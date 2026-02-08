Acasă » Exclusiv » Dorian Popa, sărbătoare în familie după videoclipurile explozive ale lui Alex Bodi! Mesajul pe care i l-a transmis afaceristului

Dorian Popa, sărbătoare în familie după videoclipurile explozive ale lui Alex Bodi! Mesajul pe care i l-a transmis afaceristului

De: Maria Iancu 08/02/2026 | 22:30
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Scandalul momentului din showbiz, declanșat de atacul dur lansat de Alex Bodi pe TikTok, pare să nu-l fi afectat deloc pe Dorian Popa. Artistul a fost surprins de ziua mamei lui, la ieșirea din restaurantul Fish House, unde a luat masa alături de iubita lui și de „Mamișor”. Influencerul a stat de vorbă cu CANCAN.RO și a oferit și o reacție despre videoclipurile pe care afaceristul din Mediaș le-a publicat în mediul online.

Atunci când are ceva de spus, Alex Bodi nu se abține. Zilele trecute afaceristul a răbufnit și a făcut o serie de videoclipuri în care-l atacă pe Dorian Popa, stârnind un val de reacții în mediul online și declanșând un conflict care a pus showbiz-ul pe jar, dar se pare că nu și pe artist.

Surprins de paparazzi la ieșirea dintr-un restaurant de fițe, unde luase masa alături de iubita lui pentru a o sărbători pe „Mamișor”, așa cum își alintă Dorian mama, artistul a părut mai degrabă relaxat decât afectat de scandalul care a explodat în online. Mama artistului a ieșit din restaurant cu un buchet generos de flori în brațe, un detaliu care a atras imediat atenția.

Dorian Popa a sărbătorit-o pe mamișor la un restaurant de lux

Dorian Popa îi răspunde lui Alex Bodi

Întrebat la plecare despre declarațiile făcute de Alex Bodi, zâmbitor și degajat, Dorian Popa a declarat, scurt și la obiect, că nu este deranjat de afirmațiile făcute de milionar și că nu le acordă importanță.

CANCAN: Ce faci, cum ești?

Dorian Popa: Foarte bine, uite o sărbătorim pe mamișor. Îmi pare rău că m-ai prins cu mașina murdană, dar pe vremea asta nu se poate altfel.

CANCAN: Cum ești? Ai fost atacat în zilele astea de Alex Bodi. Cum comentezi?

Dorian Popa: De ziua mamei mele, dai cu de-astea. Doamne ajută pe toată lumea, cred că e cel mai bine și cel mai frumos.

CANCAN: Te-au deranjat?

Dorian Popa: Absolut deloc, pentru că Dumnezeu e lângă mine tot timpul.

Dorian Popa i-a transmis un mesaj lui Alex Bodi

Alex Bodi a răbufnit la adresa lui Dorian Popa

După cum vă aminteam la începutul articolului, reacția artistului vine după ce Alex Bodi a publicat un clip extrem de dur pe TikTok, în care l-a atacat. Afaceristul a susținut inclusiv că nu ar fi avut niciodată o relație apropiată cu Dorian Popa și că l-ar fi ignorat constant. (MAI MULTE DETALII VEDEȚI AICI)

„Tu lasă harfele astea în online. Că nu ne-am cunoscut și n-am interacționat. N-am interacționat pentru că niciodată nu te-am băgat în seamă. Vrei să-ți dau video-urile când te lingușai de băieții de la tuning, când aveam Rolls-Royce-ul, Urus-ul și Aventadorul ăla vechi? Să te las să faci poze prin mașină? Ia! Tu ești un izmenar, o prostituată masculină, care te plătește lumea și mergi și dansezi prin crâșme și pe scene goale. Nu știu cum de nu-ți e rușine, sincer. Aia ar trebui să realizezi tu.”

CITEȘTE ȘI: Alex Bodi îl ”pulverizează” din nou pe Dorian Popa. Securea războiului n-a fost îngropată: ”El e foarte vulnerabil”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Trei “eroi” au salvat-o pe “Cenușăreasa” de la Gaia. Pantoful Dior, “captiv” într-o bordură, la ieșirea din club
Exclusiv
Trei “eroi” au salvat-o pe “Cenușăreasa” de la Gaia. Pantoful Dior, “captiv” într-o bordură, la ieșirea din club
Cum arată o ieșire „normală” pentru ginerele lui Gigi Becali. Mihai Mincu s-a dus după pâine în Rolls-ul de 1,5 milioane € și ceas de 200.000 € la mână
Exclusiv
Cum arată o ieșire „normală” pentru ginerele lui Gigi Becali. Mihai Mincu s-a dus după pâine în Rolls-ul…
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew:...
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Mediafax
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Parteneri
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de...
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Promotor.ro
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
go4it.ro
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dragoste cu breakdance și baloane de ciungă! Povestea nebună dintre Magda Pălimariu și Piticu de ...
Dragoste cu breakdance și baloane de ciungă! Povestea nebună dintre Magda Pălimariu și Piticu de la Simplu
Theo Rose s-a cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov și a avut parte de o surpriză. Ce a ...
Theo Rose s-a cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov și a avut parte de o surpriză. Ce a găsit acolo
Eliminare previzibilă la Survivor 2026. A plecat acasă după ce le-a făcut colegilor două cadouri ...
Eliminare previzibilă la Survivor 2026. A plecat acasă după ce le-a făcut colegilor două cadouri neașteptate
Achizițiile bizare ale lui Jeffrey Epstein, dezvăluite din arhivele FBI: uniforme de școlărițe, ...
Achizițiile bizare ale lui Jeffrey Epstein, dezvăluite din arhivele FBI: uniforme de școlărițe, jucării și obsesii bizare
Cristi Borcea, „câinele” suprem al anilor 2000. Fotografia care a reaprins legendele din fotbalul ...
Cristi Borcea, „câinele” suprem al anilor 2000. Fotografia care a reaprins legendele din fotbalul românesc
Surpriză totală la Survivor 2026: concurenta nouă care intră în tribul Faimoșilor! Toată lumea ...
Surpriză totală la Survivor 2026: concurenta nouă care intră în tribul Faimoșilor! Toată lumea a fost mirată să o vadă acolo
Vezi toate știrile
×