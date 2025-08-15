Laura Cosoi a cedat! Ce schimbare majoră pregătește actriţa din toamnă: “Nu reușim să facem față”

Laura Cosoi și-a întemeiat o familie frumoasă împreună cu Cosmin Curticăpean, cei doi bucurându-se de cele 4 moștenitoare care îi țin în priză, având temperamente diferite și nevoi multe. Dacă până acum s-au descurcat în doi, cu ajutoare când și când de la părinții lui Cosmin, actrita ia în calcul ca din toamnă să externalizeze măcar una dintre activitățile care le consumă mult timp, dându-le, de multe ori, programul peste cap. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, prezentatoarea TV ne-a mărturisit dorința de a juca din nou în seriale TV, destinațiile unde își dorește să ajungă, dar și cum combate haosul din casă plină de copii.

Laura Cosoi prezintă “Vacanță de vedetă” la Antena Stars, dar este și o mare amatoare de călătorii. Vedeta și soțul ei și-au obișnuit fetele de mici cu deplasări în străinătate. Rita, Vera, Lara și Aida se bucură alături de părinți de o vacanță prelungită în Bali. Actrița recunoaște că alege destinații din Asia datorită raportului bun calitate – preț.

Laura Cosoi: “Nu reușim să facem față cu programul”

CANCAN.RO: Ești una dintre puținele persoane publice care nu apelează la bonă. Te-ai răzgândit?

Laura Cosoi: Nu m-am răzgândit, dar pe viitor trebuie să apelăm la cineva care să ne ajute cu dusul și adusul copiilor de la tot ce înseamnă sport și înot, pentru că nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin. Nu reușim să facem față cu programul. Îți ia prea mult timp ca să te ocupi de toți. Adică cineva clar trebuie să fie acasă și unul trebuie să umble când într-un loc, când în altul. Nu putem să fim în același timp în trei locuri, când suntem doar doi. Și atunci avem nevoie de cineva. Și acum cochetăm cu ideea să fie cineva care să și conducă. Asta pentru toamnă, dar nu am bătut în cuie nimic.

CANCAN.RO: Tu ești gazda unei emisiuni de travel. Ai vreo destinație așa pe listă pe care îți dorești neapărat să o vezi alături de familie?

Laura Cosoi: Da, mi-ar plăcea să ajung și eu în India, în America Latină, Fiji. India nu e o destinație în care să merg cu copiii, clar cât sunt mici. Fiji tot timpul mi se pare că e departe, dar nu am spus că nu. Și întotdeauna când mă uit pentru America Latină, ajung tot în Asia. Raport calitate-preț e mult mai mișto.

Laura Cosoi: “Mi-ar face mare plăcere să ajung să joc iar”

CANCAN.RO: Pe plan profesional ai avut propuneri pentru seriale? Te-ar tenta?

Laura Cosoi: Da, îmi doresc foarte mult, dar nu s-a nimerit. Adică nu am găsit, ca să spun așa, proiectul. O să urmeze probabil, dar mi-ar face mare plăcere să ajung să joc iar.

CANCAN.RO: Care este cea mai costisitoare plăcere a ta?

Laura Cosoi: Nu știu să zic. Nu sunt genul de nebună să dau nu știu câte mii de euro pe o poșetă. Am câteva obiecte, dar nu sunt ahtiată. Adică îmi iau o geantă la 5 ani și pe aceea o port, dar așa cred că parfumurile sunt. Nu mă pot opri, adică îmi plac foarte mult

CANCAN.RO: Și în ceea ce îl privește pe Cosmin?

Laura Cosoi: Nu, el nu are așa ceva, nici n-are cum. Cu patru fete n-are nicio șansă să aibă plăceri din astea, nu.

Laura Cosoi: “Soțul e cel care pune limite”

CANCAN.RO: Care sunt metodele de parenting pe care le folosiți pentru fete? Cine-și asumă și rolul de polițist rău, gen să mai pună niște limite din când în când?

Laura Cosoi: Soțul e cel care pune limite. Eu sunt un pic mai indulgentă, dar facem și cu rândul, depinde.

CANCAN.RO: Nu te văd așa mai strictă…

Laura Cosoi: Sunt destul de strictă. La noi fără reguli nu prea merge că sunt multe, cu nevoi toate. Trebuie să ai multe reguli că altfel e haos.

