Acasă » Exclusiv » Laura Cosoi a cedat! Ce schimbare majoră pregătește actriţa din toamnă: “Nu reușim să facem față”

Laura Cosoi a cedat! Ce schimbare majoră pregătește actriţa din toamnă: “Nu reușim să facem față”

De: Andreea Archip 15/08/2025 | 16:00
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Laura Cosoi și-a întemeiat o familie frumoasă împreună cu Cosmin Curticăpean, cei doi bucurându-se de cele 4 moștenitoare care îi țin în priză, având temperamente diferite și nevoi multe. Dacă până acum s-au descurcat în doi, cu ajutoare când și când de la părinții lui Cosmin, actrita ia în calcul ca din toamnă să externalizeze măcar una dintre activitățile care le consumă mult timp, dându-le, de multe ori, programul peste cap. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, prezentatoarea TV ne-a mărturisit dorința de a juca din nou în seriale TV, destinațiile unde își dorește să ajungă, dar și cum combate haosul din casă plină de copii.

Laura Cosoi prezintă “Vacanță de vedetă” la Antena Stars, dar este și o mare amatoare de călătorii. Vedeta și soțul ei și-au obișnuit fetele de mici cu deplasări în străinătate. Rita, Vera, Lara și Aida se bucură alături de părinți de o vacanță prelungită în Bali. Actrița recunoaște că alege destinații din Asia datorită raportului bun calitate – preț.

Laura Cosoi: “Nu reușim să facem față cu programul”

CANCAN.RO: Ești una dintre puținele persoane publice care nu apelează la bonă. Te-ai răzgândit?

Laura Cosoi: Nu m-am răzgândit, dar pe viitor trebuie să apelăm la cineva care să ne ajute cu dusul și adusul copiilor de la tot ce înseamnă sport și înot, pentru că nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin. Nu reușim să facem față cu programul. Îți ia prea mult timp ca să te ocupi de toți. Adică cineva clar trebuie să fie acasă și unul trebuie să umble când într-un loc, când în altul. Nu putem să fim în același timp în trei locuri, când suntem doar doi. Și atunci avem nevoie de cineva. Și acum cochetăm cu ideea să fie cineva care să și conducă. Asta pentru toamnă, dar nu am bătut în cuie nimic.

CANCAN.RO: Tu ești gazda unei emisiuni de travel. Ai vreo destinație așa pe listă pe care îți dorești neapărat să o vezi alături de familie?

ANM a dat prognoza până în 15 septembrie. Cum va fi vremea în toată România, surpriza anunțată de meteorologi
ANM a dat prognoza până în 15 septembrie. Cum va fi vremea în...
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori. Ce au găsit în casă
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri...

Laura Cosoi: Da, mi-ar plăcea să ajung și eu în India, în America Latină, Fiji. India nu e o destinație în care să merg cu copiii, clar cât sunt mici. Fiji tot timpul mi se pare că e departe, dar nu am spus că nu. Și întotdeauna când mă uit pentru America Latină,  ajung tot în Asia. Raport calitate-preț e mult mai mișto.

Laura Cosoi își dorește să joace din nou în seriale TV

Laura Cosoi: “Mi-ar face mare plăcere să ajung să joc iar”

CANCAN.RO: Pe plan profesional ai avut propuneri pentru seriale? Te-ar tenta?

Laura Cosoi: Da, îmi doresc foarte mult, dar nu s-a nimerit. Adică nu am găsit, ca să spun așa, proiectul. O să urmeze probabil, dar mi-ar face mare plăcere să ajung să joc iar.

CANCAN.RO: Care este cea mai costisitoare plăcere a ta?

Laura Cosoi: Nu știu să zic. Nu sunt genul de nebună să dau nu știu câte mii de euro pe o poșetă. Am câteva obiecte, dar nu sunt ahtiată. Adică îmi iau o geantă la 5 ani și pe aceea o port, dar așa cred că parfumurile sunt. Nu mă pot opri, adică îmi plac foarte mult

CANCAN.RO: Și în ceea ce îl privește pe Cosmin?

Laura Cosoi: Nu, el nu are așa ceva, nici n-are cum. Cu patru fete n-are nicio șansă să aibă plăceri din astea, nu.

Laura Cosoi: “Soțul e cel care pune limite”

CANCAN.RO: Care sunt metodele de parenting pe care le folosiți pentru fete? Cine-și asumă și rolul de polițist rău, gen să mai pună niște limite din când în când?

Laura Cosoi: Soțul e cel care pune limite. Eu sunt un pic mai indulgentă, dar facem și cu rândul, depinde.

Laura Cosoi alături de fiicele ei

CANCAN.RO: Nu te văd așa mai strictă…

Laura Cosoi: Sunt destul de strictă. La noi fără reguli nu prea merge că sunt multe, cu nevoi toate.  Trebuie să ai multe reguli că altfel e haos.

Foto: Instagram

NU RATA: BOMBĂ la PRO TV: au început negocierile! Serialul anilor 2000 e pe cale să revină în forță, Antena 1 îi pune ”bețe în roate” cu Laura Cosoi

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

Tags:
Iți recomandăm
Ioana Tufaru, la un pas de colaps! A ajuns cu ambulanța la spital: ”Am căzut pe stradă şi…”
Exclusiv
Ioana Tufaru, la un pas de colaps! A ajuns cu ambulanța la spital: ”Am căzut pe stradă şi…”
Gina Pistol, în lacrimi la mănăstire! Ritual secret și rugăciuni pentru un miracol în cel mai greu moment al vieții ei: ”Stiam că nu mai am nicio șansă”
Exclusiv
Gina Pistol, în lacrimi la mănăstire! Ritual secret și rugăciuni pentru un miracol în cel mai greu moment…
Beznă peste partidul lui Nicușor Dan! USR, chemată în instanță pentru o factură restantă de energie
Mediafax
Beznă peste partidul lui Nicușor Dan! USR, chemată în instanță pentru o factură...
ANM a dat prognoza până în 15 septembrie. Cum va fi vremea în toată România, surpriza anunțată de meteorologi
Gandul.ro
ANM a dat prognoza până în 15 septembrie. Cum va fi vremea în...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția...
Miami Beach al României, construit pentru valută. CIA: „Conducerea a recunoscut valoarea dolarului turistic”
Adevarul
Miami Beach al României, construit pentru valută. CIA: „Conducerea a recunoscut valoarea dolarului...
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Digi24
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Un deputat PSD atacă Guvernul Bolojan: Educaţia pierde aproape 20% din fondurile PNRR
Mediafax
Un deputat PSD atacă Guvernul Bolojan: Educaţia pierde aproape 20% din fondurile PNRR
Parteneri
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o...
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
Prosport.ro
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Click.ro
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru...
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
WOWBiz.ro
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Unde este Nicușor Dan. Imagini cu Președintele și familia lui la mănăstire, de Sfânta Maria
Antena 3
Unde este Nicușor Dan. Imagini cu Președintele și familia lui la mănăstire, de Sfânta Maria
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Digi 24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în...
„Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele uriașei operațiuni de pregătire a întâlnirii dintre Putin și Trump în Alaska
Digi24
„Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele uriașei operațiuni de pregătire a întâlnirii dintre Putin...
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Promotor.ro
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul...
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
StirileKanalD
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care este motivul și unde s-a aflat președintele României, în acest timp?
kfetele.ro
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care...
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
WOWBiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit...
Oficialii ruşi au mers în Alaska cu un avion folosit în trecut pentru trafic de cocaină
observatornews.ro
Oficialii ruşi au mers în Alaska cu un avion folosit în trecut pentru trafic de...
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Top scule electrice Parkside și produse Livarno Home la prețuri bune în catalogul Lidl din august
go4it.ro
Top scule electrice Parkside și produse Livarno Home la prețuri bune în catalogul Lidl din...
Cum slăbești și mănânci bine în același timp? Trucul negreșit!
Descopera.ro
Cum slăbești și mănânci bine în același timp? Trucul negreșit!
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa League!
Fanatik.ro
Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa...
Prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani al liderului de la Kremlin are profesori privați, care sunt plătiți cu o mică avere în fiecare an
Fanatik.ro
Prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani al...
Doliu în televiziune! A murit cel mai mare prezentator TV. A inspirat generații întregi
Capital.ro
Doliu în televiziune! A murit cel mai mare prezentator TV. A inspirat generații întregi
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!
Romania TV
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat...
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Go4Games
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
România a pierdut-o pe cea mai mare cântăreață a tuturor timpurilor. A cucerit scena și televiziunea cu vocea sa
Capital.ro
România a pierdut-o pe cea mai mare cântăreață a tuturor timpurilor. A cucerit scena și...
Vaccinarea HPV și screeningul pentru cancerul de col uterin, finanțate în continuare
evz.ro
Vaccinarea HPV și screeningul pentru cancerul de col uterin, finanțate în continuare
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori. Ce au găsit în casă
Gandul.ro
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori....
as.ro
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de...
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
radioimpuls.ro
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe...
Bolojan, avertizat! Dialog halucinant între o primăriță care a atras 15 milioane € din fonduri europene și angajații de la minister. De ce n-au mai ajuns banii din PNRR
Fanatik.ro
Bolojan, avertizat! Dialog halucinant între o primăriță care a atras 15 milioane € din fonduri...
Ce s-a ales de un bărbat care a câștigat peste 1 milion de euro la loto. ”Am făcut o donație…”
Fanatik.ro
Ce s-a ales de un bărbat care a câștigat peste 1 milion de euro la...
A murit, încercând să salveze caii! Mircea a pierit în incendiul de lângă Madrid
Yellow News
A murit, încercând să salveze caii! Mircea a pierit în incendiul de lângă Madrid
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență | În această poză este o mare greșeală. Găsiți-o în 10 secunde!
Test de inteligență | În această poză este o mare greșeală. Găsiți-o în 10 secunde!
Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara
Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara
Ce pensie primește un român din Timiș care a muncit o singură zi la viața lui
Ce pensie primește un român din Timiș care a muncit o singură zi la viața lui
Depozit Sameday cuprins de flăcări în Iași! Fumul gros a ajuns în zonele locuite
Depozit Sameday cuprins de flăcări în Iași! Fumul gros a ajuns în zonele locuite
Ce a primit un corporatist din Pipera, care a comandat un gyros „fără cartofi, fără ceapă, ...
Ce a primit un corporatist din Pipera, care a comandat un gyros „fără cartofi, fără ceapă, dar cu mulți ardei iuți”
Lovitura de imagine pe care Meghan Markle vrea să i-o dea cumnatei sale, Kate Middleton. „E pur și ...
Lovitura de imagine pe care Meghan Markle vrea să i-o dea cumnatei sale, Kate Middleton. „E pur și simplu crudă!”
Vezi toate știrile
×