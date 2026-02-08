Cel mai toxic ingredient din bucătărie. Mulți îl folosesc fără să știe la ce se expun

Este vorba despre nucșoară (Myristica fragrans). Parfumată, delicată și cu un gust autentic, acest condiment este considerat inofensiv, însă experții atrag atenția asupra unui pericol despre care puțini știu. Mulți îl folosesc fără să știe la ce se expun.

Nucșoara este folosită frecvent în prepararea deserturilor, a mâncărurilor orientale și în cocktailuri, însă aproape nimeni nu vorbește despre pericolul la care se expun consumatorii atunci când consumă o cantitate mare din acest condiment.

Cel mai toxic ingredient din bucătărie

Nucșoara este un condiment obținut din sămânța arborelui Myristica fragrans și este folosită de secole în gastronomie, pentru condimentarea deserturilor, cât și în medicina tradițională. Consumată în cantități mici poate avea beneficii asupra digestiei, are proprietăți antiinflamatoare și antioxidante, poate susține sănătatea orală și are efecte ușor calmante. Partea mai puțin cunoscută a acestui condiment te va lăsa cu gura căscată.

Consumată în cantități mai mari decât cele folosite pentru prepararea mâncărurilor, nucșoara devine toxică. Provoacă halucinații, tulburări neurologice, anxietate, confuzie, palpitații și intoxicații severe. Nucșoara conține miristicină și safrol, substanțe cu efecte psihoactive, care pot deveni toxice în cantități mari.

Efectele apar târziu, după aproximativ 3-6 ore de la ingerare și pot dura până la 24 de ore. De asemenea, nucșoara este contraindicată femeilor gravide, persoanelor cu afecțiuni cardiace sau neurologice și persoanelor care urmează un tratament cu medicamente psihotrope.

Chiar și o cantitate mică, precum două lingurițe de nucșoară, poate deveni toxică pentru organism. Nucșoara nu este periculoasă ca aliment, atâta timp cât este folosită în cantități mici. Prin urmare, recomandarea specialiștilor este ca folosirea nucșoarei să se facă în doze mici, cu moderație, exclusiv pentru condimentarea deserturilor, mâncării sau a băuturilor.

