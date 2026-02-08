Acuzații de furt în tabăra Faimoșilor! Naba Salem a fost vigilentă și a descoperit ce se întâmplă: „E ceva putred”

În ediția cu numărul 13 a emisiunii Survivor 2026, spiritele se încing în tabăra Faimoșilor. Naba Salem a fost vigilentă și a descoperit că unul dintre colegii de trib fură din proviziile de mâncare. Foamea le-a luat mințile vedetelor?!

Duminică, 8 februarie 2026, a avut loc episodul 13 al emisiunii Survivor 2026. Lipsa hranei, condițiile aprige și temperaturile extreme i-au adus pe concurenți în pragul disperării. Pe fondul unor acuzații de furt al proviziilor alimentare, tensiunile din tabăra Faimoșilor au escaladat.

Acuzații de furt în tabăra Faimoșilor

De-a lungul șederii în Dominicană, Faimoșii au avut noroc și au câștigat majoritate probelor de recompensă, însă niciodată nu au ajuns în situația de a rămâne fără provizii alimentare. Până acum.

De la zi la zi, concurenții din tabăra Faimoșilor încep să rămână fără mâncare, lucru care începe să se resimtă din ce în ce mai mult. Naba Salem a fost cea care a lansat teoria conform căreia „cineva” fură din proviziile lor, sugerând că alimentele nu ar fi fost împărțite corect între concurenți.

„Cineva fură mâncare. Tocmai că aveam aceeaşi împărţeală: două linguri de orez cu o lingură jumate-două de fasole. Ideea e că am rămas şi fără orez şi fără fasole în trei zile. E ceva putred. Cineva pune prea multe linguriţe”, a transmis Naba Salem, din echipa Faimoşilor.

De asemenea, Maria Godină, care a ajuns la Survivor în urmă cu doar câteva zile, le-a mărturisit colegilor că este prima dată când se culcă și se trezește flămând.

”În dimineața aceasta m-am trezit pentru prima dată înfometat, pentru că așa m-am și culcat. Și aseară mi-a fost foame, din păcate nu prea mai aveam hrană, și azi dimineață m-am trezit la fel, cu foame”, a declarat Marian Godină.

