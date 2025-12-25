Acasă » Știri » Ultimele imagini cu Ion Drăgan în viață. Cu cine s-a întâlnit artistul înainte să facă infarct

Ultimele imagini cu Ion Drăgan în viață. Cu cine s-a întâlnit artistul înainte să facă infarct

De: David Ioan 25/12/2025 | 19:54

Ion Drăgan, unul dintre cei mai apreciați interpreți ai Gorjului, s-a stins din viață astăzi, 25 decembrie 2025, la vârsta de 54 de ani. Artistul a murit în urma unui infarct, chiar în ziua de Crăciun, iar vestea a provocat un val de emoție în rândul publicului și al colegilor de breaslă.

Ultimele imagini cu el în viață, surprinse cu doar câteva ore înainte de tragedie, arată un om plin de viață, implicat în tradițiile sărbătorilor și conectat la atmosfera Crăciunului, exact așa cum îl știau cei apropiați.

Ion Drăgan s-a stins din viaţă la 54 de ani

Înainte de a suferi infarctul fatal, interpretul se dusese să îşi colinde o colegă de breaslă. În noaptea de Crăciun, artistul vorbise la telefon cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”, iar nimic nu părea să anunțe tragedia. În dimineața zilei de 25 decembrie, tatăl său l-ar fi găsit fără suflare în locuința din comuna Bălești, județul Gorj.

Ion Drăgan s-a stins din viaţă la 54 de ani, în urma unui infarct.

Ultimul său mesaj public, postat pe Facebook cu o zi înainte de moarte, a devenit acum un simbol al ultimelor sale clipe:

„Un Crăciun Fericit! Să aveți prieteni cu sănătate și noroc în toate să aveți”.

Această urare, care trebuia să fie un simplu mesaj de sărbătoare, este privită astăzi ca un testament emoționant al artistului.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis un mesaj oficial în memoria interpretului:

„În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Din păcate, cunoscutul interpret de muzică populară s-a stins din viață în prima zi de Crăciun, lăsând în urmă un gol profund în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat. Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

Interpretul a suferit un infarct chiar în Ziua de Crăciun

Vestea morții sale a generat numeroase reacții pe rețelele de socializare. Prietenii și admiratorii au transmis mesaje de durere și neîncredere:

„Nu pot să cred așa ceva.. Drăgan Ion, Draganelu’ spune ca nu-i adevărat!, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Amintirea lui va rămâne vie. Sincere condoleanțe familiei îndurerate, De necrezut!!!! Nu îmi vine să cred! Nana Ion! Drum lin!!! Nu te voi uita!, sunt câteva dintre comentariile lăsate în urma pierderii interpretului.

Moartea lui Ion Drăgan, survenită în urma infarctului, reprezintă o pierdere uriașă pentru folclorul românesc. Scenele surprinse înainte de tragedie, mesajele sale din ultimele ore și clipele petrecute la colindat devin astăzi dovezi ale unui artist care și-a dedicat întreaga viață folclorului.

CITEŞTE ŞI: Ultimul mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară

Cauza morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 3 trei zodii cărora li se va schimba viața de mâine, 26 decembrie. Încep un capitol nou
Știri
Cele 3 trei zodii cărora li se va schimba viața de mâine, 26 decembrie. Încep un capitol nou
Cauza morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Știri
Cauza morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
Mediafax
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina,...
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice preț. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina
Gandul.ro
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un salariu de 1.800 euro: „Nu acceptați aceste mizerii”
Adevarul
Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un...
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt...
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Mediafax
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
Click.ro
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o...
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul pontif
Digi 24
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul...
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Telefonul Xiaomi 17 Ultra, împreună cu Leica Edition, au fost lansate. Care sunt performanțele și prețurile?
go4it.ro
Telefonul Xiaomi 17 Ultra, împreună cu Leica Edition, au fost lansate. Care sunt performanțele și...
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice preț. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina
Gandul.ro
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate | Care acadea de Crăciun este diferită de toate celelalte?
Test de perspicacitate | Care acadea de Crăciun este diferită de toate celelalte?
Cele 3 trei zodii cărora li se va schimba viața de mâine, 26 decembrie. Încep un capitol nou
Cele 3 trei zodii cărora li se va schimba viața de mâine, 26 decembrie. Încep un capitol nou
Cauza morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Cauza morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Ăsta da cadou de la Moș Crăciun! Emily Burghelea: „Am pământ pe Lună”
Ăsta da cadou de la Moș Crăciun! Emily Burghelea: „Am pământ pe Lună”
Bancul de Crăciun | Moș Crăciun și tânăra superbă
Bancul de Crăciun | Moș Crăciun și tânăra superbă
Ultimul mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Ultimul mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Vezi toate știrile
×