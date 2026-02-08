Dorian Popa, sărbătoare în familie după videoclipurile explozive ale lui Alex Bodi! Mesajul pe care i l-a transmis afaceristului

Scandalul momentului din showbiz, declanșat de atacul dur lansat de Alex Bodi pe TikTok, pare să nu-l fi afectat deloc pe Dorian Popa. Artistul a fost surprins de ziua mamei lui, la ieșirea din restaurantul Fish House, unde a luat masa alături de iubita lui și de „Mamișor”. Influencerul a stat de vorbă cu CANCAN.RO și a oferit și o reacție despre videoclipurile pe care afaceristul din Mediaș le-a publicat în mediul online.

Atunci când are ceva de spus, Alex Bodi nu se abține. Zilele trecute afaceristul a răbufnit și a făcut o serie de videoclipuri în care-l atacă pe Dorian Popa, stârnind un val de reacții în mediul online și declanșând un conflict care a pus showbiz-ul pe jar, dar se pare că nu și pe artist.

Surprins de paparazzi la ieșirea dintr-un restaurant de fițe, unde luase masa alături de iubita lui pentru a o sărbători pe „Mamișor”, așa cum își alintă Dorian mama, artistul a părut mai degrabă relaxat decât afectat de scandalul care a explodat în online. Mama artistului a ieșit din restaurant cu un buchet generos de flori în brațe, un detaliu care a atras imediat atenția.

Dorian Popa îi răspunde lui Alex Bodi

Întrebat la plecare despre declarațiile făcute de Alex Bodi, zâmbitor și degajat, Dorian Popa a declarat, scurt și la obiect, că nu este deranjat de afirmațiile făcute de milionar și că nu le acordă importanță.

CANCAN: Ce faci, cum ești?

Dorian Popa: Foarte bine, uite o sărbătorim pe mamișor. Îmi pare rău că m-ai prins cu mașina murdană, dar pe vremea asta nu se poate altfel.

CANCAN: Cum ești? Ai fost atacat în zilele astea de Alex Bodi. Cum comentezi?

Dorian Popa: De ziua mamei mele, dai cu de-astea. Doamne ajută pe toată lumea, cred că e cel mai bine și cel mai frumos.

CANCAN: Te-au deranjat?

Dorian Popa: Absolut deloc, pentru că Dumnezeu e lângă mine tot timpul.

Alex Bodi a răbufnit la adresa lui Dorian Popa

După cum vă aminteam la începutul articolului, reacția artistului vine după ce Alex Bodi a publicat un clip extrem de dur pe TikTok, în care l-a atacat. Afaceristul a susținut inclusiv că nu ar fi avut niciodată o relație apropiată cu Dorian Popa și că l-ar fi ignorat constant. (MAI MULTE DETALII VEDEȚI AICI)

„Tu lasă harfele astea în online. Că nu ne-am cunoscut și n-am interacționat. N-am interacționat pentru că niciodată nu te-am băgat în seamă. Vrei să-ți dau video-urile când te lingușai de băieții de la tuning, când aveam Rolls-Royce-ul, Urus-ul și Aventadorul ăla vechi? Să te las să faci poze prin mașină? Ia! Tu ești un izmenar, o prostituată masculină, care te plătește lumea și mergi și dansezi prin crâșme și pe scene goale. Nu știu cum de nu-ți e rușine, sincer. Aia ar trebui să realizezi tu.”

