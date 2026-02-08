Acasă » Știri » Dalai Lama, prima declarație oficială despre Jeffrey Epstein, după ce numele său ar fi apărut în dosarul controversat. Fanii au ieșit la atac imediat

De: Irina Vlad 08/02/2026 | 19:10
Dalai Lama, prima declarație oficială despre Jeffrey Epstein, după ce numele său ar fi apărut în dosarul controversat/ sursă foto: social media
Dalai Lama este menționat de peste 150 de ori în ultima serie de documente referitoare la trecutul infracțional al lui Jeffrey Epstein, publicate de Departamentul de Justiție al SUA. În apărarea sa, liderul budist tibetan a oferit o primă reacție. 

O căutare sumară în dosarele Epstein de pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA arată 157 de mențiuni ale liderului budist tibetan. Într-un e-mail din 21 octombrie 2012, Epstein îi spune unui contact prin e-mail că va participa la un eveniment pe o insulă nenumită, la care va participa și Dalai Lama.

Dalai Lama apare în dosarele lui Jeffrey Epstein

„Da. Primul pas ar fi să-l întâlnesc pe Tenzin. Elevul său care conduce centrul Dalai Lama și este acum director adjunct la Laborator și va începe „inițiativa de etică” la Media Lab. Lucrăm la câteva proiecte interesante, cum ar fi o întâlnire despre mașinile cognitive și om. Cred că o să-ți placă de el. El ne poate aduce Dalai Lama”, se arată într-un alt e-mail trimis lui Epstein pe 10 mai 2015.

Într-un alt e-mail trimis a doua zi, Epstein scrie: „Lucrez la organizarea cinei cu Dalai Lama”. De asemenea, jurnalistul și consultantul american Michael Wolff, care a fost consilierul lui Epstein, a amintit într-un podcast, în iulie anul trecut, că l-a întâlnit pe Dalai Lama la reședința lui Epstein din Manhattan.

Într-o postare pe platforma de socializare „X”, Dalai Lama a emis un comunicat oficial în care neagă orice implicare și asociere cu Jeffrey Epstein: „Unele relatări recente din mass-media și postări pe rețelele sociale referitoare la dosarele Epstein încearcă să-l lege pe Sanctitatea sa Dalai Lama de Jeffrey Epstein. Putem confirma fără echivoc că Sanctitatea Sa nu l-a întâlnit niciodată pe Jeffrey Epstein și nici nu a autorizat vreo întâlnire sau interacțiune cu el din partea cuiva în numele Sanctității Sale.”

Dalai Lama neagă orice asociere cu Jeffrey Epstein/ sursă foto: social media

Născut Tenzin Gyatso, Dalai Lama, în vârstă de 90 de ani, recent, a fost desemnat câștigător al premiului Grammy pentru cartea sa audio Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama (Meditații: Dalai Lama, Reflecțiile Sanctității Sale). Nu este prima dată când numele lui Dalai Lama este asociat cu astfel de dezbateri. Liderul budist a fost implicat și în controverse din trecut, inclusiv într-un incident din 2023 în care a fost filmat cerându-i unuia dintre studenții săi studenți săi un gest tintim, constând într-un contact direct cu limba, ceea ce a provocat o reacție publică generalizată.

Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era “în concediu forțat”. Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate

Bill Gates rupe tăcerea după ce numele lui a apărut în dosarul Epstein. „Regret fiecare minut pe care l-am petrecut cu el”

 

