Acasă » Știri » Cel mai toxic ingredient din bucătărie. Mulți îl folosesc fără să știe la ce se expun

Cel mai toxic ingredient din bucătărie. Mulți îl folosesc fără să știe la ce se expun

De: Irina Vlad 08/02/2026 | 20:03
Cel mai toxic ingredient din bucătărie. Mulți îl folosesc fără să știe la ce se expun
Cel mai toxic ingredient din bucătărie. Mulți îl folosesc fără să știe la ce se expun

Este vorba despre nucșoară (Myristica fragrans). Parfumată, delicată și cu un gust autentic, acest condiment este considerat inofensiv, însă experții atrag atenția asupra unui pericol despre care puțini știu. Mulți îl folosesc fără să știe la ce se expun.

Nucșoara este folosită frecvent în prepararea deserturilor, a mâncărurilor orientale și în cocktailuri, însă aproape nimeni nu vorbește despre pericolul la care se expun consumatorii atunci când consumă o cantitate mare din acest condiment.

Cel mai toxic ingredient din bucătărie

Nucșoara este un condiment obținut din sămânța arborelui Myristica fragrans și este folosită de secole în gastronomie, pentru condimentarea deserturilor, cât și în medicina tradițională. Consumată în cantități mici poate avea beneficii asupra digestiei, are proprietăți antiinflamatoare și antioxidante, poate susține sănătatea orală și are efecte ușor calmante. Partea mai puțin cunoscută a acestui condiment te va lăsa cu gura căscată.

Consumată în cantități mai mari decât cele folosite pentru prepararea mâncărurilor, nucșoara devine toxică. Provoacă halucinații, tulburări neurologice, anxietate, confuzie, palpitații și intoxicații severe. Nucșoara conține miristicină și safrol, substanțe cu efecte psihoactive, care pot deveni toxice în cantități mari.

Efectele apar târziu, după aproximativ 3-6 ore de la ingerare și pot dura până la 24 de ore. De asemenea, nucșoara este contraindicată femeilor gravide, persoanelor cu afecțiuni cardiace sau neurologice și persoanelor care urmează un tratament cu medicamente psihotrope.

Chiar și o cantitate mică, precum două lingurițe de nucșoară, poate deveni toxică pentru organism. Nucșoara nu este periculoasă ca aliment, atâta timp cât este folosită în cantități mici. Prin urmare, recomandarea specialiștilor este ca folosirea nucșoarei să se facă în doze mici, cu moderație, exclusiv pentru condimentarea deserturilor, mâncării sau a băuturilor.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic surprinde din nou: „Laptele te hidratează de 5 până la 7 ori mai mult decât apa”

Singurul salam recomandat de medicul Mihaela Bilic. Există pe rafturile oricărui supermarket din România

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul din România cu cel mai bun nivel de trai în 2026. București, ultimul loc între orașele românești din top
Știri
Orașul din România cu cel mai bun nivel de trai în 2026. București, ultimul loc între orașele românești…
Ce meserie are Cav de la Survivor 2026. Războinicul de 47 de ani are o familie numeroasă și hobby-uri interesante
Știri
Ce meserie are Cav de la Survivor 2026. Războinicul de 47 de ani are o familie numeroasă și…
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew:...
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Mediafax
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Parteneri
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de...
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Promotor.ro
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
go4it.ro
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Orașul din România cu cel mai bun nivel de trai în 2026. București, ultimul loc între orașele românești ...
Orașul din România cu cel mai bun nivel de trai în 2026. București, ultimul loc între orașele românești din top
BANC | „Știu că te-am certat tare alaltăieri, dar nu ți-a mai trecut supărarea?”
BANC | „Știu că te-am certat tare alaltăieri, dar nu ți-a mai trecut supărarea?”
Ce meserie are Cav de la Survivor 2026. Războinicul de 47 de ani are o familie numeroasă și hobby-uri ...
Ce meserie are Cav de la Survivor 2026. Războinicul de 47 de ani are o familie numeroasă și hobby-uri interesante
Ce s-a întâmplat între modelul român, Epstein și Prințul Andrew la Palatul Buckingham. Stenogramele ...
Ce s-a întâmplat între modelul român, Epstein și Prințul Andrew la Palatul Buckingham. Stenogramele au fost publicate
Dalai Lama, prima declarație oficială despre Jeffrey Epstein, după ce numele său ar fi apărut în ...
Dalai Lama, prima declarație oficială despre Jeffrey Epstein, după ce numele său ar fi apărut în dosarul controversat. Fanii au ieșit la atac imediat
Localitatea din România cu cel mai curat aer. Este din ce în ce mai căutată de turiștii străini
Localitatea din România cu cel mai curat aer. Este din ce în ce mai căutată de turiștii străini
Vezi toate știrile
×