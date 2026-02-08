Acasă » Știri » Acuzații de furt în tabăra Faimoșilor! Naba Salem a fost vigilentă și a descoperit ce se întâmplă: „E ceva putred”

Acuzații de furt în tabăra Faimoșilor! Naba Salem a fost vigilentă și a descoperit ce se întâmplă: „E ceva putred”

De: Maria Roșca 08/02/2026 | 23:37
Acuzații de furt în tabăra Faimoșilor! Naba Salem a fost vigilentă și a descoperit ce se întâmplă: „E ceva putred”
Acuzații de furt la Survivor 2026/ sursă foto: social media

În ediția cu numărul 13 a emisiunii Survivor 2026, spiritele se încing în tabăra Faimoșilor. Naba Salem a fost vigilentă și a descoperit că unul dintre colegii de trib fură din proviziile de mâncare. Foamea le-a luat mințile vedetelor?!

Duminică, 8 februarie 2026, a avut loc episodul 13 al emisiunii Survivor 2026. Lipsa hranei, condițiile aprige și temperaturile extreme i-au adus pe concurenți în pragul disperării. Pe fondul unor acuzații de furt al proviziilor alimentare, tensiunile din tabăra Faimoșilor au escaladat.

Acuzații de furt în tabăra Faimoșilor/ sursă foto: captură video

Acuzații de furt în tabăra Faimoșilor

De-a lungul șederii în Dominicană, Faimoșii au avut noroc și au câștigat majoritate probelor de recompensă, însă niciodată nu au ajuns în situația de a rămâne fără provizii alimentare. Până acum.

De la zi la zi, concurenții din tabăra Faimoșilor încep să rămână fără mâncare, lucru care începe să se resimtă din ce în ce mai mult. Naba Salem a fost cea care a lansat teoria conform căreia „cineva” fură din proviziile lor, sugerând că alimentele nu ar fi fost împărțite corect între concurenți.

„Cineva fură mâncare. Tocmai că aveam aceeaşi împărţeală: două linguri de orez cu o lingură jumate-două de fasole. Ideea e că am rămas şi fără orez şi fără fasole în trei zile. E ceva putred. Cineva pune prea multe linguriţe”, a transmis Naba Salem, din echipa Faimoşilor.

De asemenea, Maria Godină, care a ajuns la Survivor în urmă cu doar câteva zile, le-a mărturisit colegilor că este prima dată când se culcă și se trezește flămând.

”În dimineața aceasta m-am trezit pentru prima dată înfometat, pentru că așa m-am și culcat. Și aseară mi-a fost foame, din păcate nu prea mai aveam hrană, și azi dimineață m-am trezit la fel, cu foame”, a declarat Marian Godină.

Surpriză totală la Survivor 2026: concurenta nouă care intră în tribul Faimoșilor! Toată lumea a fost mirată să o vadă acolo

Eliminare previzibilă la Survivor 2026. A plecat acasă după ce le-a făcut colegilor două cadouri neașteptate

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Permise pe șpagă, șoferi pe șosele. Moștenirea toxică a anilor în care carnetul auto se cumpăra
Știri
Permise pe șpagă, șoferi pe șosele. Moștenirea toxică a anilor în care carnetul auto se cumpăra
Cine este Bianca Giurcanu de la Survivor 2026. Cu ce se ocupă și de ce a fost invidioasă pe Laura Giurcanu, sora ei
Știri
Cine este Bianca Giurcanu de la Survivor 2026. Cu ce se ocupă și de ce a fost invidioasă…
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew:...
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Mediafax
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Parteneri
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de...
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Promotor.ro
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
go4it.ro
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Messi, unul dintre noi. După ce am văzut interviul lui, îl așteptăm să revină acasă, la noi, ...
Messi, unul dintre noi. După ce am văzut interviul lui, îl așteptăm să revină acasă, la noi, în București
Permise pe șpagă, șoferi pe șosele. Moștenirea toxică a anilor în care carnetul auto se cumpăra
Permise pe șpagă, șoferi pe șosele. Moștenirea toxică a anilor în care carnetul auto se cumpăra
Horoscop 9 februarie 2026. Zodia care trebuie să ia o pauză și să fie atentă la sănătate
Horoscop 9 februarie 2026. Zodia care trebuie să ia o pauză și să fie atentă la sănătate
Cine este Bianca Giurcanu de la Survivor 2026. Cu ce se ocupă și de ce a fost invidioasă pe Laura ...
Cine este Bianca Giurcanu de la Survivor 2026. Cu ce se ocupă și de ce a fost invidioasă pe Laura Giurcanu, sora ei
Dragoste cu breakdance și baloane de ciungă! Povestea nebună dintre Magda Pălimariu și Piticu de ...
Dragoste cu breakdance și baloane de ciungă! Povestea nebună dintre Magda Pălimariu și Piticu de la Simplu
Theo Rose s-a cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov și a avut parte de o surpriză. Ce a ...
Theo Rose s-a cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov și a avut parte de o surpriză. Ce a găsit acolo
Vezi toate știrile
×