Cristi Borcea, „câinele” suprem al anilor 2000. Fotografia care a reaprins legendele din fotbalul românesc

De: Paul Hangerli 08/02/2026 | 22:40
Cristian Borcea, sursa- arhiva CANCAN.RO

Ne jucam fotbal cu o hârtie mototolită prin redacție, ca în vremurile copilăriei, iar inevitabil a pornit scandalul clasic: Rapid, Craiova, Steaua. Părea că nu mai ajungem la pace, până când o colegă s-a ridicat și a strigat hotărât: „Câine până la moarte!”. Atunci am scos din arhiva CANCAN.RO o fotografie cu Cristi Borcea din 2005. Din glume și tachinări am ajuns, fără să vrem, la o poveste serioasă despre ascensiune, putere, excese și destinul unuia dintre cele mai controversate personaje din fotbalul românesc.

2005 – Apogeul puterii lui Borcea la Dinamo

În 2005, Cristi Borcea era deja unul dintre oamenii-cheie ai clubului Dinamo. Era căsătorit încă cu prima sa soție, Mihaela Borcea, iar cariera sa în fotbal se afla pe o pantă ascendentă spectaculoasă. Ajunsese la conducerea clubului și, paradoxal, îi îndepărtase tocmai pe oamenii care îl ajutaseră să pătrundă în structura echipei.

Era perioada în care influența lui la Dinamo creștea rapid, iar stilul său direct și autoritar îl transforma într-un lider temut, dar respectat. Pentru mulți, ascensiunea lui părea desprinsă din filmele cu mafioți italieni: rapidă, spectaculoasă și presărată cu controverse.

Legenda spune că, la începutul anilor ’90, Borcea visa doar să lucreze la Dinamo, indiferent de post. Se oferea să fie portar, paznic sau șofer. Cornel Țălnar povestea că Borcea era dispus să facă orice pentru a intra în club.

În 1994, dorința lui s-a concretizat. La doar 25 de ani, devenea director de marketing la Dinamo. De aici, ascensiunea a fost rapidă: director sportiv, director executiv, acționar și, în final, omul care lua cele mai importante decizii în club.

În paralel, dezvolta afaceri profitabile, în special în comerțul cu butelii, domeniu care i-a adus primele câștiguri serioase. Pentru Borcea, școala nu a fost niciodată o prioritate. Și-a luat bacalaureatul la 26 de ani, la seral, în județul Ialomița, într-o perioadă în care deja făcea bani și își construia influența în fotbal.

Viața personală, între familie și povești mondene

În 2005, Borcea era imaginea succesului. Era căsătorit cu Mihaela, care își dezvolta propriile afaceri, inclusiv un salon de înfrumusețare frecventat de vedetele vremii. Relația lor părea solidă, iar imaginea publică era atent construită, deși începeau să iasă la suprafață diverse străchini feminine în care Borcea mai călca.

Totuși, viața lui Borcea a fost mereu intens mediatizată. Ulterior, avea să înceapă relația cu Alina Vidican, una dintre cele mai comentate povești de dragoste din lumea mondenă, relație desfășurată o bună vreme în paralel cu căsnicia oficială a lui Borcea cu Mihaela. Povestea lor a devenit celebră inclusiv prin gesturile extravagante, precum momentul în care Borcea a pregătit o întâlnire romantică într-o cadă plină cu șampanie, simbol al stilului său opulent.

Cristian Borcea, sursa- arhiva CANCAN.RO

Omul care a trăit toate extremele

Cristi Borcea a cunoscut aproape toate fețele succesului. A fost lider de club, om de afaceri prosper, figură centrală a fotbalului românesc și personaj constant în tabloide. În același timp, viața i-a adus și momente dificile: condamnări penale, divorțuri și scandaluri publice.

Astăzi, are nouă copii din trei căsnicii și pare să fi ajuns la o etapă de stabilitate personală. După relațiile cu Mihaela Borcea și Alina Vidican, și-a refăcut viața alături de Valentina Pelinel.

Privind fotografia din 2005, Borcea apare exact în momentul în care un bărbat pare să le aibă pe toate: putere, bani, influență și carismă. Înconjurat de femei tinere, se afla probabil la deschiderea uneia din afacerile familiei. Relaxat, dădea un interviu la Antena 3. Era perioada în care Dinamo domina scena internă, iar conducătorii cluburilor erau adevărate vedete.

Comparativ cu prezentul, mulți spun că acel stil de conducere, dur și spectaculos, aproape a dispărut din fotbalul românesc. Rivalitățile erau mai aprinse, personajele mai colorate, iar cluburile aveau lideri care trăiau fotbalul cu pasiune totală. Singurul care a rezistat peste ani, a fost taman rivalul de moarte a lui Cristi Borcea din acea perioadă, Gigi Becali.

Moștenirea lui Borcea în fotbalul românesc

Indiferent de controverse, Cristi Borcea rămâne una dintre figurile definitorii ale fotbalului românesc din anii 2000. Povestea lui este un amestec de ambiție, instinct, succes și căderi spectaculoase.

Pentru generațiile care au trăit acea perioadă, numele lui Borcea este legat definitiv de Dinamo, de rivalități legendare și de o epocă în care fotbalul românesc era trăit la intensitate maximă. Deși contestat atunci de către mulți, azi este cel mai probabil regretat.

