cu de toate, dar rodul iubirii noastre – cele patru minuni – sunt, cu adevărat, cununa noastră!

La mulți ani nouă, iubitule! Să rămânem împreună, în iubire, înțelegere, bunătate, empatie și răbdare, ca și până acum, la bine și la greu!”, a scris Laura Cosoi în dreptul imaginilor de pe contul de socializare.

An de an, Laura Cosoi este din ce în ce mai impresionată de cultura din Bali, liniștea locurilor pe care le vizitează, dar și de terapiile pe care le experimentează. De când se află în Bali, cei doi soți au încercat pentru prima dată terapia cu sunet.

Impresionată de prețurile mici pe care le-a plătit la diverse servicii, Laura Cosoi le-a prezentat prietenilor virtuali trei dintre experiențele pentru care a plătit foarte puțin, comparativ cu prețurile din București. Pentru 30 de minute de masaj în Bali, prezentatoare TV a scos din buzunar 3 euro (aproximativ 15 lei), iar pentru 90 de minute a plătit 7 euro (aproximativ 35 de lei).

sursă foto: Instagram

”În Bali faci masaj cu 3 euro – 30 de minute sau 7 euro 90 de minute. Și mănânci suchi cu 9 euro- 14 bucăți. Lași copiii la un loc de joacă în aer liber (de tipul Aventura parc) cu 10 euro (toate 3 fete) de la 09:00 – 17:00  cu 10 euro, iar adulții nu plătesc nimic”, a scris Laura Cosoi pe o rețea de socializare.

