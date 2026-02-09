Acasă » Exclusiv » Cum reușește Silvia Chifiriuc să-l țină în priză pe Petre Roman la 80 de ani. Am aflat secretul tinereții fără bătrânețe al fostului premier!

Cum reușește Silvia Chifiriuc să-l țină în priză pe Petre Roman la 80 de ani. Am aflat secretul tinereții fără bătrânețe al fostului premier!

De: Adrian Vâlceanu 09/02/2026 | 05:50
Cum reușește Silvia Chifiriuc să-l țină în priză pe Petre Roman la 80 de ani. Am aflat secretul tinereții fără bătrânețe al fostului premier!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
15 poze
Vezi galeria foto

Anul acesta Petre Roman împlinește venerabila vârstă de 80 de ani, pe 22 iulie. Nici vorbă să se potolească, însă! Avem dovada că fostul premier al României de după comunism continuă să-și trăiască viața chiar mai intens decât în trecut, când era căsătorit cu regretata Mioara Roman. CANCAN.RO a surprins interacțiunea drăgăstoasă cu noua soție a lui Petre Roman, Silvia.

Silvia Chifiriuc are 52 de ani. Ea e femeia care i-a făcut o mare bucurie la vârsta la care alții se retrag la pensie: un băiat, pe Petrus. Cu siguranță Silvia este secretul tinereții lui Petre Roman. Cum să nu te simți tânăr lângă o asemenea femeie?

Silvia parchează mașina și-l debarcă pe adolescentul Petrus, care e leit tatăl său. Probabil l-a luat de la școală. Uite o mamă implicată chiar și când odrasla e ditamai liceanul, cu sticla de cola și telefonul în mână, ca toți adolescenții de azi.

Silvia Chifiriuc arată trăsnet la cei 52 de ani

Petre Roman sosește și el, dar nu cu orice mașină, ci cu o Tesla, o mașină care îi conferă și anumite beneficii, precum parcare gratuită în Capitală. Mereu atent la un avantaj, câtuși de mic!

Silvia intră prima în locuința familiei, însă nu a uitat să-și sărute soțul. Nici n-ai zice că Petre împlinește 80 de ani, se vede că există în continuare o apropiere fizică între ei. E de lăudat. Oare care o fi secretul lui Petre Roman, că asta nu se rezolvă așa cu niște vopsea de păr. E o diferență de 26 de ani între ei, dar e ok, Silvia pare că reușește să țină pasul cu tinerelul Petre Roman. În iunie Petre Roman și Silvia aniversează 18 ani de căsătorie!

Silvia Chifiriuc își sărută soțul în fața casei

Viața lui Petre Roman bate orice film

Divorțul de Mioara Roman a venit ca un trăznet în 2007. Căsătoria cu Silvia Chifiriuc a intervenit la doi ani după asta. Petre Roman a avut totuși tact, nu s-a dus la altar direct de la notar. Sigur, relația fusese asumată cu un an înainte. N-a trecut mult timp și Silvia Chifiriuc i-a făcut lui Petre Roman o bucurie târzie: un băiat, pe nume Petrus, care acum deja se apropie de 16 ani!

Ar fi totuși de menționat că Petre Roman mai are o fetiță din prima căsătorie cu Mioara, mai precis pe Oana Roman, care a împlinit 49 de ani!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
N-ai zice că Luminița Anghel are 57 de ani! Vârsta din buletin nu se potrivește cu realitatea
Exclusiv
N-ai zice că Luminița Anghel are 57 de ani! Vârsta din buletin nu se potrivește cu realitatea
Dorian Popa, sărbătoare în familie după videoclipurile explozive ale lui Alex Bodi! Mesajul pe care i l-a transmis afaceristului
Exclusiv
Dorian Popa, sărbătoare în familie după videoclipurile explozive ale lui Alex Bodi! Mesajul pe care i l-a transmis…
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew:...
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Mediafax
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Parteneri
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de...
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Promotor.ro
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
go4it.ro
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca, în timp ce își lua rămas bun ...
Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca, în timp ce își lua rămas bun în consiliul tribal de la Survivor: „Chiar ne..”
Femeia care i-a schimbat destinul lui Gündoğan: Povestea de iubire care a supraviețuit gloriei de ...
Femeia care i-a schimbat destinul lui Gündoğan: Povestea de iubire care a supraviețuit gloriei de la Manchester și noii aventuri din Turcia
Compania din România care îți oferă 40.000 de euro dacă îți dai demisia
Compania din România care îți oferă 40.000 de euro dacă îți dai demisia
Ciorba care încetinește procesul de îmbătrânire. Este bogată în cupru și vitamina C
Ciorba care încetinește procesul de îmbătrânire. Este bogată în cupru și vitamina C
Calcul complet. Câți bani i-a dat Antena 1 eliminatei Niky, pentru cele 5 săptămâni la Survivor 2026
Calcul complet. Câți bani i-a dat Antena 1 eliminatei Niky, pentru cele 5 săptămâni la Survivor 2026
Trump vrea Groenlanda: Chestii interesante pe care sigur nu le știai despre insula care a declanșat ...
Trump vrea Groenlanda: Chestii interesante pe care sigur nu le știai despre insula care a declanșat scandal global
Vezi toate știrile
×