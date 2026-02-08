Acasă » Știri » Delia ex-Desafio are iubit nou! Fosta soție a lui Lino Golden s-a afișat cu un brunețel timid

Delia ex-Desafio are iubit nou! Fosta soție a lui Lino Golden s-a afișat cu un brunețel timid

De: Andreea Stăncescu 08/02/2026 | 21:30
Delia ex-Desafio are iubit nou! Fosta soție a lui Lino Golden s-a afișat cu un brunețel timid
Cine este iubitul Deliei Salchievici / Sursa foto: Social media
Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden pare să fi găsit din nou fericirea în dragoste! Tânăra s-a afișat recent alături de un tânăr brunet care i-a cucerit inima, marcând prima apariție publică a cuplului. 

După încheierea fostei povești, Delia Salchievici pare pregătită să iubească din nou. Influencerița și-a ținut relația nouă departe de privirile curioșilor, însă acum a decis să facă un mic pas și să împărtășească cu fanii ei câteva imagini alături de partener.

După ce s-a întors de la Desafio: Aventura, unde s-a sărutat cu Ian, tânăra a publicat primele imagini cu noul iubit. Delia Salchievici trăiește o nouă poveste de iubire, mai ales că relația anterioară cu medicul s-a încheiat rapid.

Cu toate acestea, influencerița nu a dezvăluit identitatea partenerului, dorind să se bucure de această perioadă într-un cadru intim și discret.

Recent, Delia Salchievici a postat două fotografii în care apare alături de noul iubit, însă a evitat să îi arate chipul. Fanii care așteptau să îl cunoască pe cel care i-a câștigat inima trebuie să se mulțumească pentru moment cu această apariție misterioasă.

Sursa foto: Instagram

Ce a spus Delia Salchievici despre medicul Auday

În ceea ce privește despărțirea de medic, Delia a oferit câteva detalii despre motivele care au dus la încheierea relației cu Auday. Relația lor a început după divorțul de Lino Golden, dar nu a rezistat, influencerița considerând că nu poate forma un cuplu cu el.

”Legat de mine și de Auday, noi ne-am dat seama că ne înțelegem mult mai bine ca prieteni decât pe partea romantică, așadar am ales să mergem pe drumuri separate. Dar această separare nu înseamnă că m-aș întoarce undeva de unde am plecat. Eu niciodată nu m-aș întoarce înapoi”, a declarat Delia Salchievici în trecut.

