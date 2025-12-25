Ultimele imagini cu Ion Drăgan în viață. Cu cine s-a întâlnit artistul înainte să facă infarct

Ion Drăgan, unul dintre cei mai apreciați interpreți ai Gorjului, s-a stins din viață astăzi, 25 decembrie 2025, la vârsta de 54 de ani. Artistul a murit în urma unui infarct, chiar în ziua de Crăciun, iar vestea a provocat un val de emoție în rândul publicului și al colegilor de breaslă.

Ultimele imagini cu el în viață, surprinse cu doar câteva ore înainte de tragedie, arată un om plin de viață, implicat în tradițiile sărbătorilor și conectat la atmosfera Crăciunului, exact așa cum îl știau cei apropiați.

Înainte de a suferi infarctul fatal, interpretul se dusese să îşi colinde o colegă de breaslă. În noaptea de Crăciun, artistul vorbise la telefon cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”, iar nimic nu părea să anunțe tragedia. În dimineața zilei de 25 decembrie, tatăl său l-ar fi găsit fără suflare în locuința din comuna Bălești, județul Gorj.

Ultimul său mesaj public, postat pe Facebook cu o zi înainte de moarte, a devenit acum un simbol al ultimelor sale clipe:

„Un Crăciun Fericit! Să aveți prieteni cu sănătate și noroc în toate să aveți”.

Această urare, care trebuia să fie un simplu mesaj de sărbătoare, este privită astăzi ca un testament emoționant al artistului.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis un mesaj oficial în memoria interpretului:

„În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Din păcate, cunoscutul interpret de muzică populară s-a stins din viață în prima zi de Crăciun, lăsând în urmă un gol profund în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat. Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

Vestea morții sale a generat numeroase reacții pe rețelele de socializare. Prietenii și admiratorii au transmis mesaje de durere și neîncredere:

„Nu pot să cred așa ceva.. Drăgan Ion, Draganelu’ spune ca nu-i adevărat!, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Amintirea lui va rămâne vie. Sincere condoleanțe familiei îndurerate, De necrezut!!!! Nu îmi vine să cred! Nana Ion! Drum lin!!! Nu te voi uita!, sunt câteva dintre comentariile lăsate în urma pierderii interpretului.

Moartea lui Ion Drăgan, survenită în urma infarctului, reprezintă o pierdere uriașă pentru folclorul românesc. Scenele surprinse înainte de tragedie, mesajele sale din ultimele ore și clipele petrecute la colindat devin astăzi dovezi ale unui artist care și-a dedicat întreaga viață folclorului.

