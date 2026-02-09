Cum reușește Silvia Chifiriuc să-l țină în priză pe Petre Roman la 80 de ani. Am aflat secretul tinereții fără bătrânețe al fostului premier!

Anul acesta Petre Roman împlinește venerabila vârstă de 80 de ani, pe 22 iulie. Nici vorbă să se potolească, însă! Avem dovada că fostul premier al României de după comunism continuă să-și trăiască viața chiar mai intens decât în trecut, când era căsătorit cu regretata Mioara Roman. CANCAN.RO a surprins interacțiunea drăgăstoasă cu noua soție a lui Petre Roman, Silvia.

Silvia Chifiriuc are 52 de ani. Ea e femeia care i-a făcut o mare bucurie la vârsta la care alții se retrag la pensie: un băiat, pe Petrus. Cu siguranță Silvia este secretul tinereții lui Petre Roman. Cum să nu te simți tânăr lângă o asemenea femeie?

Silvia parchează mașina și-l debarcă pe adolescentul Petrus, care e leit tatăl său. Probabil l-a luat de la școală. Uite o mamă implicată chiar și când odrasla e ditamai liceanul, cu sticla de cola și telefonul în mână, ca toți adolescenții de azi.

Silvia Chifiriuc arată trăsnet la cei 52 de ani

Petre Roman sosește și el, dar nu cu orice mașină, ci cu o Tesla, o mașină care îi conferă și anumite beneficii, precum parcare gratuită în Capitală. Mereu atent la un avantaj, câtuși de mic!

Silvia intră prima în locuința familiei, însă nu a uitat să-și sărute soțul. Nici n-ai zice că Petre împlinește 80 de ani, se vede că există în continuare o apropiere fizică între ei. E de lăudat. Oare care o fi secretul lui Petre Roman, că asta nu se rezolvă așa cu niște vopsea de păr. E o diferență de 26 de ani între ei, dar e ok, Silvia pare că reușește să țină pasul cu tinerelul Petre Roman. În iunie Petre Roman și Silvia aniversează 18 ani de căsătorie!

Viața lui Petre Roman bate orice film

Divorțul de Mioara Roman a venit ca un trăznet în 2007. Căsătoria cu Silvia Chifiriuc a intervenit la doi ani după asta. Petre Roman a avut totuși tact, nu s-a dus la altar direct de la notar. Sigur, relația fusese asumată cu un an înainte. N-a trecut mult timp și Silvia Chifiriuc i-a făcut lui Petre Roman o bucurie târzie: un băiat, pe nume Petrus, care acum deja se apropie de 16 ani!

Ar fi totuși de menționat că Petre Roman mai are o fetiță din prima căsătorie cu Mioara, mai precis pe Oana Roman, care a împlinit 49 de ani!

