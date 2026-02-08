Cum l-a sfidat Călin Donca pe Marian Godină la Survivor 2026! Gestul milionarului nici măcar nu l-a impresionat pe polițistul de la Faimoși

Momentul mult așteptat a sosit! Călin Donca a ajuns în tabăra Faimoșilor și a dat nas în nas cu Marian Godină. Rivalitățile și tensiunile dintre ei și-au spus cuvântul, afaceristul confirmând antipatia ce îi leagă. Cum l-a sfidat, de fapt, pe polițistul „faimos” de la Survivor 2026? Gestul său a spus multe!

În urmă cu ceva timp, Călin Donca a fost scos din tabăra Faimoșilor și trimis la odihnă, în urma unei accidentări majore. Emisiunea și-a continuat cursul, însă triburile Faimoșilor și Războinicilor au fost completate fiecare de câte doi noi concurenți.

Călin Donca l-a sfidat pe Marian Godină

Printre „faimoși” se și află Marian Godină, celebrul polițist din Brașov – devenit cunoscut pentru conținutul creat în online, care a venit chitit să îi scoată din competiție pe Călin Donca și Cristian Boureanu.

La momentul sosirii sale, Donca se afla internat într-un spital din Dominicană, ca urmare a căzăturii sale puternice din cocotier. Însă în ediția de duminică, 8 ianuarie, afaceristul revine în trib și dă nas în nas cu Marian Godină. În trailerul de prezentare al consiliului din această seară se vede cum milionarul trece indiferent pe lângă polițist – ca și cum nu ar exista acolo – și începe să își salute colegii.

Inițial, fiind în cârjă, Donca nu a vrut să dea noroc când a intrat la consiliu, dar a dat cu Boureanu, deși s-au certat de nenumărate ori, apoi a început să îi ia pe toți la rând. Nici Larisa Uță, pe care a vrut să o dea afară, nu i-a fost indiferentă și a dat mâna cu ea, apoi cu Naba Salem. Rămâne de văzut dacă Donca va continua și i se va alătura lui Godină în competiție sau va fi eliminat din cauza problemelor de sănătate.

