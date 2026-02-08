Acasă » Știri » Cum l-a sfidat Călin Donca pe Marian Godină la Survivor 2026! Gestul milionarului nici măcar nu l-a impresionat pe polițistul de la Faimoși

Cum l-a sfidat Călin Donca pe Marian Godină la Survivor 2026! Gestul milionarului nici măcar nu l-a impresionat pe polițistul de la Faimoși

De: Irina Vlad 08/02/2026 | 18:27
Cum l-a sfidat Călin Donca pe Marian Godină la Survivor 2026! Gestul milionarului nici măcar nu l-a impresionat pe polițistul de la Faimoși
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Momentul mult așteptat a sosit! Călin Donca a ajuns în tabăra Faimoșilor și a dat nas în nas cu Marian Godină. Rivalitățile și tensiunile dintre ei și-au spus cuvântul, afaceristul confirmând antipatia ce îi leagă. Cum l-a sfidat, de fapt, pe polițistul „faimos” de la Survivor 2026? Gestul său a spus multe!

În urmă cu ceva timp, Călin Donca a fost scos din tabăra Faimoșilor și trimis la odihnă, în urma unei accidentări majore. Emisiunea și-a continuat cursul, însă triburile Faimoșilor și Războinicilor au fost completate fiecare de câte doi noi concurenți.

Călin Donca l-a sfidat pe Marian Godină

Printre „faimoși” se și află Marian Godină, celebrul polițist din Brașov – devenit cunoscut pentru conținutul creat în online, care a venit chitit să îi scoată din competiție pe Călin Donca și Cristian Boureanu.

La momentul sosirii sale, Donca se afla internat într-un spital din Dominicană, ca urmare a căzăturii sale puternice din cocotier. Însă în ediția de duminică, 8 ianuarie, afaceristul revine în trib și dă nas în nas cu Marian Godină. În trailerul de prezentare al consiliului din această seară se vede cum milionarul trece indiferent pe lângă polițist – ca și cum nu ar exista acolo – și începe să își salute colegii.

Călin Donca a sfidat (la propriu) „legea”/ sursă foto: captură video

Inițial, fiind în cârjă, Donca nu a vrut să dea noroc când a intrat la consiliu, dar a dat cu Boureanu, deși s-au certat de nenumărate ori, apoi a început să îi ia pe toți la rând. Nici Larisa Uță, pe care a vrut să o dea afară, nu i-a fost indiferentă și a dat mâna cu ea, apoi cu Naba Salem. Rămâne de văzut dacă Donca va continua și i se va alătura lui Godină în competiție sau va fi eliminat din cauza problemelor de sănătate.

Marian Godină a început să plângă la Survivor! Ce i s-a întâmplat în prima zi: „Încerc să îmi revin”

Boureanu și Donca se știau de dinainte de Survivor. Soția lui Călin i-a dat de gol: „A fost la o petrecere”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Localitatea din România cu cel mai curat aer. Este din ce în ce mai căutată de turiștii străini
Știri
Localitatea din România cu cel mai curat aer. Este din ce în ce mai căutată de turiștii străini
Andreea Bănică demolează industria influencerițelor din România: “Au niște aere și se cred Dumnezeu pe pământ”
Știri
Andreea Bănică demolează industria influencerițelor din România: “Au niște aere și se cred Dumnezeu pe pământ”
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew:...
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Mediafax
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Parteneri
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de...
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Promotor.ro
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
go4it.ro
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dalai Lama, prima declarație oficială despre Jeffrey Epstein, după ce numele său ar fi apărut în ...
Dalai Lama, prima declarație oficială despre Jeffrey Epstein, după ce numele său ar fi apărut în dosarul controversat. Fanii au ieșit la atac imediat
Localitatea din România cu cel mai curat aer. Este din ce în ce mai căutată de turiștii străini
Localitatea din România cu cel mai curat aer. Este din ce în ce mai căutată de turiștii străini
Andreea Bănică demolează industria influencerițelor din România: “Au niște aere și se cred Dumnezeu ...
Andreea Bănică demolează industria influencerițelor din România: “Au niște aere și se cred Dumnezeu pe pământ”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Locul de poveste din România care lasă turiștii fără cuvinte. Mii de oameni îl vizitează anual
Locul de poveste din România care lasă turiștii fără cuvinte. Mii de oameni îl vizitează anual
Aparatul din locuință care consumă cât 1.500 de becuri economice. ‘Arde’ în 15 minute ...
Aparatul din locuință care consumă cât 1.500 de becuri economice. ‘Arde’ în 15 minute cât alte aparate în 24 de ore
Vezi toate știrile
×