Eliminare previzibilă la Survivor 2026. A plecat acasă după ce le-a făcut colegilor două cadouri neașteptate

De: Andreea Stăncescu 08/02/2026 | 22:55
Concurentul care a părăsit competiția
Călin Donca a fost eliminat din competiția Survivor după ce a suferit un accident grav în timpul unei misiuni, incident care l-a trimis direct la spital. El nu a mai putut continua aventura în junglă și a plecat pentru a se recupera în România. Tot în această ediția, și-a făcut apariția o nouă concurentă. 

Accidentul suferit de Călin Donca i-a schimbat complet parcursul în competiția Survivor. În încercarea de a ajuta tribul cu hrană, acesta a ales o metodă riscantă și a urcat într-un cocotier, însă o neatenție i-a fost fatală. Sfoara cu care era legat s-a desfăcut, iar căderea l-a trimis direct pe mâna medicilor.
„Am vrut să aduc hrană într-un mod mai puțin firesc, după celelalte metode (crab, pește). Am urcat în cocotier, legat la picioare. A funcționat bine tehnica și am urcat pe cocotieri în interiorul junglei. Mi s-a desfăcut sfoara de la picioare și gravitația a făcut restul”, a povestit Călin Donca înainte de eliminare.
Concurentul a ajuns la spital, unde a fost supus mai multor proceduri de recuperare, inclusiv fizioterapie și electrostimulare, tratamente extrem de dureroase, dar necesare pentru a-și recăpăta mobilitatea.
Călin Donca este eliminat din cauza problemelor medicale / sursă foto: social media

Ce a făcut Călin Donca înainte de eliminare

Din păcate, starea de sănătate nu i-a permis să revină în joc, iar medicii au decis că participarea lui la competiție nu mai este posibilă. Astfel, Călin Donca a fost nevoit să părăsească Survivor, o decizie grea, mai ales că își dorea să lupte până la final alături de echipa sa.

Momentul despărțirii a fost unul emoționant. Călin Donca a apărut în fața colegilor sprijinit într-o cârjă și a ținut să le transmită câteva mesaje. Totodată, a oferit simbolic și două cadouri lui Aris și Nabei Salem.  În urma eliminării, o nouă vedetă a intrat în competiție dornică de aventură. 

„Le doresc mult succes colegilor noi. Văd că au slăbit cu toții câte puțin. Indiferent cât stați, după ce ieșiți o să vă pară rău. Lui Aris, preferatul meu, îi dau o responsabilitate: colierul pe care îl ai la gât îți rămâne ție, e al tău. I-am adus lingura lui Yasmin, „împărțitoarea”, cu care ne dădea mâncarea. Este pentru Naba, persoana care cred că ar vrea Yasmin să o aibă”, a mărturisit Călin Donca.

Cum l-a sfidat Călin Donca pe Marian Godină la Survivor 2026! Gestul milionarului nici măcar nu l-a impresionat pe polițistul de la Faimoși

