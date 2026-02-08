Trei “eroi” au salvat-o pe “Cenușăreasa” de la Gaia. Pantoful Dior, “captiv” într-o bordură, la ieșirea din club

Incident adorabil la ieșirea din clubul Gaia, unde un grup de tineri au fost imortalizați de CANCAN.RO în ipostaze delicioase. O fată blondă a călcat strâmb la propriu și pantofiorul ei din colecția J`ADior de la Dior a decis să intre în silenzio stampa într-o bordură din fața clubului. Evident, fata a privit cu stupoare cum din prințesă de Gaia a ajuns semi-desculță și asta într-o clipită.

Haideți să analizăm care or fi fost cauzele acestui incident. De ce s-a încăpățânat pantoful să rămână înfipt acolo, ca un BMW pe linia de tramvai? Cel mai probabil nu a fost vorba de un accident. Impresionat de atmosfera din club, pantoful nu a vrut să plece acasă și s-a înfipt în caldarâm decis să nu plece de-acolo decât după ce mai aruncă niște șervețele în aer.

O altă ipoteză de luat în calcul este că pantoful era probabil invidios pe celălalt pantof, din care băuse cineva șampanie în Gaia, cum se practică în cluburile de mare angajament. Nu e de mirare că adorabilul pantofior, lovit de neagra amărăciune a trădării fratelui său, și-a aruncat flecul și s-a înșurubat în asfalt, descumpănind-o pe drăguța lui proprietară.

Sau, cine știe, poate aștepta să-l ridice prințul din Gaia, care mai apoi să bată din ușă în ușă în toată România ca să-și găsească perechea, adică pe Cenușăreasa blondă. Nu ar fi primul pantof care face asta și, chiar dacă nu era de cleștar ca în poveste, era totuși de viță nobilă, un Dior veritabil.

Până la urmă pantoful a fost salvat, iar domnișoara a putut să se încalțe la loc. Salvatorul n-a fost niciun prinț, ci vreo trei băieți, care și-au unit puterile precum personajele din povestea cu Ridichea uriașă, reușind în cele din urmă să smulgă J`ADiorul din asfalt. Iată cum zilnic trecem pe lângă astfel de super eroi și, dacă n-ar fi paparazzii CANCAN.RO, povestea lor ar rămâne neștiută. Felicitări, băieți, ați fi meritat câte un pahar de Negroni, numai că să pregătiți buletinele, că tare ne temem că nu aveți vârsta legală sau sunteți foarte pe aproape.

CITEȘTE ȘI: Alina Pușcău și Olga Barcari, duo de senzație! After-party la sol, direct pe trotuar

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.